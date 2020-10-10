Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu

Google’ın düşük donanım konfigürasyonuna sahip Android telefonlar için geliştirdiği daha hafif Go uygulamalarında sıra Gmail platformuna geldi. Ünlü eposta platformu artık verimlilik odaklı bir versiyona sahip oldu.
Gmail Go neler sunuyor?
Google’ın oldukça yetenekli Gmail uygulaması haliyle büyük boyutlara sahip ve sürekli kullanıldıkça veri tüketimi de artıyor. Gmail Go bunların önüne geçerek uygulamanın sistemi yormamasını ve hızlanmasını sağlıyor.İlginizi Çekebilir Telegram botu 100 bin kadına deepfake uyguladı
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Gmail Go orijinali gibi tasarım anlamında bir farklılık içermiyor. Bununla birlikte ekrana yansıtılan kare hızlarında düşüş var. Bunun sonucunda uygulamanın orijinali kadar akıcı görünmeyeceği belirtiliyor. Diğer taraftan Meet entegrasyonu gibi bazı özellikler de kaldırılmış.
Gmail Go asıl olarak Android Go cihazlarını hedefliyor ancak isteyen tüm kullanıcılar deneme şansına sahip. Özellikle orijinal Gmail uygulamasının yavaşlamasından şikayetçi olanlar varsa bir şans verebilir.
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS