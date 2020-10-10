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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu

    Asıl olarak Android Go cihazlarının düşük donanım özelliklerine yönelik olarak hazırlanan Gmail Go uygulaması uyumlu tüm Android cihazlarına da indirilebiliyor.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın düşük donanım konfigürasyonuna sahip Android telefonlar için geliştirdiği daha hafif Go uygulamalarında sıra Gmail platformuna geldi. Ünlü eposta platformu artık verimlilik odaklı bir versiyona sahip oldu.

    Gmail Go neler sunuyor?

    Google’ın oldukça yetenekli Gmail uygulaması haliyle büyük boyutlara sahip ve sürekli kullanıldıkça veri tüketimi de artıyor. Gmail Go bunların önüne geçerek uygulamanın sistemi yormamasını ve hızlanmasını sağlıyor.

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    Gmail Go orijinali gibi tasarım anlamında bir farklılık içermiyor. Bununla birlikte ekrana yansıtılan kare hızlarında düşüş var. Bunun sonucunda uygulamanın orijinali kadar akıcı görünmeyeceği belirtiliyor. Diğer taraftan Meet entegrasyonu gibi bazı özellikler de kaldırılmış.

    Gmail Go asıl olarak Android Go cihazlarını hedefliyor ancak isteyen tüm kullanıcılar deneme şansına sahip. Özellikle orijinal Gmail uygulamasının yavaşlamasından şikayetçi olanlar varsa bir şans verebilir.

    Gmail Go Gmail Go Gmail Go Gmail Go Google LLC Haberleşme Ücretsiz 9,9M



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Diğer mail uygulamalarında toplu mail silme özelliği Ya da sağa veya sola kaydırarak silme kolaylığı var Neden Gmail böyle bir kolaylık sağlamıyor
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    moneyTalks_ 1 hf.
    Android 9 kullanıyorum. Cihazla uyumlu değil diyor.
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    McManamann (Seksendört 84) 1 hf.
    android 10 one cihazıma go sürüm kurulmuyor, ayrıca gmail takvim, kamera, kişiler, mikrofon, telefon, depolama, ve bilimum diğer 23 kalem erişime ulaşım yaparken go sürüm herhangi bir erişime ihtiyaç duymuyor...
    Yanıtla +2
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    savasserter (Savaş SERTER) 1 hf.
    Ben yıllardır chromedan giriyorum hiç bir sorun yaşamadım.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf.
    HTML nin geri dönüşü !
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf.
    Android one li Xiaomi a3 te google playden indirip kullanabiliyordum daha önce. şimdi deniyorum cihazınız ile uyumlu değil diyor :)
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