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    Anlık Bildirim

    McLaren tasarımcısının kurduğu Gocycle, elektrikli kargo bisikletini duyurdu: Şık ve katlanabilir

    Eski McLaren tasarımcısı tarafından kurulan İngiliz elektrikli bisiklet şirketi Gocycle, aileler için yenilikçi yeni bir elektrikli kargo bisiklet tanıttı.     
    Gocycle, elektrikli kargo bisikletini duyurdu: Şık ve katlanır Tam Boyutta Gör
    Eski McLaren tasarımcısı tarafından kurulan İngiliz elektrikli bisiklet şirketi Gocycle, aileler için yenilikçi yeni bir elektrikli kargo bisiklet tanıttı. CX Plus isimli model uzun boyu, hafif ve katlanabilir gövdesi ve ilgi çekici gidonuyla müşterilerin beğenisine sunuldu.

    Gocycle, bisikletin gidonunun konfor için en ayarlanabilir gidon olduğunu belirtiyor. Gİdonun uzaklığı, kavrama açısı ve el konumu değiştirilerek kişiye en uygun konuma getirilebiliyor.

    Gocycle, elektrikli kargo bisikletini duyurdu: Şık ve katlanır Tam Boyutta Gör
    Gocycle, CX'in yalnızca 23 kg ağırlığıyla elektrikli bir kargo bisikleti için oldukça hafif olduğunu belirtiyor. Bisiklet ayrıca 220 kg'a kadar yük (sürücü ve kargo) taşıyabiliyor. Bisikletin arkasında bulunan ahşaptan yapılma kısımda yolcu ve yük taşınabiliyor.
    Bisikletin kadrosu, ön tarafta alaşım, arka tarafta ise karbon fiberden oluşuyor. Jantlar ve jant kolları da hafiflik ve sağlamlık için karbon fiberden imal edilmiş. Gocycle CX Plus'ta ön tekerlekte bulunan hub motoru ABD'de 500 Watt güç sunarken, Avrupa'da ise yasa gereği 250 Watt güç sunuyor. Maksimum hız ise ABD için 32 km/h, Avrupa için 25 km/h olarak belirlenmiş. 375Wh (10,4Ah / 36V) batarya ile gelen bisiklet 80 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

    Bisiklette ön ve arkada hidrolik disk frenler bulunuyor. Beş vitesli Shimano Nexus hub şanzımana sahip bisiklet, Gocycle'ın öngörülü vites değiştirme sistemini içeriyor. Bisiklette daha sezgisel pedal desteği için tork sensörü de mevcut. Bisiklette güç aktarma için ise zincir yerine Gates CDX karbon kayış kullanılmış. Böylece zincir atması ve yağlama gibi sorunlarla uğraşmak gerekmiyor.

    Diğer Gocycle bisikletleri gibi CX Plus da ucuz bir bisiklet değil. 8860 dolar fiyat etiketine sahip olan elektrikli bisikletin teslimatlarının Eylül ayında başlayacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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