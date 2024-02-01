McLaren tasarımcısının kurduğu Gocycle, elektrikli kargo bisikletini duyurdu: Şık ve katlanabilir

Tam Boyutta Gör Eski McLaren tasarımcısı tarafından kurulan İngiliz elektrikli bisiklet şirketi Gocycle, aileler için yenilikçi yeni bir elektrikli kargo bisiklet tanıttı. CX Plus isimli model uzun boyu, hafif ve katlanabilir gövdesi ve ilgi çekici gidonuyla müşterilerin beğenisine sunuldu.

Gocycle, bisikletin gidonunun konfor için en ayarlanabilir gidon olduğunu belirtiyor. Gİdonun uzaklığı, kavrama açısı ve el konumu değiştirilerek kişiye en uygun konuma getirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Gocycle, CX'in yalnızca 23 kg ağırlığıyla elektrikli bir kargo bisikleti için oldukça hafif olduğunu belirtiyor. Bisiklet ayrıca 220 kg'a kadar yük (sürücü ve kargo) taşıyabiliyor. Bisikletin arkasında bulunan ahşaptan yapılma kısımda yolcu ve yük taşınabiliyor.

Bisikletin kadrosu, ön tarafta alaşım, arka tarafta ise karbon fiberden oluşuyor. Jantlar ve jant kolları da hafiflik ve sağlamlık için karbon fiberden imal edilmiş. Gocycle CX Plus'ta ön tekerlekte bulunan hub motoru ABD'de 500 Watt güç sunarken, Avrupa'da ise yasa gereği 250 Watt güç sunuyor. Maksimum hız ise ABD için 32 km/h, Avrupa için 25 km/h olarak belirlenmiş. 375Wh (10,4Ah / 36V) batarya ile gelen bisiklet 80 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

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Bisiklette ön ve arkada hidrolik disk frenler bulunuyor. Beş vitesli Shimano Nexus hub şanzımana sahip bisiklet, Gocycle'ın öngörülü vites değiştirme sistemini içeriyor. Bisiklette daha sezgisel pedal desteği için tork sensörü de mevcut. Bisiklette güç aktarma için ise zincir yerine Gates CDX karbon kayış kullanılmış. Böylece zincir atması ve yağlama gibi sorunlarla uğraşmak gerekmiyor.

Diğer Gocycle bisikletleri gibi CX Plus da ucuz bir bisiklet değil. 8860 dolar fiyat etiketine sahip olan elektrikli bisikletin teslimatlarının Eylül ayında başlayacağı belirtiliyor.

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Gocycle, elektrikli kargo bisikletini duyurdu: Şık ve katlanır