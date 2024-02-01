McLaren tasarımcısının kurduğu Gocycle, elektrikli kargo bisikletini duyurdu: Şık ve katlanabilir

Gocycle, bisikletin gidonunun konfor için en ayarlanabilir gidon olduğunu belirtiyor. Gİdonun uzaklığı, kavrama açısı ve el konumu değiştirilerek kişiye en uygun konuma getirilebiliyor.
Bisiklette ön ve arkada hidrolik disk frenler bulunuyor. Beş vitesli Shimano Nexus hub şanzımana sahip bisiklet, Gocycle'ın öngörülü vites değiştirme sistemini içeriyor. Bisiklette daha sezgisel pedal desteği için tork sensörü de mevcut. Bisiklette güç aktarma için ise zincir yerine Gates CDX karbon kayış kullanılmış. Böylece zincir atması ve yağlama gibi sorunlarla uğraşmak gerekmiyor.
Diğer Gocycle bisikletleri gibi CX Plus da ucuz bir bisiklet değil. 8860 dolar fiyat etiketine sahip olan elektrikli bisikletin teslimatlarının Eylül ayında başlayacağı belirtiliyor.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.