God of War 2 mi geliyor? Santa Monica yarın PS5 etkinliğinde yer alacak

God of War serisinin yapımcı stüdyosu Santa Monica'dan bugün heyecan verici bir açıklama geldi. Mühendislik ebinin başındaki isim olan oynanış (gameplay) yönetmeni Jeet Shroff, Santa Monica stüdyosunun yarınki PlayStation 5 etkinliğinde yer alacağını duyurdu.

Santa Monica'nın etkinlikte nasıl bir role sahip olacağı elbette henüz bilinmiyor. Stüdyonun yeni nesil için yeni bir God of War oyunu üzerinde çalıştığını tahmin edebiliriz ancak bu oyunun yarın tanıtılması aslına bakarsanız pek ihtimaller dahilinde görülmüyor. Böyle bir şey gerçekleşirse hepimiz için büyük bir süpriz olacak.

2018 yılında yayınlanan God of War, 10 milyondan fazla kopya satarak PlayStation 4'ün en başarılı oyunlarından birisi olmuştu. Serinin önceki oyunlarına göre bambaşka mekaniklere sahip olan God of War, oyunseverler ve genel anlamıyla eleştirmenlerden müthiş bir ilgi gördü ve RDR 2'yi de geride bırakarak 2018'de GOTY ödülünü kazandı. Ayrıca PlayStation kullanıcıları da God of War'u son 10 yılın en iyi ikinci oyunu seçti (Last of Us'ın ardından).

Bu kadar başarılı bir serinin geri dönmemesi elbette mümkün değil. PlayStation 5'te kesinlikle yeni bir God of War oyunu oynayacağız ancak yine de bu oyunun yarın tanıtılması daha önce belirttiğimiz gibi büyük bir sürpriz olur.

