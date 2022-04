GeForce Now'dan güzel haber: God of War dahil 8 yeni oyun GeForce Now'a ekleniyor

Tam Boyutta Gör

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 8 yeni oyun eklenecek. Oyunlardan birisi ise bir hayli sevindirici.

GeForce Now Game+'ın en ucuz iki paketi kaldırıldı 4 sa. önce eklendi

GeForce NOW'un gücüyle, üyeler artık neredeyse her cihazla God of War’ın büyülü dünyası Norse Wilds'a gidebilirler. Kütüphaneye giriş yapan üyeler, Mac'leri de dahil olmak üzere, 1440p veya 1600p'ye kadar çözünürlükle desteklenen cihazlarda kolaylıkla oynayabilir.

Bu hafta ayrıca GeForce NOW'a, Lumote: The Mastermote Chronicles ve Nobody-The Turnaround gibi yeni bir seri, anında oynanabilen ücretsiz oyun demosu geliyor.

GeForce Now'da Bu Hafta

Bu haber aslında birçok açıdan güzel haber diyebiliriz. Daha öncesinde çıkan GeForce Now söylentilerinin gerçek olduğunu da gösteriyor olabilir. Daha öncesindeki çıkan söylentilerde Ghost of Tsushima ve Gran Turismo gibi PlayStation oyunlarının da PC'ye geleceği yazıyordu. Umuyoruz ki ilerleyen süreçte PC'deki diğer PlayStation oyunları da GeForce Now'a gelir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

God of War dahil 8 yeni oyun GeForce Now'a ekleniyor