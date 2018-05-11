Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

God of War'a eklenen yeni fotoğraf modu, ilginç görüntüler ortaya çıkardı

God of War'ın uzun bir süredir beklenen "fotoğraf modu" güncellemesi nihayet geldi. Karakterlerin yüz ifadelerini değiştirebilmenize olanak sağlayan yeni mod, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
1 yıl
5,4b
1
11
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz ay yayınlanmasıyla beraber kıs sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni God of War oyunu, dün 1.20 versiyonuyla güncellendi. Bu yeni güncellemeyle beraber oyunda birkaç arayüz değişikliği yapan Santa Monica stüdyodusu, aynı zamanda bir süredir merakla beklenen yeni fotoğraf modunu da nihayet  ekledi.

Sony'nin ilk kez 20 Nisan'da duyurduğu bu yeni fotoğraf modu, isminden de anlaşılacağı gibi oyun içerisinde ekran görüntüleri alabilmenizi sağlıyor. Bu ekran görüntülerini Kamera, Diyafram, Filtreler, Kenarlıklar ve Karakterler olmak üzere beş farklı düzenleme seçeneğiyle kolayca editleyebiliyorsunuz. Örneğin kamera sekmesini kullanarak görüş alanını, diyafram sekmesinden de odak uzaklığını değiştirebiliyorsunuz.

God of War oyuncularının yeni fotoğraf modunda en çok kullandıkları özellik ise Karakter sekmesi olmuş. Oyuncular bu sekmeyi kullanarak Kratos ve Atreus'un yüz ifadelerini değiştirebiliyor, veya karakterlerden herhangi birini ekran görüntüsünden kaldırabiliyorlar. Fotoğraf modunun bu özelliğiyle epey bir vakit geçiren God of War oyuncuları, işte bu ilginç görüntüleri ortaya çıkardı:
Yeni fotoğraf modunu kullanmak için güncellemeyi yaptıktan sonra oyun içerisinde ayarlar bölümüne gitmeniz ve oradan da "Touch Pad Hızlı Erişim" seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

Dünyanın her tarafından milyonlar oyuncunun büyük bir beğeniyle oynadığı yeni God of War, eleştirmenler karşısındaki muhteşem başarsının yanı sıra satış rakamları anlamında da Sony'yi mutlu ediyor. God of War, satışa çıktığı ilk 3 gün içerisinde tam 3.1 milyon adet satarak PS4 tarihinin en hızlı satan özel oyunu olmuştu.

https://kotaku.com/god-of-wars-photo-mode-lets-kratos-and-atreus-be-total-1825923274 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BaatılRhymer 1 yıl en beğenilen
Kratos reyiz sen gülme sana öfke yakışıyor. Adamin genetiğinde yok gülmek sanki bu kadar mı sonradan yapılmış gibi gorünür. :D
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dimontales 1 yıl
bir gülüşü var kratos reyizin kelebek görse ömrü uzar. sen gülme reyiz allah aşkına
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MnTotoro 1 yıl
Kratos Reis'e yapılan bu saygısızlığı tarih affetmeyecek.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XanthiN 1 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 1 yıl
Sen gülünce güller açar demek isterdim...
Sonyyyyy!!! You will suffer for this...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakkan034 1 yıl
Kratos’dan sogudum yemin ederim, bu nedir ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
kratos dede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Başkan sen gülme :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Or-Chan 1 yıl
Martı ile olan foto efsane. Hiçbiri bu kadar olmayacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 1 yıl
yanlız kratosta sağlam burun var haaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nınja 1 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MnTotoro 1 yıl
Kratos Reis'e yapılan bu saygısızlığı tarih affetmeyecek.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dimontales 1 yıl
bir gülüşü var kratos reyizin kelebek görse ömrü uzar. sen gülme reyiz allah aşkına
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5439 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
god of war, Oyunlar ve
4 etiket daha Yazılım Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Spotify, nefret dolu içerikler ve davranışlara karşı politikasını duyurdu 1 yıl iPhone SE 2 kılıfıyla birlikte görüntülendi 1 yıl Snapchat inadından vazgeçerek kullanıcıların eleştirdiği arayüzü değiştirdi 1 yıl Ford Fiesta Active, crossover esintileriyle Avrupa'da satışta 1 yıl Kosta Rika, fosil yakıtları tamamen yasaklayacak "Dünyada bir ilk" 1 yıl Huawei, cep telefonlarına Bitcoin cüzdanı ekliyor 1 yıl Microsoft, iMessage'ı Windows platformuna getirmek istiyor 1 yıl İşte ASUS'un ROG oyuncu telefonuna dair ilk bilgiler! 1 yıl Apple, Goldman Sachs işbirliğiyle kredi kartı çıkarıyor 1 yıl Volvo, elektrikli çöp kamyonunu tanıttı 1 yıl Microsoft Store'da oyun hediye etme devri başladı 1 yıl Elon Musk'ın ilk "trafikten kaçış tüneli" testlere başlıyor 1 yıl Ethereum'da çatallanma | Kripto Para Günlüğü 1 yıl YouTube, iPhone X için HDR video desteğini kullanıma sundu 1 yıl Lenovo Z5'in resmi olarak paylaşılan "çentiksiz" taslak çizimi heyecan yarattı 1 yıl Kavisli ZTE Nubia Z18 sızdırıldı 1 yıl AMD Ryzen 7 2700X ve X470 anakart inceleme 1 yıl Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas, açık havada egzersiz yapmaya çıktı 1 yıl Uber, sürücüsüz araç testlerine devam etmek istiyor 1 yıl Türkiye'ye gelecek F-35 savaş uçağı ilk kez havalandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN God of War'a eklenen yeni fotoğraf modu, ilginç görüntüler ortaya çıkardı Sonraki Avustralya, daha modern ticari uygulamalar için Blockchain kullanmayı düşünüyor 1 yıl Galaxy J serisine Android Oreo ne zaman gelecek? 1 yıl YouTube'da fazla vakit geçirenlere uyarı gelecek 1 yıl Galaxy Note 9'un Geekbench sonuçları ortaya çıktı 1 yıl Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye'ye geliyor! 1 yıl Ebru sanatını severler için kısa süreliğine ücretsiz uygulama: Edru Liquid Paint 1 yıl The Predator filminden ilk fragman yayınlandı 1 yıl Dünyanın ilk blockchain tabanlı akıllı telefonunun özellikleri açıklandı 1 yıl Google bu sonbaharda Pixel markalı bir akıllı saat çıkarabilir 1 yıl Blizzard sunucularını çökerten WoW oyuncusu, hapis ve tazminat cezası aldı 1 yıl Kaliforniya’da yeni evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getirildi 1 yıl Microsoft, "Not Defteri"ndeki 33 yıllık sorunu nihayet çözdü 1 yıl Flame in the Flood kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un görseli sızdırıldı 1 yıl Android P mercek altında: En yeni Android sürümü 1 yıl Rolls-Royce Cullinan üzerindeki örtü nihayet kalktı 1 yıl Yeni Battlefield oyununun tanıtım tarihi nihayet belli oldu 1 yıl ABD yaptırımı nedeniyle ZTE zor günler geçiriyor 1 yıl IBM çalışanlarının çıkarılabilir depolama aygıtı kullanmaları yasaklandı 1 yıl Microsoft yeni bir akıllı hoparlör tasarımı için kolları sıvadı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim