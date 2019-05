God of War'a eklenen yeni fotoğraf modu, ilginç görüntüler ortaya çıkardı

Geçtiğimiz ay yayınlanmasıyla beraber kıs sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni God of War oyunu, dün 1.20 versiyonuyla güncellendi. Bu yeni güncellemeyle beraber oyunda birkaç arayüz değişikliği yapan Santa Monica stüdyodusu, aynı zamanda bir süredir merakla beklenen yeni fotoğraf modunu da nihayet ekledi.



Sony'nin ilk kez 20 Nisan'da duyurduğu bu yeni fotoğraf modu, isminden de anlaşılacağı gibi oyun içerisinde ekran görüntüleri alabilmenizi sağlıyor. Bu ekran görüntülerini Kamera, Diyafram, Filtreler, Kenarlıklar ve Karakterler olmak üzere beş farklı düzenleme seçeneğiyle kolayca editleyebiliyorsunuz. Örneğin kamera sekmesini kullanarak görüş alanını, diyafram sekmesinden de odak uzaklığını değiştirebiliyorsunuz.



God of War oyuncularının yeni fotoğraf modunda en çok kullandıkları özellik ise Karakter sekmesi olmuş. Oyuncular bu sekmeyi kullanarak Kratos ve Atreus'un yüz ifadelerini değiştirebiliyor, veya karakterlerden herhangi birini ekran görüntüsünden kaldırabiliyorlar. Fotoğraf modunun bu özelliğiyle epey bir vakit geçiren God of War oyuncuları, işte bu ilginç görüntüleri ortaya çıkardı:

Yeni fotoğraf modunu kullanmak için güncellemeyi yaptıktan sonra oyun içerisinde ayarlar bölümüne gitmeniz ve oradan da "Touch Pad Hızlı Erişim" seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.



Dünyanın her tarafından milyonlar oyuncunun büyük bir beğeniyle oynadığı yeni God of War, eleştirmenler karşısındaki muhteşem başarsının yanı sıra satış rakamları anlamında da Sony'yi mutlu ediyor. God of War, satışa çıktığı ilk 3 gün içerisinde tam 3.1 milyon adet satarak PS4 tarihinin en hızlı satan özel oyunu olmuştu.

