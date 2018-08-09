God of War 'New Game+' güncellemesi yakında geliyor

Kratos ve Atreus'un yolculuğunu bir önceki oyundan kazandığınız zırhlarınız, büyüleriniz, tılsımlarınız, kaynaklarınız ve yeteneklerinizle istediğiniz herhangi bir zorlukta tekrar yaşayın. Yeteneklerinizi daha zorlu düşmanlara karşı test edin. Bazıları yeni birkaç numaraya bile sahip olabilir. New Game+ güncellemesine özel olarak oyuna yepyeni bir ekipman ekleniyor! Yeni 'Skap Slag' kaynağını toplayarak ekipmanlarınızı geliştirin. Yenilenmiş güçlü zırh setleri ve büyülerle oyunu yeniden deneyimleyin. Yeni özelleştirme seçeneklerini keşfedin. Sinematikleri atlama özelliğiyle hiç ara vermeden tekrar aksiyonun içine dalın. Bu özelliği oyunu birkez bitirmeniz halinde hem normal hem de New Game+ modunda kullanabileceksiniz.



20 Ağustos'ta yayınlanacak olan New Game+ modu elbette tamamıyla ücresiz olacak. Ancak erişebilmeniz için öncellikle oyunu bir kez bitirmeniz gerekiyor.



https://godofwar.playstation.com/stories/new-game-update

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God of War'un merakla beklenen "New Game+" güncellemesi çok yakında yayınlanıyor. Geliştirici stüdyo Sony Santa Monica, Twitter üzerinden yapılan açıklamayla güncellemenin 20 Ağustos'ta oyuncularla bulaşacağını açıkladı.New Game+ güncellemesiyle beraber daha önceki oyundan kazandığınız tüm zırhlar ve geliştirmelerle oyuna yeniden başlayabileceksiniz. Ayrıca yeni bir ekipman, sinematikleri geçebilme özelliği ve daha zorlu düşmanları beraberinde getirecek olan güncelleme Kratos ve Atreus'un muhteşem macerasına yenilenen bir deneyim sunacak.