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God of War 'New Game+' güncellemesi yakında geliyor

Playstation tarihinin en hızlı satan exclusive oyunu olan God of War, merakla beklenen New Game+ güncellemesini yakında alıyor. İşte yeni güncellemenin detayları:
9 ay
3,7b
1
7
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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God of War'un merakla beklenen "New Game+" güncellemesi çok yakında yayınlanıyor. Geliştirici stüdyo Sony Santa Monica, Twitter üzerinden yapılan açıklamayla güncellemenin 20 Ağustos'ta oyuncularla bulaşacağını açıkladı.

New Game+ güncellemesiyle beraber daha önceki oyundan kazandığınız tüm zırhlar ve geliştirmelerle oyuna yeniden başlayabileceksiniz. Ayrıca yeni bir ekipman, sinematikleri geçebilme özelliği ve daha zorlu düşmanları beraberinde getirecek olan güncelleme Kratos ve Atreus'un muhteşem macerasına yenilenen bir deneyim sunacak.

Santa Monica'nın yayınladığı güncelleme notlarının tamamı şu şekilde:
  • Kratos ve Atreus'un yolculuğunu bir önceki oyundan kazandığınız zırhlarınız, büyüleriniz, tılsımlarınız, kaynaklarınız ve yeteneklerinizle istediğiniz herhangi bir zorlukta tekrar yaşayın. 
  • Yeteneklerinizi daha zorlu düşmanlara karşı test edin. Bazıları yeni birkaç numaraya bile sahip olabilir.
  • New Game+ güncellemesine özel olarak oyuna yepyeni bir ekipman ekleniyor! Yeni 'Skap Slag' kaynağını toplayarak ekipmanlarınızı geliştirin.
  • Yenilenmiş güçlü zırh setleri ve büyülerle oyunu yeniden deneyimleyin. Yeni özelleştirme seçeneklerini keşfedin.
  • Sinematikleri atlama özelliğiyle hiç ara vermeden tekrar aksiyonun içine dalın. Bu özelliği oyunu birkez bitirmeniz halinde hem normal hem de New Game+ modunda kullanabileceksiniz.

20 Ağustos'ta yayınlanacak olan New Game+ modu elbette tamamıyla ücresiz olacak. Ancak erişebilmeniz için öncellikle oyunu bir kez bitirmeniz gerekiyor.

https://godofwar.playstation.com/stories/new-game-update Yorum Yaz
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canguler917 9 ay en beğenilen
yap witcher 3 dlc'leri gibi dlc'ler, alem büyüklüğünü görsün. witcher 3'ün hearts of stone dlc'si oyunun kendisinden daha iyiydi
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absamet 9 ay
Yüzüklerin efendisi gibi 3 4 bölümlük süper bi film yapsalar da izlesek yahu.
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SEO-Uzmanı 9 ay
çok yakında kılıç bileme taşını bile para ile alacaksınız
merak etmeyin ! bu arada o miğferde çatlamış haberin olsun !
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KRAMURAT 9 ay
ŞANIN YÜRÜSÜN...
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canguler917 9 ay en beğenilen
yap witcher 3 dlc'leri gibi dlc'ler, alem büyüklüğünü görsün. witcher 3'ün hearts of stone dlc'si oyunun kendisinden daha iyiydi
2 Yanıt Yanıtla +8
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Lord Melkor 9 ay canguler917
Vay be. Genelde B&W sevilir bense aksine HoS dlc sini daha çok severim. Özellikle yardım eden arkadaşın sahnelerindeki gizem ve gerilim çok iyiydi.
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Moving On 9 ay canguler917
DLC'si iyi olan bir oyunun kötü olma ihtimali yok zaten, GTA 4'ün de DLC'leri neredeyse oyunun kendisi kadar popülerdi.
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