God of War Ragnarok PC sürümü doğrulanmış olabilir: İşte muhtemel tarih

Tam Boyutta Gör PC oyuncularının uzun süredir beklediği haber, nihayet ufukta görünmeye başladı. God of War Ragnarok PC versiyonunun bu ay içinde duyurulması bekleniyor. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

PC sürümü ''çok yakında'' tanıtılacak

Bildiğiniz gibi God of War Ragnarok bir süredir PC'ye adım atacağı konuşuluyor. Hatta oyunun Horizon Forbidden West ve Ghost of Tsushima gibi diğer Sony oyunlarıyla birlikte çıkış yapacağı aktarılmıştı. Ancak resmi bir duyuru halen yapılmış değil. X üzerinde yaptığı paylaşımda ise 'Billbil-kun', God of War Ragnarok PC sürümünün ''çok yakında'' duyurulacağını yineledi.

Üstelik bu bilgi, yaklaşmakta olan bir State of Play etkinliğine yönelik sızıntılarla da anlam kazandı. Üstelik bu etkinliğin Mayıs sonuna kadar düzenlenmesi bekleniyor. God of War Ragnarok için belirtilen çıkış tarihi ise, muhtemelen 2025'in ilk çeyreği olacak.

Bilmeyenler için 'Billbil-kun', PS Plus ve Game Pass oyunları başta olmak üzere Sony özelinde güvenilir bir geçmişe sahip. Dolayısıyla sızıntının doğruluk payı taşıması muhtemel. Hatırlamak gerekirse God of War Ragnarok 2022 yılının Kasım ayında PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcıları ile buluştu. Geçtiğimiz yıl ise, eleştirmenlerden olumlu notlar alan Valhalla genişleme paketine kavuştu.

