God of War Ragnarok PC sürümü doğrulanmış olabilir: İşte muhtemel tarih

PC sürümü ''çok yakında'' tanıtılacak
Bildiğiniz gibi God of War Ragnarok bir süredir PC'ye adım atacağı konuşuluyor. Hatta oyunun Horizon Forbidden West ve Ghost of Tsushima gibi diğer Sony oyunlarıyla birlikte çıkış yapacağı aktarılmıştı. Ancak resmi bir duyuru halen yapılmış değil. X üzerinde yaptığı paylaşımda ise 'Billbil-kun', God of War Ragnarok PC sürümünün ''çok yakında'' duyurulacağını yineledi.
Üstelik bu bilgi, yaklaşmakta olan bir State of Play etkinliğine yönelik sızıntılarla da anlam kazandı. Üstelik bu etkinliğin Mayıs sonuna kadar düzenlenmesi bekleniyor. God of War Ragnarok için belirtilen çıkış tarihi ise, muhtemelen 2025'in ilk çeyreği olacak.
Bilmeyenler için 'Billbil-kun', PS Plus ve Game Pass oyunları başta olmak üzere Sony özelinde güvenilir bir geçmişe sahip. Dolayısıyla sızıntının doğruluk payı taşıması muhtemel. Hatırlamak gerekirse God of War Ragnarok 2022 yılının Kasım ayında PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcıları ile buluştu. Geçtiğimiz yıl ise, eleştirmenlerden olumlu notlar alan Valhalla genişleme paketine kavuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.