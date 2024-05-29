PS Plus Extra ve Premium kataloğuna eklenecek oyunlar açıklandı

- PS Plus Haziran 2024 oyunları
- PS Plus Extra ve Deluxe
- PlayStation Plus Premium | Klasik Katalog
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PS Plus Haziran 2024 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Mayıs ayının ortalarında PS Plus kataloğuna Red Dead Redemption 2, The Sims 4 City Living ve Watch Dogs başta olmak üzere 10 yeni oyun eklendi. Geçtiğimiz saatlerde ise PS Plus Haziran oyunlarını açıklayan Sony, PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek bazı yeni oyunları duyurdu.
Buna göre PS Plus Extra ve Deluxe kataloğuna eklenecek oyunlar arasında, Dredge, Lego Marvel Super Heroes 2, Cricket 24 ve Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition yer alıyor. PS Plus Klasik kataloğunda ise Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars ve Sly Cooper and the Thievius Raccoonus oyunculara sunulacak.
PS Plus Extra ve Deluxe
- Dredge | PS4, PS5 (29 Mayıs)
- Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (31 Mayıs)
- Cricket 24 | PS4, PS5 (5 Haziran)
- Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (7 Haziran)
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- Red Dead Redemption 2 | PS4
- Deceive Inc. | PS5
- The Sims 4 City Living | PS4 (Oynamak için The Sims 4 gerekli)
- Crime Boss: Rockay City | PS5
- The Settlers: New Allies | PS4
- Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5
- Cat Quest | PS4
- Cat Quest II | PS4
- The Lego Movie 2 Videogame | PS4
- Watch Dogs | PS4
PlayStation Plus Premium | Klasik Katalog
- Tomb Raider Legend (11 Haziran)
- Star Wars: The Clone Wars (11 Haziran)
- Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (11 Haziran)
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- 2Xtreme | PS4, PS5
- G-Police | PS4, PS5
- Worms Pinball | PS4, PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.