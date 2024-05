PS Plus Extra ve Premium kataloğuna eklenecek oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Haziran ayında PS Plus Extra ve Deluxe kataloğuna eklenecek oyunlar açıklandı. .

PS Plus Haziran 2024 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Mayıs ayının ortalarında PS Plus kataloğuna Red Dead Redemption 2, The Sims 4 City Living ve Watch Dogs başta olmak üzere 10 yeni oyun eklendi. Geçtiğimiz saatlerde ise PS Plus Haziran oyunlarını açıklayan Sony, PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek bazı yeni oyunları duyurdu.

Süre dolmadan: PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı! 4 gün önce eklendi

Buna göre PS Plus Extra ve Deluxe kataloğuna eklenecek oyunlar arasında, Dredge, Lego Marvel Super Heroes 2, Cricket 24 ve Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition yer alıyor. PS Plus Klasik kataloğunda ise Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars ve Sly Cooper and the Thievius Raccoonus oyunculara sunulacak.

PS Plus Extra ve Deluxe

Dredge | PS4, PS5 (29 Mayıs)

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (31 Mayıs)

Cricket 24 | PS4, PS5 (5 Haziran)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (7 Haziran)

-

Red Dead Redemption 2 | PS4

Deceive Inc. | PS5

The Sims 4 City Living | PS4 (Oynamak için The Sims 4 gerekli)

Crime Boss: Rockay City | PS5

The Settlers: New Allies | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

The Lego Movie 2 Videogame | PS4

Watch Dogs | PS4

PlayStation Plus Premium | Klasik Katalog

Tomb Raider Legend (11 Haziran)

Star Wars: The Clone Wars (11 Haziran)

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (11 Haziran)

-

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PS Plus Extra ve Premium oyunları açıklandı! İşte liste