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    PS Plus Extra ve Premium kataloğuna eklenecek oyunlar açıklandı

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus Extra ve Premium kataloğuna yeni oyunlar ekleniyor. İşte PS Plus abonelerine Haziran ayında sunulacak ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Extra ve Premium oyunları açıklandı! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Haziran ayında PS Plus Extra ve Deluxe kataloğuna eklenecek oyunlar açıklandı. . 

    PS Plus Haziran 2024 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, Mayıs ayının ortalarında PS Plus kataloğuna Red Dead Redemption 2, The Sims 4 City Living ve Watch Dogs başta olmak üzere 10 yeni oyun eklendi. Geçtiğimiz saatlerde ise PS Plus Haziran oyunlarını açıklayan Sony, PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek bazı yeni oyunları duyurdu. 

    Buna göre PS Plus Extra ve Deluxe kataloğuna eklenecek oyunlar arasında, Dredge, Lego Marvel Super Heroes 2, Cricket 24 ve Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition yer alıyor. PS Plus Klasik kataloğunda ise Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars ve Sly Cooper and the Thievius Raccoonus oyunculara sunulacak.

    PS Plus Extra ve Deluxe

    • Dredge | PS4, PS5 (29 Mayıs)
    • Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (31 Mayıs)
    • Cricket 24 | PS4, PS5 (5 Haziran)
    • Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (7 Haziran)
    • -
    • Red Dead Redemption 2 | PS4
    • Deceive Inc. | PS5
    • The Sims 4 City Living | PS4 (Oynamak için The Sims 4 gerekli)
    • Crime Boss: Rockay City | PS5
    • The Settlers: New Allies | PS4
    • Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5
    • Cat Quest | PS4
    • Cat Quest II | PS4
    • The Lego Movie 2 Videogame | PS4
    • Watch Dogs | PS4 

    PlayStation Plus Premium | Klasik Katalog

    • Tomb Raider Legend (11 Haziran)
    • Star Wars: The Clone Wars (11 Haziran)
    • Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (11 Haziran)
    • -
    • 2Xtreme | PS4, PS5
    • G-Police | PS4, PS5
    • Worms Pinball | PS4, PS5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    facetime kullanılamıyor ne demek nargileden tat gelmiyor ysense güvenilir mi izmir trafiğe kapalı alanlar fitness boy uzatır mı

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