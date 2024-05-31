Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    God of War Ragnarok PC sürümü duyuruldu: İşte çıkış tarihi

    God of War serisinin son oyunu God of War: Ragnarök, nihayet PC'ye geliyor. State of Play etkinliğinde Sony, oyunun PC için çıkış tarihini duyurdu. İşte detaylar...
    God of War Ragnarok PC sürümü duyuruldu! İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Sony, 31 Mayıs tarihinde düzenlenen State of Play etkinliğinde PlayStation için duyurulan yeni oyunların yanı sıra sürpriz duyurularda bulundu. Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Santa Monica Studio'nun yaptığı God of War Ragnarok nihayet PC'ye geliyor. İşte tarihi...

    God of War: Ragnarök ne zaman PC'ye çıkacak?

    Bildiğiniz gibi God of War Ragnarok bir süredir PC'ye adım atacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen State of Play etkinliğinde ise beklenen duyuru geldi ve God of War: Ragnarök'ün PC'ye çıkış tarihi belli oldu. 

    God of War Ragnarok, geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre 19 Eylül'de PC için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun Valhalla DLC'si de PC sürümüne dahil olacak. Buna ek olarak serinin devam oyununda, tüm Sony portlarında olduğu gibi ışın izleme, ultra geniş ekran desteği ve PC'ye özel DLSS, FSR, XeSS yükseltme teknolojileriyle karşılaşacağız.

    God of War Ragnarok, şu anda Steam ve Epic Games Store'da ön siparişe açıldı. Oyunun standart ve Digital Deluxe Edition sürümüne Steam'de 49.99 dolar, Epic Games'te ise 1.499 TL ve 1.749 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca God of War Ragnarök'ü 19 Eylül'deki lansmandan önce satın alırsanız Kratos Yükselmiş Kar Zırhını ve Atreus Yükselmiş Kar Tunik'ini (kozmetik) alacaksınız .

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DburakKoc +88 MBK3334 VAUVJ +75 erdem552 +64 lektonstar +57 isimsiz55_55 +42 Keevo +39 trkocaer +39 Nevfel +37 0zkanK. +36 hidrojennn +29
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    19 Kişi Okuyor (2 Üye, 17 Misafir) 9 Masaüstü 10 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    872 kez okundu.
    9 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    god of war ragnarok, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı338b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c4 cactus kronik sorunlar bilgi sarmal 15 tyt matematik deneme cevap anahtarı 2023 kızılay"a kan verdikten kaç gün sonra mesaj gelir performans hava filtresi yorum psikoloji bölümü işsizlik oranı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 11
    Apple iPhone 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız