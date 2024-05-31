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Tam Boyutta Gör Sony, 31 Mayıs tarihinde düzenlenen State of Play etkinliğinde PlayStation için duyurulan yeni oyunların yanı sıra sürpriz duyurularda bulundu. Yayıncılığını Sony'nin, geliştiriciliğini ise Santa Monica Studio'nun yaptığı God of War Ragnarok nihayet PC'ye geliyor. İşte tarihi...

God of War: Ragnarök ne zaman PC'ye çıkacak?

Bildiğiniz gibi God of War Ragnarok bir süredir PC'ye adım atacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen State of Play etkinliğinde ise beklenen duyuru geldi ve God of War: Ragnarök'ün PC'ye çıkış tarihi belli oldu.

God of War Ragnarok, geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre 19 Eylül'de PC için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun Valhalla DLC'si de PC sürümüne dahil olacak. Buna ek olarak serinin devam oyununda, tüm Sony portlarında olduğu gibi ışın izleme, ultra geniş ekran desteği ve PC'ye özel DLSS, FSR, XeSS yükseltme teknolojileriyle karşılaşacağız.

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God of War Ragnarok, şu anda Steam ve Epic Games Store'da ön siparişe açıldı. Oyunun standart ve Digital Deluxe Edition sürümüne Steam'de 49.99 dolar, Epic Games'te ise 1.499 TL ve 1.749 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca God of War Ragnarök'ü 19 Eylül'deki lansmandan önce satın alırsanız Kratos Yükselmiş Kar Zırhını ve Atreus Yükselmiş Kar Tunik'ini (kozmetik) alacaksınız .

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God of War Ragnarok PC sürümü duyuruldu! İşte çıkış tarihi