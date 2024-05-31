God of War Ragnarok PC sürümü duyuruldu: İşte çıkış tarihi

God of War: Ragnarök ne zaman PC'ye çıkacak?
Bildiğiniz gibi God of War Ragnarok bir süredir PC'ye adım atacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen State of Play etkinliğinde ise beklenen duyuru geldi ve God of War: Ragnarök'ün PC'ye çıkış tarihi belli oldu.
God of War Ragnarok, geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre 19 Eylül'de PC için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun Valhalla DLC'si de PC sürümüne dahil olacak. Buna ek olarak serinin devam oyununda, tüm Sony portlarında olduğu gibi ışın izleme, ultra geniş ekran desteği ve PC'ye özel DLSS, FSR, XeSS yükseltme teknolojileriyle karşılaşacağız.
God of War Ragnarok, şu anda Steam ve Epic Games Store'da ön siparişe açıldı. Oyunun standart ve Digital Deluxe Edition sürümüne Steam'de 49.99 dolar, Epic Games'te ise 1.499 TL ve 1.749 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca God of War Ragnarök'ü 19 Eylül'deki lansmandan önce satın alırsanız Kratos Yükselmiş Kar Zırhını ve Atreus Yükselmiş Kar Tunik'ini (kozmetik) alacaksınız .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
19 Kişi Okuyor (2 Üye, 17 Misafir) 9 Masaüstü 10 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
872 kez okundu.
9 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
god of war ragnarok, Teknoloji Haberleri ve Yazılım