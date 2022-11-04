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    God of War Ragnarök, PS5 için 6 farklı grafik moduyla geliyor

    God of War Ragnarök’un geliştiricisi Santa Monica, oyunun PS5, PS4 Pro ve PS4 konsollarında sunulacak olan grafik modlarını paylaştı. Oyun, PS5'te altı farklı grafik moduna sahip olacak.
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    God of War Ragnarök, PS5 için 6 farklı grafik moduyla geliyor Tam Boyutta Gör

    Geliştirici Santa Monica Studio, God of War Ragnarök için daha yüksek kare hızını mı yoksa daha yüksek çözünürlüğü mü tercih ettiğinize göre değişen pek çok grafik modu sunulacağını açıkladı. Çok yakında piyasaya sürülecek oyun, bu sayede oyunculara esnek bir altyapı sunmuş olacak.

    2020 yılından beri beklenen God of War Ragnarök, 9 Kasım Çarşamba günü çıkışını yapacak ve PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarda sevenleriyle buluşacak. Oyun, PS5 konsolunda altı, PS4 konsollarında ise 2 grafik moduyla birlikte gelecek ve esasında bunlar biraz kafa karıştırıcı. Zira çok fazla seçenek ve değişken söz konusu.

    God of War Ragnarök grafik modları

    God of War Ragnarök, PS5 için 6 farklı grafik moduyla geliyor Tam Boyutta Gör

    God of War Ragnarök, PS5 için Performans modunda 1440 – 2160p çözünürlükte 60 FPS oyun deneyimi sunabilecek. Performans + HFR (High Frame Rate) modunda ise 1440p çözünürlükte 60 FPS desteği verilecek. Kalite modunda ise eğer TV’niz veya monitörünüz doğal 4K çözünürlüğü destekliyorsa oyunu 4K 30 FPS’de oynayabileceksiniz. Kalite modunda ayrıca HFF desteği açıldığında çözünürlük 1800-2160p seviyesine düşüyor ancak FPS 40’a kilitleniyor. Ek olarak Kalite modunda HFR ve VRR aktif edilirse yine 1800-2160p çözünürlük ve 40 FPS sunulacak.

    God of War Ragnarök, PS4 konsolunda 1080p çözünürlükte 30 FPS’te çalışacak. PS4 Pro’da ise Performans modunda 1080-1665p çözünürlük ve 30 FPS, Kalite modunda ise 1440-1665p ve 30 FPS değerleri sunulacak. Bu arada vadedilen çözünürlük ve kare hızları için HDMI 2.1 kablo ve uyumlu cihaz gerekmekte. Öte yandan kalite ayarları her ne olursa olsun God of War Ragnarök yine muazzam bir deneyim sunacaktır.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 17 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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