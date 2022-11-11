Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    God of War Ragnarök'ta gizli şiirler: Sony oyunlarına sürpriz gönderme

    9 Kasım 2022 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülen God of War Ragnarök oyun gündemine damgasını vurdu. Sony ile bu oyunun yaptığı bir iş birliği keşfedildi: Şiirler!
    Oy Ver
    God of War Ragnarök Tam Boyutta Gör
    God of War Ragnarök ve Sony ikilisi oyuncuları şaşırtan şiir göndermeleri ile gündemde. Zira bu yapımın içerisinde keşfedilen şiirler aslında Sony'nin en ünlü oyunlarına sanatsal göndermeler yapıyor.

     

    God of War Ragnarök şiirler ile ne anlatıyor?

    Bu oyundaki evrenleri gezmeye başlayan oyuncuların bulduğu yazılı içeriklerin God of War serisi ile ilgili olmadığı ortaya çıktı. Normalde bir God of War yapımında genellikle başka bir God of War oyununa atıfta bulunulur.

    Kvasir'in Şiirleri başlığı altında toplanan 14 adet gizli şiir mevcut. Her şiir PlayStation'a özel olarak geliştirilen bir oyunu temsil ediyor. Bu oyunların arasında Horizon: Zero Dawn, MLB the Show, Death Stranding ve Uncharted var.

    God of War Tam Boyutta Gör
    Şiirlerde adı geçen oyunların ismiyle neredeyse eş anlamlı olan mizahi isimler kullanılmış. Mesela Journey isimli oyunun Türkçe karşılığı seyahat / yolculuk. Sony ve God of War yapımcıları bu oyuna atıfta bulunmak için Trip kelimesini seçmiş.

    Bu kelime de dilimizde aynı anlamlar eşliğinde kullanılabiliyor ancak ufak tefek farklılıklar mevcut. IGN tarafından yayımlanan ilgili haberde bütün şiirlere erişilmiş.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız