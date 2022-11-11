God of War Ragnarök'ta gizli şiirler: Sony oyunlarına sürpriz gönderme

God of War Ragnarök şiirler ile ne anlatıyor?
Bu oyundaki evrenleri gezmeye başlayan oyuncuların bulduğu yazılı içeriklerin God of War serisi ile ilgili olmadığı ortaya çıktı. Normalde bir God of War yapımında genellikle başka bir God of War oyununa atıfta bulunulur.
Kvasir'in Şiirleri başlığı altında toplanan 14 adet gizli şiir mevcut. Her şiir PlayStation'a özel olarak geliştirilen bir oyunu temsil ediyor. Bu oyunların arasında Horizon: Zero Dawn, MLB the Show, Death Stranding ve Uncharted var.
Bu kelime de dilimizde aynı anlamlar eşliğinde kullanılabiliyor ancak ufak tefek farklılıklar mevcut. IGN tarafından yayımlanan ilgili haberde bütün şiirlere erişilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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