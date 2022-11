God of War Ragnarök'ta gizli şiirler: Sony oyunlarına sürpriz gönderme

Tam Boyutta Gör God of War Ragnarök ve Sony ikilisi oyuncuları şaşırtan şiir göndermeleri ile gündemde. Zira bu yapımın içerisinde keşfedilen şiirler aslında Sony'nin en ünlü oyunlarına sanatsal göndermeler yapıyor.

God of War Ragnarok inceleme 1 hf. önce eklendi

God of War Ragnarök şiirler ile ne anlatıyor?

Bu oyundaki evrenleri gezmeye başlayan oyuncuların bulduğu yazılı içeriklerin God of War serisi ile ilgili olmadığı ortaya çıktı. Normalde bir God of War yapımında genellikle başka bir God of War oyununa atıfta bulunulur.

Kvasir'in Şiirleri başlığı altında toplanan 14 adet gizli şiir mevcut. Her şiir PlayStation'a özel olarak geliştirilen bir oyunu temsil ediyor. Bu oyunların arasında Horizon: Zero Dawn, MLB the Show, Death Stranding ve Uncharted var.

Tam Boyutta Gör Şiirlerde adı geçen oyunların ismiyle neredeyse eş anlamlı olan mizahi isimler kullanılmış. Mesela Journey isimli oyunun Türkçe karşılığı seyahat / yolculuk. Sony ve God of War yapımcıları bu oyuna atıfta bulunmak için Trip kelimesini seçmiş.

Bu kelime de dilimizde aynı anlamlar eşliğinde kullanılabiliyor ancak ufak tefek farklılıklar mevcut. IGN tarafından yayımlanan ilgili haberde bütün şiirlere erişilmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

God of War Ragnarök ve Sony iş birliği ortaya çıktı: Şiirler