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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor

    2020 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Kingdom Come geliştiricisi ise oyun için yapılan eleştirilerin biraz abartıldığını düşünüyor.
    1 hf.
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    1
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    8

    Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor
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    CD Projekt'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 yaklaşık 1 ay önce yayınlandı. Oyun ile ilgili gündem yavaş yavaş bitme aşamasına yaklaştı ancak hala da gündemi hareketlendirecek açıklamalar geliyor. Bu seferki açıklama ise Kingdom Come: Deliverance'ın geliştiricisinden geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi

    Ayrıca Bkz. "Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor"

    Kingdom Come: Deliverance isimli rol yapma oyununun geliştiricilerinden Daniel Vavra, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve oyun hakkında bir yorumda bulundu. Yaptığı paylaşıma göre kendisi, oyunu ikinci kez bitirmiş, büyük bir hata veya sorun ile karşılaşmamış ve oyunun son yıllardaki en iyi oyun olduğunu düşünüyor. 

    Daniel Vavra ayrıca, oyuna duyulan nefretin yanlış olduğunu, bu nefreti besleyenlerin oyunu oynamadığını ve yalnızca YouTube'da birkaç video izlediğini düşünüyor. Son olarak da kendisi Cyberpunk 2077'nin, Skyrim'e göre teknik açıdan daha başarılı olduğunu düşünüyor. 

    Aslında kendisi çok da haksız sayılmaz. Skyrim şu anda bile sorunları olan bir oyun. Yine de bu durum Cyberpunk 2077'nin çıkışında sorunsuz çıktığı anlamına gelmiyor elbette. 



    https://www.gamepressure.com/newsroom/kingdom-come-dev-cyberpunk-2077-in-better-shape-than-skyrim/z92acc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyuna karşı büyük hype, beklenti vardı ve bu beklentiden ötürü bazıları en baştan beri rahatsızdı. Oyunda sorunlu çıkınca saldırma fırsatı buldular. Konsolda denildiği gibiyse konsolculara hak veriyorum ama pc de oynayanlarda bu kadar kötülenecek sorun görmedim.
    Oyuna karşı büyük hype, beklenti vardı ve bu beklentiden ötürü bazıları en baştan beri rahatsızdı. Oyunda sorunlu çıkınca saldırma fırsatı buldular. Konsolda de...
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    ozzkali 1 hf. ( Mesaj Silindi ) soneday
    Ben de bunu anlamıyorum. Oyun mekanik fakiri, açık dünya yapay, performans sorunları var. Bu hatalar bir oyun için çok büyük hatalar, üstelik 7 sene önce duyurulmuş bir oyunda var bu hatalar. Gidip bunları söylediğimizde e oyun rpg ama diye cevap alıyoruz.
    Ben de bunu anlamıyorum. Oyun mekanik fakiri, açık dünya yapay, performans sorunları var. Bu hatalar bir oyun için çok büyük hatalar, üstelik 7 sene önce duyuru...
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte önceki mesajımda senin gibilerden bahsediyordum. Beni fanboy ilan edip kendisi oyunu kötülüyor
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    70Charger (berka charger) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunun çekiciliği var evet ama bu kadar hype hak edicek bir oyun değil

    rezalet bir oyun mekaniği rezalet bir yapay zeka 7 senenin hakkı bu olmamalı oyunun fiziği vs iyi olduğunu düşünen hayatında oyun oynamamıştır
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynu konu daha gecen vardi, yeni konu falan mi acildi digeri kapatilip yoksa editorlerin birbirinden haberi mi yok?
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    StereoFap 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Skyrim'i eskiden çok fazla oynadım. Oyun zevkliydi ve seni içine çekiyordu fakat bir süre sonra git onla konuş, bunla konuşdan öteye geçemiyor gibi gelmişti bana. Belki de yanılmışımdır. Cyberpunk 2077'de sistem yetmediğinden oynayamadım fakat zevkli bir oyuna benziyor. Oynayamadığımdan ziyade aslında oyunu açtım fakat çok düşük grafiklerde 25-30 fps alınca ve oyun fps kamerada olunca oynayamayacağımı anladım. Tabii ki burdaki sorun benim sistemimden kaynaklı çünkü güçlü bir ekran kartım yok. Benim yerimde kendine oyun delisi deyip aslında medyada ne duyduysa kendi fikri olarak gören birisi olsaydı, şu anda sırf millet Skyrim'i övüyor diye bunu baz alarak adama küfürler yağdırır, sistemi yetmediği halde oyunun optimizasyonuna laf ederdi. Ha tabii ki yine de cyberpunk'un ilk başlarda üst seviye sistemlerde verdiği istatistikleri göz ardı edemeyiz.
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    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyuna karşı büyük hype, beklenti vardı ve bu beklentiden ötürü bazıları en baştan beri rahatsızdı. Oyunda sorunlu çıkınca saldırma fırsatı buldular. Konsolda denildiği gibiyse konsolculara hak veriyorum ama pc de oynayanlarda bu kadar kötülenecek sorun görmedim.
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    maxellsuperrd (Cihat ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) TearsForFears
    Kesinlikle pc’de öyle abartılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çok haklısınız.
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    Frost05 5 gün ( Mesaj Silindi ) TearsForFears
    Oyunda örneğin yapay zekaya dair bir ibare bile yokken "saldırmak haksız" gibi şeyleri anca fanatikler söyler.
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oyunu beğenmeyenlerin çoğu gta ile karşılaştırdığından dolayı gazlı. neymiş efendim denize molotof atınca su püskürtmüyormş, yok motorsiklet ön kaldırmıyormş, ya oyun bu değilki?
    Hikaye ve oyunun yönlendirdiği şekilde gittiğiniz sürece oyun %99 sorunsuz ve hikayeside muhteşem, yan görevler her biri yeni bir oyun gibi.
    20 saati devirdim şuanda, oyunu baltalayan bir şeyle karşılaşmadım, olan hatalar ise anlık basit şeyler, görmezden gelmeniz yetiyor.

    Performans konusundada , screen space reflectionsu kapatmanız %50 fps kazandırıyor bunuda böyle çözdüm.
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    ozzkali 1 hf. ( Mesaj Silindi ) soneday
    Ben de bunu anlamıyorum. Oyun mekanik fakiri, açık dünya yapay, performans sorunları var. Bu hatalar bir oyun için çok büyük hatalar, üstelik 7 sene önce duyurulmuş bir oyunda var bu hatalar. Gidip bunları söylediğimizde e oyun rpg ama diye cevap alıyoruz.
    Yanıtla +11
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    19yusuf05 (Yusuf Bilgili) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tamamen aynı fikirdeyiz oyun çok güzel youtube da oyunu beğenenler bile oyunu övmeye korkuyor. temkinli konuşmak zorunda kalıyorlar. youtube da cyberbug dendiğinde videon 3-4 katı izleyici tarafından izleniyor. oyunu oynayıp beğenmeyene saygı duyarım ama %99 oynamamış veya ekran kartı vs. kaldırmayan kişiler burada CDPR'de çok suçu var öyle sistem gereksinimlerini yanlış bir şekilde açıkladı insanları yanılttı. zaten asıl suçlu da CDPR yönetimi oyunu özellikle konsollar için erken çıkardılar. PS4 de beklenen den çok iyi çalışıyor gibi söylemlerle insanları yanılttılar. PC Sistem gereksinimleri yanıltıcıydı. bunlar tamam ama oyuna laf atılması üzücü bu kadar iyi oyun çok nadir geliyor. yeni bir ip yapmaya en güçlü firmaların bile gözü yemezken bu adamlar sıfırdan bir evren tasarladı teknik sorunlar olması normal bence her şeyi baştan hiç bir kılavuz olmadan yapıyorlar. her sene AC aynı tantanalarla çıkıyor kimse ubisoft a birşey demiyor. çok güzel çok harika oyun diyorlar AC Valhalla yı pc de ilk çıktığında çöküyordu alanlar baya uzun süre oynamadı ama kimse ubisoft a laf etmedi. tüm youtube da oyun mükemmel AC inanılmaz değişmiş(hadi lan ordan aynı bokun lavciverti) diyorlardı bunu diyen adamların cyberpunk'ı eleştirmesi bile komedi.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oyunun çıkışındaki hype'a karşı anti-hype uygulandı resmen. CDPR' nin eski konsollar konusundaki rezilliği haricinde pek bir problem yoktu esasen oyunda. 250TL' nin hala bir TR oyuncusu için fazla olması dışında tabii..

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    435 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Skyrim ‘e tahammül edemedim, yarım saat sonra kapattım. Cyberpunk ‘ı gta gibi bir oyundur beğenmem sandım ama aşık oldum. Herkese tavsiye ederim gayet iyi çalışıyor. Teknik hataları bence çok abartılıyor.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 435
    Skyrim'e tahammül mü edemedin ? offf beaaaaaa
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    6612 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, bug ve
    3 etiket daha hata skyrim Yazılım
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