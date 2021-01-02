Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor

CD Projekt'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 yaklaşık 1 ay önce yayınlandı. Oyun ile ilgili gündem yavaş yavaş bitme aşamasına yaklaştı ancak hala da gündemi hareketlendirecek açıklamalar geliyor. Bu seferki açıklama ise Kingdom Come: Deliverance'ın geliştiricisinden geliyor.İlginizi Çekebilir CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi
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Kingdom Come: Deliverance isimli rol yapma oyununun geliştiricilerinden Daniel Vavra, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve oyun hakkında bir yorumda bulundu. Yaptığı paylaşıma göre kendisi, oyunu ikinci kez bitirmiş, büyük bir hata veya sorun ile karşılaşmamış ve oyunun son yıllardaki en iyi oyun olduğunu düşünüyor.
Daniel Vavra ayrıca, oyuna duyulan nefretin yanlış olduğunu, bu nefreti besleyenlerin oyunu oynamadığını ve yalnızca YouTube'da birkaç video izlediğini düşünüyor. Son olarak da kendisi Cyberpunk 2077'nin, Skyrim'e göre teknik açıdan daha başarılı olduğunu düşünüyor.
Aslında kendisi çok da haksız sayılmaz. Skyrim şu anda bile sorunları olan bir oyun. Yine de bu durum Cyberpunk 2077'nin çıkışında sorunsuz çıktığı anlamına gelmiyor elbette.
https://www.gamepressure.com/newsroom/kingdom-come-dev-cyberpunk-2077-in-better-shape-than-skyrim/z92acc Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
rezalet bir oyun mekaniği rezalet bir yapay zeka 7 senenin hakkı bu olmamalı oyunun fiziği vs iyi olduğunu düşünen hayatında oyun oynamamıştır
Hikaye ve oyunun yönlendirdiği şekilde gittiğiniz sürece oyun %99 sorunsuz ve hikayeside muhteşem, yan görevler her biri yeni bir oyun gibi.
20 saati devirdim şuanda, oyunu baltalayan bir şeyle karşılaşmadım, olan hatalar ise anlık basit şeyler, görmezden gelmeniz yetiyor.
Performans konusundada , screen space reflectionsu kapatmanız %50 fps kazandırıyor bunuda böyle çözdüm.
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