Kingdom Come geliştiricisi, Cyberpunk 2077'nin Skyrim'den daha iyi durumda olduğunu düşünüyor

Tam Boyutta Gör

CD Projekt'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 yaklaşık 1 ay önce yayınlandı. Oyun ile ilgili gündem yavaş yavaş bitme aşamasına yaklaştı ancak hala da gündemi hareketlendirecek açıklamalar geliyor. Bu seferki açıklama ise Kingdom Come: Deliverance'ın geliştiricisinden geliyor.

İlginizi Çekebilir

CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışında küçük de olsa oyun içi hatalar olabileceğini söyledi

Ayrıca Bkz. "Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor"

Kingdom Come: Deliverance isimli rol yapma oyununun geliştiricilerinden Daniel Vavra, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve oyun hakkında bir yorumda bulundu. Yaptığı paylaşıma göre kendisi, oyunu ikinci kez bitirmiş, büyük bir hata veya sorun ile karşılaşmamış ve oyunun son yıllardaki en iyi oyun olduğunu düşünüyor.

Daniel Vavra ayrıca, oyuna duyulan nefretin yanlış olduğunu, bu nefreti besleyenlerin oyunu oynamadığını ve yalnızca YouTube'da birkaç video izlediğini düşünüyor. Son olarak da kendisi Cyberpunk 2077'nin, Skyrim'e göre teknik açıdan daha başarılı olduğunu düşünüyor.

Aslında kendisi çok da haksız sayılmaz. Skyrim şu anda bile sorunları olan bir oyun. Yine de bu durum Cyberpunk 2077'nin çıkışında sorunsuz çıktığı anlamına gelmiyor elbette.

https://www.gamepressure.com/newsroom/kingdom-come-dev-cyberpunk-2077-in-better-shape-than-skyrim/z92acc

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.