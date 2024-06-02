Godzilla Minus One, Netflix'in içerik kataloğuna eklendi

Bu başarısını bir Oscar ödülüyle de taçlandıran Godzilla Minus One, tüm dünyada ses getirmiş olmasına rağmen Türkiye'de bir türlü gösterime girmedi. Bu yüzden ülkemizde pek çok sinemaseverin Minus One'ı izlemek için epey uzunca bir süre beklemesi gerekti. Ancak bu bekleyiş geç de olsa sona erdi. Kısa süre önce dijital yayını gerçekleşen Minus One, dün de Netflix kataloğuna eklendi. Beğeni kazanan Godzilla filmi artık Netflix Türkiye üzerinden izlenebiliyor.
Godzilla Minus One, Hollywood Versiyonlarından Farklı Bir Tona Sahip
Takashi Yamazaki'nin imzasını taşıyan Godzilla Minus One, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında geçiyor. Kamikaze pilotu olarak görevini yerine getiremediği için suçluluk duygusu duyan Kōichi Shikishima, savaşın son günlerinde Godzilla ile karşı karşıya geliyor ama bir kez daha korkusuna yenik düşüyor. Yıllar sonra Godzilla tüm Japonya'yı tehdit edecek bir tehdide dönüşünce, Shikishima'nın korkusu ve geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.
Yamazaki'nin filmi, hem sınırlı bütçesine rağmen görsel efektleri konusunda etkileyici bir işçilik ortaya koymasıyla, hem de Godzilla'yı derinlikli bir karakter draması yaratmak için kullanmasıyla övgü topladı. Film, bu yönüyle son yıllarda çıkan Hollywood işi Godzilla filmlerinden ayrı bir yerde duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.