Godzilla Minus One, Netflix'in içerik kataloğuna eklendi

Tam Boyutta Gör Sinemaseverler için 2023'ün en hoş sürprizlerinden biri de Godzilla Minus One oldu. Son yıllarda daha çok Hollywood yapımı filmleriyle gündeme gelen bu ikonik kaiju'nun Japonya'da hayata geçirilen yeni filmi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. 12-15 milyon dolar arasında olduğu söylenen mütevazı bir bütçeyle çekilen film, dünya genelinde 115 milyon dolar hasılat yaparak gişede de oldukça başarılı oldu.

Bu başarısını bir Oscar ödülüyle de taçlandıran Godzilla Minus One, tüm dünyada ses getirmiş olmasına rağmen Türkiye'de bir türlü gösterime girmedi. Bu yüzden ülkemizde pek çok sinemaseverin Minus One'ı izlemek için epey uzunca bir süre beklemesi gerekti. Ancak bu bekleyiş geç de olsa sona erdi. Kısa süre önce dijital yayını gerçekleşen Minus One, dün de Netflix kataloğuna eklendi. Beğeni kazanan Godzilla filmi artık Netflix Türkiye üzerinden izlenebiliyor.

300 dizisi geliyor 23 sa. önce eklendi

Godzilla Minus One, Hollywood Versiyonlarından Farklı Bir Tona Sahip

Takashi Yamazaki'nin imzasını taşıyan Godzilla Minus One, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında geçiyor. Kamikaze pilotu olarak görevini yerine getiremediği için suçluluk duygusu duyan Kōichi Shikishima, savaşın son günlerinde Godzilla ile karşı karşıya geliyor ama bir kez daha korkusuna yenik düşüyor. Yıllar sonra Godzilla tüm Japonya'yı tehdit edecek bir tehdide dönüşünce, Shikishima'nın korkusu ve geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.

Yamazaki'nin filmi, hem sınırlı bütçesine rağmen görsel efektleri konusunda etkileyici bir işçilik ortaya koymasıyla, hem de Godzilla'yı derinlikli bir karakter draması yaratmak için kullanmasıyla övgü topladı. Film, bu yönüyle son yıllarda çıkan Hollywood işi Godzilla filmlerinden ayrı bir yerde duruyor.

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