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    Anlık Bildirim

    Godzilla Minus One, Netflix'in içerik kataloğuna eklendi

    Geçtiğimiz yılın en beğenilen filmlerinden biri olduğu hâlde Türkiye'de vizyona sokulmayan Godzilla Minus One, artık dijital platformda izlenebiliyor. Film, Netflix'in içerik kataloğuna eklendi.
    Godzilla Minus One, artık dijital platformda izlenebiliyor Tam Boyutta Gör
    Sinemaseverler için 2023'ün en hoş sürprizlerinden biri de Godzilla Minus One oldu. Son yıllarda daha çok Hollywood yapımı filmleriyle gündeme gelen bu ikonik kaiju'nun Japonya'da hayata geçirilen yeni filmi, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. 12-15 milyon dolar arasında olduğu söylenen mütevazı bir bütçeyle çekilen film, dünya genelinde 115 milyon dolar hasılat yaparak gişede de oldukça başarılı oldu.

    Bu başarısını bir Oscar ödülüyle de taçlandıran Godzilla Minus One, tüm dünyada ses getirmiş olmasına rağmen Türkiye'de bir türlü gösterime girmedi. Bu yüzden ülkemizde pek çok sinemaseverin Minus One'ı izlemek için epey uzunca bir süre beklemesi gerekti. Ancak bu bekleyiş geç de olsa sona erdi. Kısa süre önce dijital yayını gerçekleşen Minus One, dün de Netflix kataloğuna eklendi. Beğeni kazanan Godzilla filmi artık Netflix Türkiye üzerinden izlenebiliyor.

    Godzilla Minus One, Hollywood Versiyonlarından Farklı Bir Tona Sahip

    Takashi Yamazaki'nin imzasını taşıyan Godzilla Minus One, II. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında geçiyor. Kamikaze pilotu olarak görevini yerine getiremediği için suçluluk duygusu duyan Kōichi Shikishima, savaşın son günlerinde Godzilla ile karşı karşıya geliyor ama bir kez daha korkusuna yenik düşüyor. Yıllar sonra Godzilla tüm Japonya'yı tehdit edecek bir tehdide dönüşünce, Shikishima'nın korkusu ve geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.

    Yamazaki'nin filmi, hem sınırlı bütçesine rağmen görsel efektleri konusunda etkileyici bir işçilik ortaya koymasıyla, hem de Godzilla'yı derinlikli bir karakter draması yaratmak için kullanmasıyla övgü topladı. Film, bu yönüyle son yıllarda çıkan Hollywood işi Godzilla filmlerinden ayrı bir yerde duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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