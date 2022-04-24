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    Anlık Bildirim

    Godzilla ve King Kong, Call of Duty Warzone’a geliyor

    Sevilen oyun Call of Duty Warzone, yeni sezonda büyük bir sürpriz ile geliyor. Sevilen canavarlardan Godzilla ve King Kong, yeni güncelleme ile Warzone’a gelecek.
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    Godzilla ve Kong, Call of Duty Warzone’a geliyor
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    Battle royale türünün en popüler oyunlarından olan Call of Duty Warzone, son zamanlarda Fortnite tarzı etkinliklere daha çok önem veriyor. Bu doğrultuda Warzone, Sezon 3 ile iki meşhur canavarı Caldera Adası’na getiriyor.

    Godzilla vs Kong

    Call of Duty Warzone, 3.sezon içerisinde Operation Monarch ile Kong ve Godzilla’yı oyuna dahil edecek. Operation Monarch dahilinde sınırlı süreli yeni bir oyun modu bulunacak, oyun modu hakkında pek detay olmasa da iki canavar da bu modda bulunacak ve modun operasyonu da Godzilla ve Kong hakkında olacak. Operation Monarch, 3.Sezon’un başlangıcından 2 hafta sonra 11 Mayıs’ta başlayacak.

    Görünüşe göre Operation Monarch, 3.sezonun başlangıcından 2 hafta sonra gelse de bu süreçte Kong ve Godzilla hakında birçok bilgi ve ipucu Caldera adasında bulunacak. Ayrıca Operation Monarch ile Godzilla ve Kong temalı karakter skinleri satışa sunulacak. Bu kozmetik ürünlerdeki operatörlerin Godzilla ve Kong temalı maske takacağı biliniyor. Calera adasında geçecek Godzilla vs Kong’un fragmanını aşağıda izleyebilirsiniz.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 16 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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