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    Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı

    Warner Bros.'un bu yıl merakla beklenen filmlerinden Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Şubat 2021, 20:30 (2 gün)
    9,7b
    4
    14
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı
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    Warner Bros.'un kurduğu MonsterVerse serisinin dördüncü filmi olan Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı"

    Yayınlanan yeni fragmana baktığımızda genel olarak ilk fragmanda gösterilen sahnelerin biraz daha genişletilmiş versiyonu olduğunu görebiliyoruz. Kong ve Godzilla'nın savaşına dair birkaç yeni sahne de bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Filmin yönetmenliğini Adam Wingard yapıyor, oyuncular arasında ise Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård ve Rebecca Hall gibi isimler bulunuyor.

    Filmin vizyon tarihi 26 Mart 2021. Film Amerika'da aynı gün hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Türkiye gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yine aynı tarihte yalnızca sinemalarda vizyona girecek. Film Amerika'da HBO Max'te yalnızca 30 gün boyunca kalacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Moueson 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Warner bros hep aynı şeyi yapıyor. Daha film çıkmadan on bin tane fragman paylaşarak tüm heyecanı öldürüyor.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Punisher_1907 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Godzilla kim kong kim? Ayrıca yıllardır insanlığı kurtaran godzilla kötü gösterilmiş kurtarıcı kong mu olmuş? Skandal ötesi leş bir film. Nükleer güçten beslenen canavarların kralı daha geçen filmlerinde trex lerin elinden kız kurtaran kong a karşı. Godzillaya hakarettir bu film. Warner Bros klasiği
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    muhlisgursoy (Muhlis Gürsoy) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir an İstanbul'da şu anda hakim olan kar fırtınası "Godzilla"ya şimdi rakip mi çıktı sandım
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi de kong ile godzilla aynı boyda değil ki... kong godzillanın yarısı kadar anca eder... ayrıca birbirine denk rakip bile değil.. godzilla tek atması lazım sanırım iki karakterinde suyu bu filmde çıkacak
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    En sevdiğim film türlerinden biri. Orta seviye senaryo, bolca dövüş. Yaslan arkana izle. Yok şu olmuş, yok bu olmuş, yok godzilla siyahi olmuş, yok kong eşcinselmiş vs. vs. vs. İki hayvan dövüşüyor bizde izliyoruz işte :D
    1 Yanıt Yanıtla
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    hoksi (hoksi ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) cebrail.bsrn
    Kesinlikle sinema eleştirmeni olmalısınız... Ben böyle realistik film eleştirisi okumadım



    "İki hayvan dövüşüyor " jsjsjsjsjsj
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Filmde neler olacağı çok belli bence, şehirde kong yenecek sonra denizde godzilla alışık olduğu için kazanacak sonra artık 3. savaşta mı yoksa 2. savaşın sonunda mı başka ortak bi düşman çıkacak. Belli olacak ki aslında bunlar o yaratığın varlığını hissettiği için huysuzlanıyormuş sonra ortak olup onunla savaşacaklar vs vs...
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam hikayeyi merak ediyorum. Umarım canım sıkıldı şu ikisini kapıştırayım olayı değildir.
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    SiyahPapyon (Ahmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nallart'ın açtığı bir konu sandım harbi harbi film çıktı
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    The Hollow 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu filmin tanıtımları hep karşıma çıkıyor. Warner Bros. bu işi iyi yapıyor. Seyredeceğim fakat bayağı beklenti oluşturdular. Umarım iyi vakit geçirttirir.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kong yiğidim sana güveniyoruz...
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    C Clusive 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Batman v Superman ile karıştırmayın. O vs. değildi sadece v. idi. Bu vs.
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    9744 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    godzilla vs kong, kong ve
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