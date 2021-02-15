Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı

Warner Bros.'un kurduğu MonsterVerse serisinin dördüncü filmi olan Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Godzilla vs Kong filminin ilk fragmanı yayınlandı
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Yayınlanan yeni fragmana baktığımızda genel olarak ilk fragmanda gösterilen sahnelerin biraz daha genişletilmiş versiyonu olduğunu görebiliyoruz. Kong ve Godzilla'nın savaşına dair birkaç yeni sahne de bulunuyor. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
Filmin yönetmenliğini Adam Wingard yapıyor, oyuncular arasında ise Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård ve Rebecca Hall gibi isimler bulunuyor.
Filmin vizyon tarihi 26 Mart 2021. Film Amerika'da aynı gün hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Türkiye gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yine aynı tarihte yalnızca sinemalarda vizyona girecek. Film Amerika'da HBO Max'te yalnızca 30 gün boyunca kalacak.
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