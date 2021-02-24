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Warner Bros.'un kurduğu MonsterVerse serisinin dördüncü filmi olan Godzilla vs. Kong'dan yeni tanıtım videoları paylaşıldı.

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Yayınlanan videolar yurt dışında televizyon reklamı için kullanılan videolar. Her birinde de birbirinden farklı sahneler bulunuyor. Videoların özellikle Kong'a odaklandığını söyleyebiliriz. Ancak Kong ve Godzilla'nın savaşından da bazı sahneler bulunuyor.

Filmin yönetmenliğini Adam Wingard yapıyor, oyuncular arasında ise Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård ve Rebecca Hall gibi isimler bulunuyor. Bahsi geçen videoalr ıaşağıda bulabilirsiniz.

Filmin vizyon tarihi 26 Mart 2021. Film Amerika'da aynı gün hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. Türkiye gibi HBO Max'in olmadığı ülkelerde ise yine aynı tarihte yalnızca sinemalarda vizyona girecek. Film Amerika'da HBO Max'te yalnızca 30 gün boyunca kalacak.

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