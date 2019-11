Tam Boyutta Gör

Beyaz perdenin iki büyük canavarını karşı karşıya getirecek olan Godzilla vs. Kong filminin vizyon tarihi ertelendi. Warner Bros tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre film 20 Kasım 2020'de sinemaseverlerle buluşacak. Filmin orijinal vizyon tarihi 13 Mart 2020'ydi, yani yaklaşık sekiz aylık bir erteleme söz konusu.

Warner Bros'un böyle bir erteleme kararı alması aslına bakarsanız zaten bekleniyordu. Bu yıl vizyona giren Godzilla: King of the Monsters filmi bildiğiniz gibi gişede büyük bir başarısızlık yaşamıştı. Bu hayal kırıklığının ardından Warner Bros'un, serinin en önemli filmi olarak görülen Godzilla vs Kong için bazı önlemler alması bekleniyordu.

Godzilla vs. Kong ile ilgili geçtiğimiz Haziran ayında bazı açıklamalar yapan Warner Bros. başkanı Toby Emmerich, sinemaseverlere daha iyi bir ürün sunabilmek için filmin vizyona tarihini ileriye alabileceklerini söylemiş ve bu kararın ilk sinyallerini vermişti.

MonsterVerse isimli sinematik evrenin ilk iki filmi Godzilla (2014) ve Kong: Skull Island'ın (2017) eleştirel anlamda çok da iyi puanlar aldığını söyleyemeyiz. Ancak her iki film de gişede fena sayılmayacak performanslar göstermeyi başarmıştı. Üçüncü film Godzilla: King of the Monsters ise büyük bir hayal kırıklığı oldu ve Warner Bros filmden ciddi anlamda zarar etti. Yapımcı stüdyo şimdi Godzilla vs. Kong filmini kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.

Godzilla vs. Kong'ta, beyaz perdenin en ünlü canavarları olan Godzilla ve King Kong ilk kez karşı karşıya gelecek. Özellikle de Godzilla ve King Kong hayranları uzun süredir bu filmi büyük bir merakla bekliyordu. Bakalım film beklentilerimizi karşılayabilecek mi.

