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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Godzilla vs. Kong filminin yayın tarihi iki ay öne alındı

    Godzilla vs Kong filminin yayın tarihi iki ay öne alındı. Film sinemalarla aynı anda HBO Max'ta da yayınlanacak.
    2 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Godzilla vs. Kong filminin yayın tarihi iki ay öne alındı
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    Bu yılın heyecanla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong beklenenden daha erken bir tarihte yayınlanacak. Warner Bros tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, filmin yayın tarihi iki ay öne alınarak 21 Mayıs'tan 26 Mart'a çekildi.

    Godzilla vs. Kong filmi sinemalar ile aynı anda HBO Max'ta da yayınlanacak. HBO Max ülkemizde servis vermediği için bizler yalnızca sinemalarda yasal olarak izleyebileceğiz. Ancak elbette HBO Max yayın tarihiyle aynı günde internette yasal olmayan yollardan 1080p ve 4K olarak da bulunabilecek.

    Godzilla vs. Kong filminin yayın tarihi iki ay öne alındı
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    Beyaz perdenin iki büyük canavarını karşı karşıya getirecek olan Godzilla vs. Kong filminin geçtiğimiz yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu. Ancak serinin bir önceki filmi Godzilla: King of the Monsters gişede büyük hayal kırıklığı yaşayınca Legendary Pictures Godzilla vs. Kong'u erteleme kararı almıştı. Sonrasında ise bu sefer pandemi nedeniyle filmin yayınlanması mümkün olmadı. 

    Adam Wingard (The Guest) tarafından yönetilen Godzilla vs. Kong'un oyuncu kadrosunda Alexander SkarsgårdMillie Bobby BrownRebecca HallBrian Tyree HenryShun OguriEiza GonzálezJessica HenwickJulian DennisonKyle Chandler ve Demián Bichir yer alıyor.



    https://collider.com/godzilla-vs-kong-release-date-hbo-max-streaming/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    5 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    5 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    palamutix 5 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu çirkin canavar maymunu pişirir yer
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    HBO Max in ülkemize gelmesini dört gözle bekliyorum. Gelsin de kurtarsın bizi şu Netflix çöpünden.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu avatar filmine ne oldu 2020de çıkacak diyorlardı halen çıkmadı
    1 Yanıt Yanıtla
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    Moueson 47 dk. ( Mesaj Silindi ) Ankaratıplı
    Pandemi bitip normalleşene kadar çıkmaz o film . Zaten sinema da çok gişe yapamaz. O yüzden şimdilik o filmin vizyona çıkması hayal gibi.
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Warner bros filmleri hem platformda hemde sinema da yayınlayarak büyük hata yapıyor.
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    kazuya58 (sinan polat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz filmleri severim ama Saitama vs Spiderman ayarındaki bu vs hiç heyecanlandırmıyor.
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