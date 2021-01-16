Godzilla vs. Kong filminin yayın tarihi iki ay öne alındı

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Bu yılın heyecanla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong beklenenden daha erken bir tarihte yayınlanacak. Warner Bros tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, filmin yayın tarihi iki ay öne alınarak 21 Mayıs'tan 26 Mart'a çekildi.

Godzilla vs. Kong filmi sinemalar ile aynı anda HBO Max'ta da yayınlanacak. HBO Max ülkemizde servis vermediği için bizler yalnızca sinemalarda yasal olarak izleyebileceğiz. Ancak elbette HBO Max yayın tarihiyle aynı günde internette yasal olmayan yollardan 1080p ve 4K olarak da bulunabilecek.

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Beyaz perdenin iki büyük canavarını karşı karşıya getirecek olan Godzilla vs. Kong filminin geçtiğimiz yılın başlarında yayınlanması bekleniyordu. Ancak serinin bir önceki filmi Godzilla: King of the Monsters gişede büyük hayal kırıklığı yaşayınca Legendary Pictures Godzilla vs. Kong'u erteleme kararı almıştı. Sonrasında ise bu sefer pandemi nedeniyle filmin yayınlanması mümkün olmadı.

Adam Wingard (The Guest) tarafından yönetilen Godzilla vs. Kong'un oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler ve Demián Bichir yer alıyor.

https://collider.com/godzilla-vs-kong-release-date-hbo-max-streaming/

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