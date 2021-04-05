Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor

Bu yılın en büyük filmlerinden olan Godzilla vs. Kong gişe rakamlarıyla beklentilerin çok üzerine çıkmayı başardı. Geride bıraktığımız hafta anavatını olan Kuzey Amerika'da da vizyona giren film, ilk hafta sonunda yeni pandemi rekoru kırmayı başardı. Godzilla vs. Kong'un dünya geneli toplam hasılatı iki haftada 285 milyon dolara ulaştı.
Godzilla vs. Kong Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda 48,5 milyon dolarlık etkileyici bir hasılat elde etti. Pandemi döneminin bir önceki lideri, ilk hafta sonunda 16,7 milyon dolar kazanan Wonder Woman 1984'tü. Ayrıca Tom & Jerry filmi de 14 milyon dolar kazanmıştı. Godzilla vs. Kong bu iki filmi 3'e katlamayı başardı.İlginizi Çekebilir Godzilla vs. Kong inceleme puanları paylaşıldı: "Tam bir görsel şölen"
Godzilla vs. Kong'un Çin'deki toplam hasılatı ise şu anda 137 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Pandemi sürecinde Çin'de 100 milyon doları aşan ilk film olmayı başardı. Çin, 2020 yılında ilk kez Kuzey Amerika'yı geçerek dünyanın en büyük sinema pazarı haline gelmişti.
Gişe macerası sonunda Godzilla vs. Kong'un rahatlıkla 400 milyon doları geride bırakması bekleniyor. Pandemi, HBO Max ve Avrupa'da sinemaların hala kapalı olması gibi faktörlere rağmen film gişelere adeta bir hayat öpücüğü vermeyi başardı.
Godzilla vs. Kong'un bu başarısı ayrıca Hollywood stüdyolarına da önümüzdeki süreçte büyük bir güven verecek. Stüdyolar artık filmleri ertelemekten vazgeçebilir.
Kaynakça https://variety.com/2021/film/news/box-office-godzilla-vs-kong-sets-pandemic-record-1234943885/ https://deadline.com/2021/04/godzilla-vs-kong-second-weekend-china-global-international-box-office-1234727363/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Filmin başı ve sonu var sadece ortasında ne olduğuna dair hiç bir fikrim yok gereksiz sahneler salak saçma bir senaryo gci efektleri kötü ölümüne dövüş beklerken olayın dramatilize edilmesi... Bu bir film değil ki youtube videosu gibi bir şey ufak bir ekip kendi çapında animasyon ile godzilla vs kingkong yapip atsa youtub'a
Aynısı olur.
Kong ise öyle deği. Bu kongun özel hayatı falan yok mu arkadaş. İnsan merak ediyor. Oldu da gemide cır cır oldu.
Onun haricinde hareket ve aksiyon sayesine keyif alıyorsun ama insana pek bir şey katmıyor tabi böyle filmler.
Çin artık her yerde herkesi geçti.
Restaurant, tiyatro, sinema, konser, tatil burada hiç birimiz çalışmak dışında bir şey yapamıyor.
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