Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor

    Godzilla vs. Kong şimdi de Kuzey Amerika'da pandemi rekoru kırmayı başardı. Filmin dünya geneli toplam hasılatı ise 300 milyon dolara yaklaşmış durumda.
    05 Nisan 2021, 14:50 (1 hf.)
    6,7b
    1
    21
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Bu yılın en büyük filmlerinden olan Godzilla vs. Kong gişe rakamlarıyla beklentilerin çok üzerine çıkmayı başardı. Geride bıraktığımız hafta anavatını olan Kuzey Amerika'da da vizyona giren film, ilk hafta sonunda yeni pandemi rekoru kırmayı başardı. Godzilla vs. Kong'un dünya geneli toplam hasılatı iki haftada 285 milyon dolara ulaştı.

    Godzilla vs. Kong Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda 48,5 milyon dolarlık etkileyici bir hasılat elde etti. Pandemi döneminin bir önceki lideri, ilk hafta sonunda 16,7 milyon dolar kazanan Wonder Woman 1984'tü. Ayrıca Tom & Jerry filmi de 14 milyon dolar kazanmıştı. Godzilla vs. Kong bu iki filmi 3'e katlamayı başardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Godzilla vs. Kong inceleme puanları paylaşıldı: "Tam bir görsel şölen"

    Godzilla vs. Kong'un Çin'deki toplam hasılatı ise şu anda 137 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Pandemi sürecinde Çin'de 100 milyon doları aşan ilk film olmayı başardı. Çin, 2020 yılında ilk kez Kuzey Amerika'yı geçerek dünyanın en büyük sinema pazarı haline gelmişti.

    Gişe macerası sonunda Godzilla vs. Kong'un rahatlıkla 400 milyon doları geride bırakması bekleniyor. Pandemi, HBO Max ve Avrupa'da sinemaların hala kapalı olması gibi faktörlere rağmen film gişelere adeta bir hayat öpücüğü vermeyi başardı.

    Godzilla vs. Kong'un bu başarısı ayrıca Hollywood stüdyolarına da önümüzdeki süreçte büyük bir güven verecek. Stüdyolar artık filmleri ertelemekten vazgeçebilir.



    Kaynakça https://variety.com/2021/film/news/box-office-godzilla-vs-kong-sets-pandemic-record-1234943885/ https://deadline.com/2021/04/godzilla-vs-kong-second-weekend-china-global-international-box-office-1234727363/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hidrojennn (gizli yok) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    filmi izledim. efektler güzel izlenebilir. hani giant filmlerinde mantık senaryo aranmazda, filmin senaryosu konusunda çuvallamışlar. kingkong gemiyle taşınabiliyor, filmin başında godzilla şehre saldırırken yapılardan çok çok büyük. Tesisi limanı eziyor. Ama ikisi yayana gelince aynı büyüklükte oluyorlar. f35ler amram roketleri atıyor godzillaya, durduramıyorlar ama kingkong birkaç yumrukla gemide falan durduruyor. karadelik gibi bir yerden geçiyorlar. kingkong gökyüzünden düşüyor. Kilometrelerce düştükten sonra bir dağa tutunup duruyor, birşey olmuyor. yarasa ejderha karışımı bir yararatık kingkong'u tam öldürürken insanlar uzay gemisi benzeri şeyden roket atıp kurtarıyor. o yaratığa yenilebilen kingkong godzilla ile başabaş mücadele ediyor. ben godzilla taraftarıyım anlamışsınızdır. godzilla veya kingkong seviyor ve senaryo aramıyorsanız film güzel. mecha godzilla ile ilgili birşeyler yazıp, spoiler verip izleyicilerin zevkini bozmayayım.
    filmi izledim. efektler güzel izlenebilir. hani giant filmlerinde mantık senaryo aranmazda, filmin senaryosu konusunda çuvallamışlar. kingkong gemiyle taşınab...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P palamutix 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    neyini sevdiler bilmiyorum ama abartildigi gibi degil her zamanki cizgi film ayarinda bir film di
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Bu tarz filmlerde bir şeyleri sevmenize gerek yok. Amaç sadece görselliğin tadını çıkartmaktır.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    H halilfirat 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Pandemi varken nasıl böyle rekorlar kırılıyor tek ben mi takıldım bu detaya :S
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iki yaratık da yeraltı canavalarından insanlığı koruyor.hatta insanlık bunların sayesinde dünyada yaşayabiliyor.2sinin de kendi filmlerindeki ana konu buydu.ne alaka şimdi birbirleriyle kapışıyorlar.hangisi ölürse insanlık kayıpta oluyor.kanka olmaları lazım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    XxLbeden (yunus baran) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neyini sevmiş ki millet ?
    Filmin başı ve sonu var sadece ortasında ne olduğuna dair hiç bir fikrim yok gereksiz sahneler salak saçma bir senaryo gci efektleri kötü ölümüne dövüş beklerken olayın dramatilize edilmesi... Bu bir film değil ki youtube videosu gibi bir şey ufak bir ekip kendi çapında animasyon ile godzilla vs kingkong yapip atsa youtub'a
    Aynısı olur.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GHOSTEAGLE00 (on ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) XxLbeden
    Kardeşim neden genelleme yapıyorsun evet sen sevmiyorsun bir sözüm yok ama genelleme yapıpta neyi sevilmiş falan deme sen sevmiyorsun diye herkes sevmiyor olmuyor işte
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    buradan bir taytlı geçti 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav hadi zilla canavar. Tek bildiği yok etmek.

    Kong ise öyle deği. Bu kongun özel hayatı falan yok mu arkadaş. İnsan merak ediyor. Oldu da gemide cır cır oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Metal-Gear (Evren ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tip filmleri seyretmemin neredeyse tek sebebi mesleki. Muhteşem görsel efektler, muhteşem detaylara sahip 3D modellemeler. Hepsinin bir arada titizlikle kompozitlenmiş olması, inceleye inceleye seyrederim hep.

    Onun haricinde hareket ve aksiyon sayesine keyif alıyorsun ama insana pek bir şey katmıyor tabi böyle filmler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin, 2020 yılında ilk kez Kuzey Amerika'yı geçerek dünyanın en büyük sinema pazarı haline gelmişti.




    Çin artık her yerde herkesi geçti.



    Restaurant, tiyatro, sinema, konser, tatil burada hiç birimiz çalışmak dışında bir şey yapamıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    No Way Out (Mert A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlı kısımları atlayıp izleyebilirsiniz yada direk youtube da godizlla vs. kong diye aratın, hiçbirşey kaybetmezsiniz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hidrojennn (gizli yok) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    filmi izledim. efektler güzel izlenebilir. hani giant filmlerinde mantık senaryo aranmazda, filmin senaryosu konusunda çuvallamışlar. kingkong gemiyle taşınabiliyor, filmin başında godzilla şehre saldırırken yapılardan çok çok büyük. Tesisi limanı eziyor. Ama ikisi yayana gelince aynı büyüklükte oluyorlar. f35ler amram roketleri atıyor godzillaya, durduramıyorlar ama kingkong birkaç yumrukla gemide falan durduruyor. karadelik gibi bir yerden geçiyorlar. kingkong gökyüzünden düşüyor. Kilometrelerce düştükten sonra bir dağa tutunup duruyor, birşey olmuyor. yarasa ejderha karışımı bir yararatık kingkong'u tam öldürürken insanlar uzay gemisi benzeri şeyden roket atıp kurtarıyor. o yaratığa yenilebilen kingkong godzilla ile başabaş mücadele ediyor. ben godzilla taraftarıyım anlamışsınızdır. godzilla veya kingkong seviyor ve senaryo aramıyorsanız film güzel. mecha godzilla ile ilgili birşeyler yazıp, spoiler verip izleyicilerin zevkini bozmayayım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hidrojennn
    Bu arada Hong Kong öyle filmdeki gibi bir yer değil, milyonlarca ışıklı ışıklı gökdelenler yok :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Flimsizlikten iyi gidiyor. Sonu belli karakterler belli ama izlemesi zevkli. Projeksiyon ve ses sistemi ile iyi gidiyor bu tarz filmler.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GHOSTEAGLE00 (on ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Knk filmsizlikten değildir bence çünkü 2017'de çıkacağı söylendi ve o zamandan beri birçok insan bekliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P palamutix 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    neyini sevdiler bilmiyorum ama abartildigi gibi degil her zamanki cizgi film ayarinda bir film di
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Bu tarz filmlerde bir şeyleri sevmenize gerek yok. Amaç sadece görselliğin tadını çıkartmaktır.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GHOSTEAGLE00 (on ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) palamutix
    Knk sen sevmiyor olabilirsin ona bir sözüm yok fakat genelleme yapma filmin çıkacağı 2017'den söylenmişti ve birçok kişi o tarihten be bekliyordu bence güzeldi film
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6677 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    godzilla vs. kong, godzilla ve
    7 etiket daha king kong godzilla vs. king kong godzilla vs. kong gişe gişe film Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Anahtarı değiştir değiştir kullan “Asus Keris Wireless incelemesi“ 1 hf. Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 1 hf. Nokia kendi Android arayüzünü oluşturmak için tasarımcı arıyor 1 hf. Mobil bölümünü kapatacağını açıklayan LG'nin son kurşunu V70 olabilir: İşte görüntüsü 1 hf. PlayStation'da 2K ve Rockstar Games oyunlarının kutulu versiyonlarında indirimler başladı 1 hf. Elektrikli Mercedes EQS'nin teknik detayları açıklandı 1 hf. Tim Cook, 10 yıl içinde Apple'dan ayrılabileceğini söyledi: Yerine kim geçebilir? 1 hf. Redmi 20X afişi ortaya çıktı 1 hf. Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı 1 hf. Oppo Reno 6'nın görüntüsü ve teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı: Toplam rezervi 91 bin 326 BTC’ye ulaştı 1 hf. Çin’in ilk 7nm ekran kartı piyasaya çıkıyor 1 hf. Zack Snyder's Justice League'den Batman ve Joker'in bulunduğu silinmiş bir sahne paylaşıldı 1 hf. Apple tarihinin en kötü ürünleri seçildi: İlk sırada garip bir mouse var 1 hf. Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. Opel, Nisan ayı kampanyasını açıkladı 1 hf. En popüler Android uygulamalarında binlerce güvenlik açığı bulundu 1 hf. KVKK, 20 milyon Türk'ün verilerini sızdıran Facebook’a inceleme başlattı 1 hf. iPhone 13 daha dar bir çentik ile gelecek 1 hf. Peugeot'da Nisan fırsatları: 508 için 1 yıllık akaryakıt hediyesi ve daha fazlası 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Godzilla vs. Kong ikinci haftasında da 'pandemi rekorları' kırmaya devam ediyor Sonraki The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi açıklandı 1 hf. Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek 1 hf. 209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Facebook'taki sızıntıdan Mark Zuckerberg de etkilendi: Telefon numarası ele geçirildi 1 hf. VPN nedir? Hızlı VPN'e neden ihtiyaç duyarız? 1 hf. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan The Godfather'ın yapım sürecini anlatacak dizinin yönetmeni belli oldu 1 hf. Huawei, ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook hesabınızın çalınıp çalınmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz? 1 hf. Yılın beklenen oyunlarından Outriders'ta, yalnızca Nvidia ekran kartı sahipleri oyunu duraklatabiliyor 1 hf. LG resmen doğruladı: Mobil bölüm kapanıyor 1 hf. Avrupa’nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ve Dassault uzlaşma sağladı 1 hf. Boeing 737 Max serisi uçaklar, ülkemizde de gökyüzü ile buluşmaya yaklaştı 1 hf. Havada asılı kalan saksı: LYFE 1 hf. Mobil Oyun Önerisi 13: Blind Drive 1 hf. Mart ayının en güçlü akıllı telefonları belli oldu 1 hf. Sesten COVID-19'u tahmin edebilen mobil uygulama geliştirildi 1 hf. Yeni nesil iMac daha büyük ekranla gelebilir 1 hf. Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. 300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız