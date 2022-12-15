Xiaomi'den video! Diş macunu ekran çiziklerini siliyor mu?

Diş macunu ekran çiziklerini siliyor mu?
Xiaomi'nin resmî YouTube sayfasından paylaşılan ilgili videoda bu sorunun cevabı oldukça net: Hayır, silmiyor. Zira Çinli firmaya göre bir diş macunu bir ekranın dış yapısına ve kaplamasına veriyor.
Elbette diş macunu eşliğinde kullanılan bezler veya kumaşlar ekranında çizikler bulunan bir telefonu bu dertten azıcık da olsa kurtarabilir ancak bu durum aldatıcı çünkü silinmesi istenen asıl çizikler orada kalmaya devam edecek. Özellikle florür içeren diş macunları bir telefonun ekranını uzun vadede kullanılamaz hâle getirebilir.
Diş macununun ekran çiziklerini temizlemesi hakkında söylenen söz şu şekilde: “Diş macunu oleofobik kaplamanın asite direnebilmesini sağlayan ilgili özelliğini zamanla yok edebilen alkali bir maddedir.”
Xiaomi'nin yayımladığı bir başka video ise pirincin su yüzünden bozulan telefonu tamir edip edemeyeceği hakkında bilgiler veriyor.Kaynakça https://www.youtube.com/shorts/STAWRpYGj1s https://youtu.be/SwDIBCZRPpY Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...