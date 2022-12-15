Xiaomi'den video! Diş macunu ekran çiziklerini siliyor mu?

“Diş macunu ekran çiziklerini temizliyor mu?” diye soran kullanıcı sayısı bir hayli fazla. Xiaomi bu durumu fark etmiş olacak ki ekranı çiziklerle dolu olan bir telefonu bir diş macunu ile bu dertten kurtarmayı denedi.

Xiaomi MIUI 14 duvar kağıtları indir 1 sa. önce eklendi

Diş macunu ekran çiziklerini siliyor mu?

Xiaomi'nin resmî YouTube sayfasından paylaşılan ilgili videoda bu sorunun cevabı oldukça net: Hayır, silmiyor. Zira Çinli firmaya göre bir diş macunu bir ekranın dış yapısına ve kaplamasına veriyor.

Elbette diş macunu eşliğinde kullanılan bezler veya kumaşlar ekranında çizikler bulunan bir telefonu bu dertten azıcık da olsa kurtarabilir ancak bu durum aldatıcı çünkü silinmesi istenen asıl çizikler orada kalmaya devam edecek. Özellikle florür içeren diş macunları bir telefonun ekranını uzun vadede kullanılamaz hâle getirebilir.

Diş macununun ekran çiziklerini temizlemesi hakkında söylenen söz şu şekilde: “Diş macunu oleofobik kaplamanın asite direnebilmesini sağlayan ilgili özelliğini zamanla yok edebilen alkali bir maddedir.”

Xiaomi'nin yayımladığı bir başka video ise pirincin su yüzünden bozulan telefonu tamir edip edemeyeceği hakkında bilgiler veriyor.

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