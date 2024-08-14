Çelik Kubbe'de kullanılacak GÖKDEMİR hava savunma sisteminin atış görüntüleri

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Tam Boyutta Gör Türkiye, havadan gelecek saldırıları engellemek için Çelik Kubbe isimli hava savunma sistemi kuruyor. Çelik Kubbe’de kullanılacak sistemlerden biri olan Gökdemir hava savunma sisteminin ilk atış görüntüleri yayınlandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen Gökdemir hava savunma sisteminde TÜBİTAK-SAGE’nin GÖKDOĞAN füzeleri kullanılıyor. Yapılan test atışında harp başlıksız test füzesinin hedef uçağa başarıyla yöneldiğini görüyoruz.

Hangi hedeflere karşı kullanılacak?

GÖKDEMİR’e 8 veya 12 adet GÖKDOĞAN füzesinin entegre edilmesi bekleniyor. Orta menzil ve orta irtifadaki hedeflere karşı kullanılacak. Savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri, hava-kara füzeleri ve helikopterleri hedefleyecek.

Türkiye, Çelik Kubbe’de hangi silahları kullanacak? 6 gün önce eklendi

İntikale hazırlık ve mevzilenme süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR; Döner Taret Yapısı ile 360 Derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Çoklu Angajman ve Ardışık Ateşleme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm, Füze Yükleme Platformu ve Vinç Sistemi, Çok Kullanımlı Kanister ve Telli/Telsiz Haberleşme gibi gelişmiş özellikleriyle birlikte ön plana çıkıyor. GÖKDEMİR'in yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

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GÖKDEMİR hava savunma sisteminin atış görüntüleri paylaşıldı