Çelik Kubbe'de kullanılacak GÖKDEMİR hava savunma sisteminin atış görüntüleri

ASELSAN tarafından geliştirilen Gökdemir hava savunma sisteminde TÜBİTAK-SAGE’nin GÖKDOĞAN füzeleri kullanılıyor. Yapılan test atışında harp başlıksız test füzesinin hedef uçağa başarıyla yöneldiğini görüyoruz.
Hangi hedeflere karşı kullanılacak?
GÖKDEMİR’e 8 veya 12 adet GÖKDOĞAN füzesinin entegre edilmesi bekleniyor. Orta menzil ve orta irtifadaki hedeflere karşı kullanılacak. Savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri, hava-kara füzeleri ve helikopterleri hedefleyecek.
İntikale hazırlık ve mevzilenme süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR; Döner Taret Yapısı ile 360 Derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Çoklu Angajman ve Ardışık Ateşleme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm, Füze Yükleme Platformu ve Vinç Sistemi, Çok Kullanımlı Kanister ve Telli/Telsiz Haberleşme gibi gelişmiş özellikleriyle birlikte ön plana çıkıyor. GÖKDEMİR'in yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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