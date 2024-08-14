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    Çelik Kubbe'de kullanılacak GÖKDEMİR hava savunma sisteminin atış görüntüleri

    Çelik Kubbe'de yer alacak Gökdemir Hava Savunma Sistemi’nin atış görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Gökdemir özellikleri neler?                                      
    GÖKDEMİR hava savunma sisteminin atış görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, havadan gelecek saldırıları engellemek için Çelik Kubbe isimli hava savunma sistemi kuruyor. Çelik Kubbe’de kullanılacak sistemlerden biri olan Gökdemir hava savunma sisteminin ilk atış görüntüleri yayınlandı.

    ASELSAN tarafından geliştirilen Gökdemir hava savunma sisteminde TÜBİTAK-SAGE’nin GÖKDOĞAN füzeleri kullanılıyor. Yapılan test atışında harp başlıksız test füzesinin hedef uçağa başarıyla yöneldiğini görüyoruz.

    Hangi hedeflere karşı kullanılacak?

    GÖKDEMİR’e 8 veya 12 adet GÖKDOĞAN füzesinin entegre edilmesi bekleniyor. Orta menzil ve orta irtifadaki hedeflere karşı kullanılacak. Savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri, hava-kara füzeleri ve helikopterleri hedefleyecek.

    İntikale hazırlık ve mevzilenme süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR; Döner Taret Yapısı ile 360 Derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Çoklu Angajman ve Ardışık Ateşleme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm, Füze Yükleme Platformu ve Vinç Sistemi, Çok Kullanımlı Kanister ve Telli/Telsiz Haberleşme gibi gelişmiş özellikleriyle birlikte ön plana çıkıyor. GÖKDEMİR'in yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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