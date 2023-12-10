Bunu kaçırmayın: Gökyüzündeki en parlak yıldızlarından biri geçici olarak kaybolacak

- Bu neden oluyor ve ne kadar sürecek?
- Bilimsel potansiyeli büyük
- Betelgeuse'u nasıl görebilirim?
- Yorumlar
Bu nadir ve kısa süreli muhteşem gösteri Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya Tacikistan, Ermenistan, Azerbaycan, Miami ve Meksika’nın bazı bölgeleri gibi dar bir bölge boyunca milyonlarca insan tarafından gözlemlenebilecek. Olay çıplak gözle görülebilecek ancak hiç kuşkusuz dürbün veya küçük teleskoplar manzarayı daha da zenginleştirecektir. Tutulma olayı 12 Aralık TSİ 04:00 civarında gerçekleşecek. Canlı yayına ve sonrasında tekrarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Bu neden oluyor ve ne kadar sürecek?
Eğer asteroit yıldızın tamamını kapatırsa tam tutulma gerçekleşmiş olacak. Bununla birlikte, yıldızın kenarlarında ince bir ışık halkasının görülebildiği bir "ateş çemberi" tutulmasının meydana gelmesi de mümkün.
Bilimsel potansiyeli büyük
Bu kısa süreli buluşma muazzam bir bilimsel potansiyel taşıyor. Gökbilimciler hem Betelgeuse hem de Leona'nın sırlarını çözmek için bu eşsiz fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Tutulmayı titizlikle gözlemleyerek, Leona'nın boyutunu tam olarak ölçmeyi umuyorlar (Tahminler: 54 kilometre genişlik ve 80 kilometre uzunluk).
Leona’nın detaylarının yanında Betelgeuse’un geleceği için de önemli veriler toplanacak zira bu yıldızın bir süpernova yaratması kaçınılmaz olarak görülüyor. Tutulmadan elde edilecek veriler, bu önemli olayın zamanlamasını ve etkisini tahmin etmek için oldukça kıymetli veriler sağlayacak.
Betelgeuse'u nasıl görebilirim?
Betelgeuse'un konumu için şu adımları takip edebilirsiniz:
- Kış aylarında, geceleyin doğu yönünde yüksek bir konumda görülebilir. Kasım'dan Mart'a kadar, Orion takımyıldızı genellikle gökyüzünde belirgindir.
- Orion'u tanımak için üçüncü parlak yıldız olan ve takımyıldızın "kemerini" oluşturan üç yıldızı arayabilirsiniz: Alnitak, Alnilam ve Mintaka.
- Alnitak, Alnilam ve Mintaka'yı birleştiren bu üç yıldız, Orion'un belirgin kemerini oluşturur. Betelgeuse, bu üç yıldızdan aşağı doğru biraz sola, Orion'un sol omzuna (güneybatı yönüne) doğru yer alır.
Eğer güneş batmadan hemen sonra veya geceleyin karanlık bir yerde iseniz ve Orion'u bulabilirseniz, Betelgeuse'u görmekte daha fazla şansınız olacaktır. Betelgeuse, parlak bir kırmızı renge sahip büyük bir yıldızdır ve Orion'un sol üst kısmında bulunur.Kaynakça https://www.space.com/asteroid-eclipse-betelgeuse-december-2023 https://cloud.occultwatcher.net/event/1075-319-83995-648466-H27989/1246616 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.