Goldman Sach: "Apple ve Meta, VR konusunda yarışıyor"

Wall Street devi Goldman Sachs, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) konusunda bir araştırma raporu yayımladı. Bilindiği üzere metaverse kavramının hızla gelişme kaydetmesi ile beraber birçok şirket bu alandaki çalışmaları ile rekabet içine girmiş durumda. Goldman Sachs da araştırma raporunda, Apple ve Meta‘nın sanal gerçeklik rekabetine liderlik ettiğini belirtti.
Goldman Sachs’tan Apple ve Meta Değerlendirmesi
Goldman Sachs, yayınladığı araştırma raporunda; sanal gerçeklik (VR) teknolojisi konusundaki ana yarışın Apple ve Meta (Facebook) arasında olduğuna dikkat çekti. Ek olarak rapor; Apple’ın ekosistemini genişletmek için çalışmalar yaptığını Meta’nın ise çekici donanım fiyatlandırması ve çekici deneyimler yoluyla bir kullanıcı tabanı oluşturmak istediğine de vurgu yaptı.
Bunların yanında raporda, sanal gerçeklik platformlarının 2023 yılına kadar hızla gelişeceği de belirtildi.
Son olarak belirtmek gerekirse Goldman Sachs, Meta Platforms’un bu sonbaharda “Quest Pro” ürününü piyasaya sürmesini ve Apple’ın 2023’ün başlarında kendi metaverse ürününü piyasaya sürmesini bekliyor.
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peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)