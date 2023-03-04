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    Dell, 6000'den fazla işçiyi çıkarmasının ardından 2022'yi gelir düşüşüyle kapattı

    Ünlü bilgisayar üreticisi Dell, 2022'nin son çeyreğinde toplam gelirin yüzde 11'lik düşüş yaşadığını açıkladı. Beklenen tahminlerin üzerine çıkan gelir kaybı şirketin büyümesini etkiledi.
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    Dell, 2022'nin dördüncü çeyreğindeki gelir düşüşünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Dizüstü bilgisayar sektörünün seçili isimlerinden Dell Technologies, geçtiğimiz ay yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranlarının yol açtığı talep düşüşlerden dolayı maliyetleri düşürmek amacıyla 6000'den fazla kişiyi işten çıkarmıştı. Ancak şirketin açıkladığı üç aylık gelir raporu, işten çıkarmaların gelir kaybının önüne geçemediğini göstermekte.

    Dell, 2022'nin son çeyreğinde yüzde 11'lik gelir kaybı yaşadığını açıkladı

    Müşterilerin ve işletmelerin sistem yükseltmelerini ertelemesi, artan borçlanma maliyetleri ve daha düşük tüketici harcamaları Dell'in büyümesini etkiledi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Dell, 3 Şubat'ta sona eren 2022'nin dördüncü çeyreğinde toplam gelirin yüzde 11 düşerek 25.04 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Ancak açıklanan gelir kaybı, 12 analistten alınan 23.39 milyar dolarlık Refinitiv konsensüs tahmininin üzerine çıktı. 

    Dell, 2022'nin dördüncü çeyreğindeki gelir düşüşünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Şirketin sunucuları, depolama cihazlarını ve ağ donanımlarını içeren altyapı çözümleri grubundaki gelir, son çeyrekte yüzde 7 artarken bilgisayar talebini gösteren ticari ve tüketici geliri sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 40 düştü. Ancak önemli bir pazara sahip ve elektronik bileşenlerin sıklıkla tercih edilen tedarikçisi Çin'de kısıtlamaların kaldırılması, zayıf talebe rağmen bu yıl bilgisayar üreticilerini rahatlatacak gibi duruyor.  
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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