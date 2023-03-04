Dell, 6000'den fazla işçiyi çıkarmasının ardından 2022'yi gelir düşüşüyle kapattı

Dell, 2022'nin son çeyreğinde yüzde 11'lik gelir kaybı yaşadığını açıkladı
Müşterilerin ve işletmelerin sistem yükseltmelerini ertelemesi, artan borçlanma maliyetleri ve daha düşük tüketici harcamaları Dell'in büyümesini etkiledi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Dell, 3 Şubat'ta sona eren 2022'nin dördüncü çeyreğinde toplam gelirin yüzde 11 düşerek 25.04 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Ancak açıklanan gelir kaybı, 12 analistten alınan 23.39 milyar dolarlık Refinitiv konsensüs tahmininin üzerine çıktı.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez