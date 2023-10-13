Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google’a tarihinde görülebilecek en büyük DDoS saldırısı

    Google, Cloudflare ve Amazon internet Servislerinin ( AWS )  ortaklaşa açıkladığı saldırı detaylandı.  "HTTP/2 Rapid Reset“ adlı yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı.

    Google'a DDoS Attack yapıldı! Tam Boyutta Gör

    Google, Cloudflare ve Amazon internet Servislerinin (AWS) olarak ortak çalışmaları ile kimliği belirsiz kullanıcıların yararlandığı “HTTP/2 Rapid Reset“ adlı yeni bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

    DDoS ataklarının en üst düzeye ulaştığı zamanda, saniyede 201 milyon denemenin gerçekleştiği ve son DDoS saldırısının tam 7.5 katı olduğunu sonucunu yayınladı. Bu atakların, kompleks ağ alt yapılarına yönelik olduğu tespit edildi.Cloudflare CEO’suna göre yapılan girişimler web sitelerine anlık olarak yüzlerce kez istek denemesi gönderip onların altyapısında sıkıntı yaratmak ve sunucuları devre dışı bırakmayı hedeflediklerini aktardı.

    HTTP/2 Altyapısına saldırı olursa ne olur ?

    İnternet protokollerini oluşturan bu standart, internet uygulamalarının %60 ağ bölümlerini oluşturmaktadır. Bunun amacı internet sitelerinin nasıl tanımlaması gerektiğini, hız kalitesini ve internet sitelerinin görevlerini tanımlamakta kullanmaktadır ( Cloudflare ).

    Google'a DDoS Attack yapıldı!

    Cloudflare CEO’suna göre Yapılan girişimler websitelerine anlık olarak yüzlerce kez istek denemesi gönderip onların altyapısında sıkıntı yaratmak ve sunucuları devre dışı bırakmaya yönelik olduğunu aktardı.

    Kaynakça https://www.sdxcentral.com/articles/news/high-severity-vulnerability-led-to-largest-ever-ddos-attack-say-google-cloudflare-and-aws/2023/10/ cloudflare.com
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burdur da okunur mu bilek kalınlaştırma otellerde a la carte restaurant nedir iktisat sayısal mı her yerden engelleyen kişiye nasıl ulaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Hot 30i
    infinix Hot 30i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız