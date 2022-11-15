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    Google’a ABD’de 392 milyon dolar tazminat cezası

    Pek çok Google uygulamalarında kullanıcı kapatmış olsa bile firmanın konum verilerini takip etmesi ve reklam amaçlı kullanması dev bir tazminat cezasını getirdi. 
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    Google Tam Boyutta Gör
    İnternet devleri kişisel verilerin kullanımı ve tekelleşme konusunda pek çok ülkede davalara konu oluyor ve bunların pek çoğu tazminat cezası ile sonuçlanıyor. Google kendi ülkesinde de cezadan kurtulamadı.

    Google’a dev ceza

    Google’ın kullanıcı kapatmasına rağmen konum verisini toplamaya devam ettiği ile ilgili ABD’de görülen davada 392 milyon dolar tazminat cezasına hükmedildi. Harita ve Arama gibi uygulamaların konu olduğu dava 2018 yılında açılmıştı.

    Dava kullanıcıların bir araya gelerek hukuk büroları ile açtığı bir dava değil. Gelen şikâyetler üzerine 40 eyalet başsavcısı Google aleyhine dava açmıştı. Yani tazminatın kullanıcılara dağıtılması söz konusu değil. Google ayrıca kullanıcılara konum verilerini takip etme ile ilgili

    Google bunun haricinde aynı suçtan Arizona eyaletinde de 85 milyon dolar tazminata çarptırılmıştı. Böylece sadece izinsiz konum takip etme ile ilgili ABD’de kesilen ceza 470 milyon dolara yaklaşmış oldu.

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