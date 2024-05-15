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    Google’a yeni “web” araması ve yapay zekayı kapatacak düğme geliyor

    Google Arama’nın mevcut durumundan memnun olmayanlar, arama devini yeni bir “web” filtresini sevebilir. Ayrıca Google, yapay zekayı kapatacak bir düğmeyi de devreye alıyor.
    Google’a “web” araması ve yapay zekayı kapatacak düğme geliyor Tam Boyutta Gör
    Google Arama’nın baştan aşağıda değişeceğini sizlere geçtiğimiz gün aktarmıştık. Bu değişimin ardından sonuç sayfası, mevcutta bulunan sonuç sayfasından oldukça farklı olacak ve yapay zeka içerikleriyle dolu bir yapı sunacak. Ancak Google yine de kullanıcıların “web araması” yapmalarına yeniwebfiltresi ile izin verecek. The Verge tarafından aktarılanlara göre bu filtre, arama motorunda oldukça popüler bir değişiklik olabilir.

    Google'a yeni arama filtresi: Web

    Google Web arama filtresi Tam Boyutta Gör
    Web filtresi, Google Arama’yı bundan 10-15 yıl öncesine taşıyor. Sonuçlar sayfasındaki diğer tüm ekstra içerik atılırken sadece bağlantılar ve metinler sunuluyor. Web filtresi aktif edildiğinde AI Overviews gibi yapay zeka katmanları da ortadan kalkmış olacak. Yeni Web filtresi özellikle daha küçük, niş sitelerin daha üst sayfalarda veya sıralarda yer alabilmesini de sağlıyor.
    Google’a “web” araması ve yapay zekayı kapatacak düğme geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan elbette burası SEO, reklam ve sponsorlu bağlantılardan yoksun bir yer olmayacak. Web seçeneği sadece sonuçlar sayfasından bazı modüllerin (AI Overviews, yandaki bilgi grafiği, snippet'ler) kaldırılmasını sağlayan bir filtre olacak. Yani, 10-15 yıl öncesine dönüş görsel anlamda olacak, içerik değil. Ancak bu “web” düğmesi aynı zamanda bir yapay zekayı kapat düğmesi olarak da çalışacağı için bazı kullanıcılar için faydalı olacaktır.

    Google'dan Danny Sullivan, yıllardır böyle bir şey istediğini ancak ilerleyen adımlarda Google'ın düğmeyi daha görünür kılmasını istediğini söylüyor. Mevcut durumda “Web” seçeneği bugünden itibaren herkesin kullanımına sunulacak, aktif olması bölgeye göre değişebilir. Şu anda şirket, masaüstünde birincil karuselde her zaman görünmeyebileceği konusunda da uyarıyor. Yani sonuç sayfasında “Daha Fazla”ya tıklayıp Web’i seçmeniz gerekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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