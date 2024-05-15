Google’a yeni “web” araması ve yapay zekayı kapatacak düğme geliyor

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Tam Boyutta Gör Google Arama’nın baştan aşağıda değişeceğini sizlere geçtiğimiz gün aktarmıştık. Bu değişimin ardından sonuç sayfası, mevcutta bulunan sonuç sayfasından oldukça farklı olacak ve yapay zeka içerikleriyle dolu bir yapı sunacak. Ancak Google yine de kullanıcıların “web araması” yapmalarına yeni “web” filtresi ile izin verecek. The Verge tarafından aktarılanlara göre bu filtre, arama motorunda oldukça popüler bir değişiklik olabilir.

Google'a yeni arama filtresi: Web

Tam Boyutta Gör Web filtresi, Google Arama’yı bundan 10-15 yıl öncesine taşıyor. Sonuçlar sayfasındaki diğer tüm ekstra içerik atılırken sadece bağlantılar ve metinler sunuluyor. Web filtresi aktif edildiğinde AI Overviews gibi yapay zeka katmanları da ortadan kalkmış olacak. Yeni Web filtresi özellikle daha küçük, niş sitelerin daha üst sayfalarda veya sıralarda yer alabilmesini de sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan elbette burası SEO, reklam ve sponsorlu bağlantılardan yoksun bir yer olmayacak. Web seçeneği sadece sonuçlar sayfasından bazı modüllerin (AI Overviews, yandaki bilgi grafiği, snippet'ler) kaldırılmasını sağlayan bir filtre olacak. Yani, 10-15 yıl öncesine dönüş görsel anlamda olacak, içerik değil. Ancak bu “web” düğmesi aynı zamanda bir yapay zekayı kapat düğmesi olarak da çalışacağı için bazı kullanıcılar için faydalı olacaktır.

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Google'dan Danny Sullivan, yıllardır böyle bir şey istediğini ancak ilerleyen adımlarda Google'ın düğmeyi daha görünür kılmasını istediğini söylüyor. Mevcut durumda “Web” seçeneği bugünden itibaren herkesin kullanımına sunulacak, aktif olması bölgeye göre değişebilir. Şu anda şirket, masaüstünde birincil karuselde her zaman görünmeyebileceği konusunda da uyarıyor. Yani sonuç sayfasında “Daha Fazla”ya tıklayıp Web’i seçmeniz gerekebilir.

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Google’a “web” araması ve yapay zekayı kapatacak düğme geliyor