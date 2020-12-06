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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları için kendi işlemcisini hazırlıyor

    Google'ın Qualcomm'a olan bağımlılığı azaltmak için kendi işlemcilerini üretme kararı aldığı bildirildi. Arama devi Whitechapel kod adı altında geliştirdiği işlemciyi Samsung ile birlikte tasarlıyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları için kendi işlemcisini hazırlıyor
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    Apple'ın ardından Google da kendi işlemcilerini üretmeye karar verdi. Sektöre yakın kaynaklar arama devinin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarında kullanmak üzere kendi işlemcilerini geliştirdiğini söylüyor.

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    Google imzalı işlemciler ilk olarak önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Pixel telefonlarda karşımıza çıkabilir. Gelen bilgiler şirketin bu konuda önemli ilerleme kaydettiği ve gidişattan son derece memnun olduğu yönünde.

    Henüz teknik özelliklerle ilgili kesin bir detay yok. Yeni işlemciler akıllı telefonlara ek olarak Chrome OS işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayarlarda da kullanılacak.

    Google, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları için kendi işlemcisini hazırlıyor
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    Samsung ile birlikte tasarlıyor

    Whitechapel kod adı altında geliştirilen işlemci Samsung ile birlikte tasarlanıyor. Güney Koreli şirket işlemciyi 5 nm teknolojisi ile üretecek. Kaynaklara göre ilk prototipler zaten hazır.

    Tahmin edebileceğiniz üzere yonga seti ARM mimarisini kullanıyor. Ayrıca sekiz çekirdekli olduğuna yönelik bilgiler var. Her şey yolunda giderse, Google yakında Qualcomm'un işlemcilerine olan bağımlılığından kurtulacak.



    https://www.tomshardware.com/news/google-developing-own-processors-for-smartphones-and-chromebooks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen V4LKyR
    Suç bizimkilerin değil, Tom's Hardware geç kalmış.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Haberin olgunlaşmasını beklediler sanırım :))
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hangi telefonlarda kullanacaklar merak içindeyim.
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft ta ARM icin Samsung ve Google ile ortaklik yaparsa ideal olur tutulur.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung,özelleştirilmiş mongoose çekirdeklerinden vazgeçmesi iyi bir karar.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sonun da herkes kendi işlemcisini yapıyor. İleriki dönemlerde bizi çok güzel şeyler bekliyor.
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    murphy adam (hasan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Ama biz yazılımcıları pek de güzel şeyler beklemiyor. Her platforma özelleştirilmiş yazılım, her platform için ayrı yetenek beklentisi....
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    qqqxxf (Anıl Arslan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Chrome OS 10 yıllık pclerde yağ gibi çalışıyor kendi işlemcisinde düşünemiyorum bile..
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    nasirata (A G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple’dan sonra Google. Herkes katma değer peşinde. Yalnız kendi tasarladığı SoC’ların performansları tartışılıyorken Samsung’un tercih edilmesi tartışmaya açık.
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    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi ) nasirata
    Samsung, kendisi için Mongoose adında çekirdekler geliştiriyordu. Bunlar Galaxy S8 ve S9'a kadar iyiydi ama sonrasında güç tüketimi tarafında çok verimsiz bir hale geldiler. Hele Galaxy S20 serisindeki Exynos 990 tamamen bir facia, biraz yüklendiğinde geçen yılın 9820 işlemcilerinden daha yavaş çalışıyor. :D Samsung bu sıkıntılı mimariyi bırakıp standart ARM çekirdeklerine geçiyor artık S21 serisinde.
    Google da belki Samsung'u daha çok üretim tarafında kullanacak ve kendi tasarımı üstünde kendi çalışacaktır.
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şaşırtmadı, google yine kendini geliştiriyor
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    drjacob (... ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple yaptı , Google geri kalamaz
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sekiz ay öncesinin haberi olup olmamasını geçelim.
    Apple'ın da duyurduğu işlemci de mobil cihazlar için Google'ınki de.
    Masüstüne önem vermiyorlar mı artık yoksa o kadar güce ulaşacak işlemci yapamıyorlar mı?
    Sonuçta Ekran kartı tak oyun oyna bunu da isteyecek, bekleyecek kullanıcı. Photoshop falan hızlı çalışacak onu anladık Apple'dan da.
    Gelecekte masaüstü bilgisayarları tamamen ortadan kaldırmayı mı düşünüyorlar yoksa, anlamadım ben bu işi?
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    Shavethemonkey 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Masaüstünün kullanım amacı daha farklı laptopa göre. Google’ın Chromebookları öğrenci adama hitap ediyor zaten. Word falan kullanmak için. Bir de masaüstünde ağır bir windows kullanımı var ve windows arm konusunda çöp şu anda. Masaüstü olarak bir mac mini örnek verilebilir
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşlemciyi hangi telefonda kullanacaklar Samsungda kullanırlarsa iş yapar
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    2314 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    google, İşlemci ve
    8 etiket daha Whitechapel samsung arm çip yonga seti pixel Chromebook Mobil Teknolojiler
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