Google, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları için kendi işlemcisini hazırlıyor

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Apple'ın ardından Google da kendi işlemcilerini üretmeye karar verdi. Sektöre yakın kaynaklar arama devinin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarında kullanmak üzere kendi işlemcilerini geliştirdiğini söylüyor.

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Google imzalı işlemciler ilk olarak önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek Pixel telefonlarda karşımıza çıkabilir. Gelen bilgiler şirketin bu konuda önemli ilerleme kaydettiği ve gidişattan son derece memnun olduğu yönünde.

Henüz teknik özelliklerle ilgili kesin bir detay yok. Yeni işlemciler akıllı telefonlara ek olarak Chrome OS işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayarlarda da kullanılacak.

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Samsung ile birlikte tasarlıyor

Whitechapel kod adı altında geliştirilen işlemci Samsung ile birlikte tasarlanıyor. Güney Koreli şirket işlemciyi 5 nm teknolojisi ile üretecek. Kaynaklara göre ilk prototipler zaten hazır.

Tahmin edebileceğiniz üzere yonga seti ARM mimarisini kullanıyor. Ayrıca sekiz çekirdekli olduğuna yönelik bilgiler var. Her şey yolunda giderse, Google yakında Qualcomm'un işlemcilerine olan bağımlılığından kurtulacak.

https://www.tomshardware.com/news/google-developing-own-processors-for-smartphones-and-chromebooks

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