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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11'nin DXOMARK puanı güncellendi, iPhone 12'yi yakaladı

    iPhone 11, DXOMARK'ın yeni kriterlerine göre yeniden test edildi. Yeni kriterlerin etkisiyle iPhone 11'in puanı 109'dan 119'a yükseldi. iPhone 12 ile arasındaki farkı 3 puana indirdi.
    2 hf.
    4,2b
    1
    14
    iPhone
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    iPhone 11'nin DXOMARK puanı güncellendi, iPhone 12'yi yakaladı
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    Kamera test platformu DXOMARK, akıllı telefon kameralarında gelişim nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayında test sahnelerini ve kriterlerini güncellemişti. Ekim’den itibaren tüm testler DXOMARK’ın versiyon 4 olarak adlandırdığı yeni kriterlere göre yapılmıştı. iPhone 11 ilk olarak versiyon 3 kriterlerine göre test edilmişti. Şimdi versiyon 4’e göre yeniden test edildi. Yeni testle birlikte iPhone 11’in puanı 109’dan 119’a yükseldi.

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    DXOMARK’ın yeni sisteminde fotoğrafın etkileyici görünümüne ek olarak gerçekçiliği de inceleniyor. Renklerin ve parlaklığın doğruluğuna bakılıyor. Sahneler daha fazla çeşit içeriyor. Yeni sahneler, kullanıcıların gündelik hayatta sıkça çekim yaptığı koşullara göre hazırlanmış. Bunlara ek olarak video kaydı esnasında koşarken ki görüntü sabitleme başarısı da inceleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek"

    Ocak 2020’de yapılan testte iPhone 11, 109 puan almıştı. Yeni kriterlere göre yapılan testte 119 puan aldı. Puan güncellemesiyle birlikte daha önce arkasında yer aldığı Galaxy S20+, Oppo Reno 10x Zoom ve OnePlus 8 Pro modellerini geçti. iPhone 12’nin ise ensesine yerleşti. iPhone 12, 122 puan aldı.

    iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro incelemeleri versiyon 4 kriterlerine göre yapıldı. Bu cihazların puanında güncelleme yapılmayacak.

    iPhone 11'in yeni puanı:

    iPhone 11'nin DXOMARK puanı güncellendi, iPhone 12'yi yakaladı
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    iPhone 11'in eski puanı:

    iPhone 11'nin DXOMARK puanı güncellendi, iPhone 12'yi yakaladı
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    https://www.dxomark.com/apple-iphone-11-camera-review/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    marsk35 (mehmet kaya) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyiki 11.11 indiriminde iphone 11 almışım(6.800) 12 ye o parayı vermeye değmezmiş
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    aylax (Bedir güney) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Iyiki 11 almisimcilar damlamadan..
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    iphone 11 kullanıyorum gayet memnunum..
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kamerası kafa kafaya
    ekran ve ses kalitesi aynı
    performansı kafa kafaya
    pili daha kötü
    adaptörü yok
    kulaklığı yok
    5G desen daha emekleme döneminde.en verimsiz çipsetler şu an piyasada ve 3 yıl daha 5G yok

    sanki kılıfsız kullanılacakmış gibi sadece ekranı daha zor kırılır diye mi iphone12'ye fark veriliyor?
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Iphone kullanmiyorum mutluyum telefona 6 - 7k vermek ne arkadas
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    Clusive 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten Türkiye gibi bir ülkede alıp uzun süre götürecek en ideal telefon. Güzel bir ekran koruyucu ve Spigen kılıf ile korursanız tamamdır. Pili zarar görmesin diye de hep 5w şarj adaptörü kullanırsanız çok çok uzun zaman sizi götürecektir. Yazılım konusuna girmiyorum zaten. Kim derdi iPhone f/p olacak diye? :)
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    Yürüyen Hoparlör 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    .
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ProRaw formatı geliyor şimdi asıl, DXOMark'ta bence iPhone 12'nin de puanı güncellenir, o da Huawei'ye falan yaklaşır şu an ilk sırada o, ikinci sıra Xiaomi var.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sosyal medyaya bi iki foto atacam diye insanlar gidip pro telefon alıyor. Ne günlere kaldık.
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    Berringer (Ahmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonuçta iPhone 12 11 in bir tık üzeri bir cihaz o yüzden bu fiyatlarla zaten değişim manasız olur
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    aylax (Bedir güney) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Iyiki 11 almisimcilar damlamadan..
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    samuray_x (Salih Burak Eken) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cidden diğer telefonlar değişme iş mi ? Şu an boş atmışlar.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    iphone 11 kullanıyorum gayet memnunum..
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    4247 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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