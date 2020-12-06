iPhone 11'nin DXOMARK puanı güncellendi, iPhone 12'yi yakaladı

Kamera test platformu DXOMARK, akıllı telefon kameralarında gelişim nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayında test sahnelerini ve kriterlerini güncellemişti. Ekim’den itibaren tüm testler DXOMARK’ın versiyon 4 olarak adlandırdığı yeni kriterlere göre yapılmıştı. iPhone 11 ilk olarak versiyon 3 kriterlerine göre test edilmişti. Şimdi versiyon 4’e göre yeniden test edildi. Yeni testle birlikte iPhone 11’in puanı 109’dan 119’a yükseldi.İlginizi Çekebilir iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı
DXOMARK’ın yeni sisteminde fotoğrafın etkileyici görünümüne ek olarak gerçekçiliği de inceleniyor. Renklerin ve parlaklığın doğruluğuna bakılıyor. Sahneler daha fazla çeşit içeriyor. Yeni sahneler, kullanıcıların gündelik hayatta sıkça çekim yaptığı koşullara göre hazırlanmış. Bunlara ek olarak video kaydı esnasında koşarken ki görüntü sabitleme başarısı da inceleniyor.
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Ocak 2020’de yapılan testte iPhone 11, 109 puan almıştı. Yeni kriterlere göre yapılan testte 119 puan aldı. Puan güncellemesiyle birlikte daha önce arkasında yer aldığı Galaxy S20+, Oppo Reno 10x Zoom ve OnePlus 8 Pro modellerini geçti. iPhone 12’nin ise ensesine yerleşti. iPhone 12, 122 puan aldı.
iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro incelemeleri versiyon 4 kriterlerine göre yapıldı. Bu cihazların puanında güncelleme yapılmayacak.
iPhone 11'in yeni puanı:
iPhone 11'in eski puanı:
https://www.dxomark.com/apple-iphone-11-camera-review/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ekran ve ses kalitesi aynı
performansı kafa kafaya
pili daha kötü
adaptörü yok
kulaklığı yok
5G desen daha emekleme döneminde.en verimsiz çipsetler şu an piyasada ve 3 yıl daha 5G yok
sanki kılıfsız kullanılacakmış gibi sadece ekranı daha zor kırılır diye mi iphone12'ye fark veriliyor?
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