Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı

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Google, I/O 2021 etkinliklerinin bir programını yayınladı. Şirket, 18 Mayıs'ta gerçekleşecek bu etkinlikte uzun zamandır beklenen Android 12'yi tanıtacak.

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Sürpriz özellikler tanıtılabilir

Klasik olarak, üç günlük Google I/O konferansı CEO Sundar Pichai'nin konuşmasıyla başlayacak ve Google'ın CEO'su birkaç aydır test edilen Android 12'nin tanıtılacağı bir açılış yapacak. İşletim sisteminin en yeni versiyonunda hem Google'ın geliştirdiği hem de iOS'ta halihazırda mevcut olan işlevler olacak. Bu durum şaşırtıcı değil, çünkü son yıllarda iki rakip işletim sistemi gittikçe daha fazla birbirine benzer hale geldi.

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Sunumdan sonra, Android 12'de yeni teknolojileri ve API'leri en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı gösteren ikinci bir geliştirici konuşması olacak. Etkinlik gününe kadar, bazı yenilikleri gizli tutmak istediği için Google'ın tüm programı önceden yayınlamadığını belirtmekte fayda var. En azından erişilebilirlik, reklamcılık, artırılmış gerçeklik, Google Asistan, makine öğrenimi ve akıllı ev hakkında konuşulacağı kesin. Biz de 18-20 Mayıs'ta Google I/O'da anlatılacak ilginç her şeyi sizlerle paylaşacağız.

https://events.google.com/io/program/discover?lng=en

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