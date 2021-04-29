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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı

    Arama devi Google, aylardır test ettiği Android 12 işletim sistemini ne zaman tanıtacağını resmi olarak duyurdu. Etkinlik geleneksel olarak Sundar Pichai'nin konuşmasıyla başlayacak.
    29 Nisan 2021, 19:30 (4 sa.)
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    1
    android
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı
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    Google, I/O 2021 etkinliklerinin bir programını yayınladı. Şirket, 18 Mayıs'ta gerçekleşecek bu etkinlikte uzun zamandır beklenen Android 12'yi tanıtacak.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera"

    Sürpriz özellikler tanıtılabilir

    Klasik olarak, üç günlük Google I/O konferansı CEO Sundar Pichai'nin konuşmasıyla başlayacak ve Google'ın CEO'su birkaç aydır test edilen Android 12'nin tanıtılacağı bir açılış yapacak. İşletim sisteminin en yeni versiyonunda hem Google'ın geliştirdiği hem de iOS'ta halihazırda mevcut olan işlevler olacak. Bu durum şaşırtıcı değil, çünkü son yıllarda iki rakip işletim sistemi gittikçe daha fazla birbirine benzer hale geldi.

    Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı
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    Sunumdan sonra, Android 12'de yeni teknolojileri ve API'leri en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı gösteren ikinci bir geliştirici konuşması olacak. Etkinlik gününe kadar, bazı yenilikleri gizli tutmak istediği için Google'ın tüm programı önceden yayınlamadığını belirtmekte fayda var. En azından erişilebilirlik, reklamcılık, artırılmış gerçeklik, Google Asistan, makine öğrenimi ve akıllı ev hakkında konuşulacağı kesin. Biz de 18-20 Mayıs'ta Google I/O'da anlatılacak ilginç her şeyi sizlerle paylaşacağız.



    https://events.google.com/io/program/discover?lng=en
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ghostmen323 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    android 10 gibi bir çöpe dönüşmez umarım telefonları çöp etti resmen.
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