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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera

    Güney Koreli teknoloji devlerinden Samsung, yeni akıllı telefon modelini bugün tanıttı. Galaxy M42 5G ismiyle piyasaya sürülen akıllı telefonun fiyatlandırması ise 300 dolardan başlıyor.
    28 Nisan 2021, 12:48 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera
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    Samsung, beşinci nesil Galaxy M42 5G orta sınıf akıllı telefonunu resmen tanıttı. Şirketin One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi altında çalışan cihaz, 1 Mayıs'ta satışa çıkacak.

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    Galaxy M42 5G, 6,6 inç diyagonal ve 1600 × 720 piksel (HD+ formatı) çözünürlüğe sahip Infinity-U Süper AMOLED ekran ile donatılmış. Ekranın üst kısmındaki küçük çentik, maksimum f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP ön kamera barındırıyor.

    Arka kamera dört parçalı bir tasarıma sahip ve 48 megapiksel ISOCELL GM2 ana sensörü, 8 megapiksel geniş açılı birimi (f / 2.2), 5 megapiksel makromodülü ve 5 megapiksel derinlik sensörünü birleştiriyor.

    Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera
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    1 Mayıs tarihinde raflara çıkacak

    Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 750G işlemci ile güçlendirilmiş. Bu çip 2,2 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 570 çekirdeği, bir Adreno 619 grafik hızlandırıcı ve bir 5G modem içermekte.

    Cihazın diğer özellikleri arasında ise 6/8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB kapasiteli depolama birimi, microSD yuvası, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5 adaptörleri, NFC denetleyicisi, USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

    Boyutları 164.4 × 75.9 × 8.6 mm, ağırlığı ise  190 gr olan akıllı telefon, 15 watt şarj desteği ile 5000 mAh kapasiteli şarj edilebilir bir pile sahip. 1 Mayıs'ta satışa çıkacak olan akıllı telefonun 6 GB RAM'li sürümünün fiyatı yaklaşık 300 dolar, 8 GB belleğe sahip sürümün fiyatı ise 320 dolar olacak. Cihazın ilk olarak Hindistan pazarına sunulacağını da belirtelim.



    https://news.samsung.com/in/samsung-launches-fastestmonster-galaxy-m42-5g-its-most-affordable-5g-smartphone-in-india
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
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    zero fear 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    5G'li HD+ ekrana sahip telefon da gördük ya
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiyatı uygun tutarlarsa çok satar
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    -Mardinli 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    hd+ amoled 5000mah pil, sd 750g

    sağlam ekran süresi alınır
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    isakoc (isa koç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu işten bir şey anlamadım bu telefon aynı a72'nin özelliklerinde gibi gözüküyor O zaman neden bir her şeyi aynı telefonun sadece arka tasarımı değiştirip ismini değiştirip yerine bir telefon gibi satmanın anlamı ne? Biri bu farklılığı açıklayabilir mi bana kafam karıştı
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    K KSiber 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hd ekran ve damla çentiğe dönülmüş
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    scientia 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diğer M serilerine göre düşük kapasiteli değil mi pili? Üstelik 5G daha fazla enerji tüketiyor.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) scientia
    A42 5G'yi kopyaladığı için batarya kapasitesi de A serisine göre belirlenmiş sanırım. O değil de adamlar sadece farklı telefon yaptık diyebilmek için garip yerden özellik kırpar oldu.
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