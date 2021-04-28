Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera

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Samsung, beşinci nesil Galaxy M42 5G orta sınıf akıllı telefonunu resmen tanıttı. Şirketin One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi altında çalışan cihaz, 1 Mayıs'ta satışa çıkacak.

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Galaxy M42 5G, 6,6 inç diyagonal ve 1600 × 720 piksel (HD+ formatı) çözünürlüğe sahip Infinity-U Süper AMOLED ekran ile donatılmış. Ekranın üst kısmındaki küçük çentik, maksimum f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP ön kamera barındırıyor.

Arka kamera dört parçalı bir tasarıma sahip ve 48 megapiksel ISOCELL GM2 ana sensörü, 8 megapiksel geniş açılı birimi (f / 2.2), 5 megapiksel makromodülü ve 5 megapiksel derinlik sensörünü birleştiriyor.

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1 Mayıs tarihinde raflara çıkacak

Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 750G işlemci ile güçlendirilmiş. Bu çip 2,2 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 570 çekirdeği, bir Adreno 619 grafik hızlandırıcı ve bir 5G modem içermekte.

Cihazın diğer özellikleri arasında ise 6/8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB kapasiteli depolama birimi, microSD yuvası, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5 adaptörleri, NFC denetleyicisi, USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Boyutları 164.4 × 75.9 × 8.6 mm, ağırlığı ise 190 gr olan akıllı telefon, 15 watt şarj desteği ile 5000 mAh kapasiteli şarj edilebilir bir pile sahip. 1 Mayıs'ta satışa çıkacak olan akıllı telefonun 6 GB RAM'li sürümünün fiyatı yaklaşık 300 dolar, 8 GB belleğe sahip sürümün fiyatı ise 320 dolar olacak. Cihazın ilk olarak Hindistan pazarına sunulacağını da belirtelim.

https://news.samsung.com/in/samsung-launches-fastestmonster-galaxy-m42-5g-its-most-affordable-5g-smartphone-in-india

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