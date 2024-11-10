iOS 18.1'in yeni özelliği güvenlik güçlerinin iPhone'a erişmesini zorlaştırıyor

Tam Boyutta Gör Belli süredir kilidi açılmamış iPhone’ları yeniden başlatan ve polislerin adli inceleme için şüphelinin telefonuna girmesini zorlaştıran yeni bir iOS 18 güvenlik özelliği ortaya çıktı.

Apple, rekor kazanç bildirdi: iPhone satışları patlama yaptı! 1 hf. önce eklendi

404 Media’nın raporuna göre, araştırmacılar Apple’ın iOS 18.1’de yeni bir güvenlik işlevi uyguladığından şüpheleniyor. Eylemsiz yeniden başlatmalar nedeniyle, ele geçirilen cihazların kilidini açmak şu anda araştırmacılar için çok daha zor.

Yeniden başlatma, etkilenen cihazları güvenli bir moda sokuyor. Araştırmacılar iki duruma dikkat çekiyor; “İlk kilit açıldıktan sonra” (AFU) ve "İlk kilit açılmadan önce" (BFU). iPhone yeniden başlatıldığında cihazın kilidi ilk Face ID veya Touch ID gibi biyometrik yöntemlerle açılamıyor, şifrenin bir kez girilmesi gerekiyor. Araştırmacılar ve adli tıp uzmanları bu duruma BFU adını veriyor. AFU ise, cihazın kilidinin en az bir kere parola veya Face ID/Touch ID ile açılması durumunu ifade ediyor.

iOS 18'in yayınlanmasından bu yana, iPhone’ların laboratuvarlarda aniden yeniden başlatıldığı ve uzun bir süre hücresel bağlantı olmadan kaldıktan sonra BFU moduna geçtiği duruma daha sık rastlandı. Bu, görünüşe göre iPhone'ların Cellebrite şirketi tarafından sunulanlar gibi özel cihazlar kullanılarak kilit açma girişimlerine karşı daha iyi korunduğu anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18.1 özelliği polislerin iPhone'a erişmesini zorlaştırıyor