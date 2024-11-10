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    iOS 18.1'in yeni özelliği güvenlik güçlerinin iPhone'a erişmesini zorlaştırıyor

    Apple'ın iOS 18.1 ile iPhone'lara yeni bir güvenlik özelliği eklediği ortaya çıktı. Eylemsiz yeniden başlatma, polisin telefondaki verilere erişmesini zorlaştırıyor.
    iphone ios 18.1 polis güvenlik özelliği Tam Boyutta Gör
    Belli süredir kilidi açılmamış iPhone’ları yeniden başlatan ve polislerin adli inceleme için şüphelinin telefonuna girmesini zorlaştıran yeni bir iOS 18 güvenlik özelliği ortaya çıktı.

    404 Media’nın raporuna göre, araştırmacılar Apple’ın iOS 18.1’de yeni bir güvenlik işlevi uyguladığından şüpheleniyor. Eylemsiz yeniden başlatmalar nedeniyle, ele geçirilen cihazların kilidini açmak şu anda araştırmacılar için çok daha zor.

    Yeniden başlatma, etkilenen cihazları güvenli bir moda sokuyor. Araştırmacılar iki duruma dikkat çekiyor; “İlk kilit açıldıktan sonra” (AFU) ve "İlk kilit açılmadan önce" (BFU). iPhone yeniden başlatıldığında cihazın kilidi ilk Face ID veya Touch ID gibi biyometrik yöntemlerle açılamıyor, şifrenin bir kez girilmesi gerekiyor. Araştırmacılar ve adli tıp uzmanları bu duruma BFU adını veriyor. AFU ise, cihazın kilidinin en az bir kere parola veya Face ID/Touch ID ile açılması durumunu ifade ediyor.

    iOS 18'in yayınlanmasından bu yana, iPhone’ların laboratuvarlarda aniden yeniden başlatıldığı ve uzun bir süre hücresel bağlantı olmadan kaldıktan sonra BFU moduna geçtiği duruma daha sık rastlandı. Bu, görünüşe göre iPhone'ların Cellebrite şirketi tarafından sunulanlar gibi özel cihazlar kullanılarak kilit açma girişimlerine karşı daha iyi korunduğu anlamına geliyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/11/07/ios-18-forcing-reboots-law-enforcement/ https://www.404media.co/police-freak-out-at-iphones-mysteriously-rebooting-themselves-locking-cops-out/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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