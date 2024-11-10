iOS 18.1'in yeni özelliği güvenlik güçlerinin iPhone'a erişmesini zorlaştırıyor

404 Media’nın raporuna göre, araştırmacılar Apple’ın iOS 18.1’de yeni bir güvenlik işlevi uyguladığından şüpheleniyor. Eylemsiz yeniden başlatmalar nedeniyle, ele geçirilen cihazların kilidini açmak şu anda araştırmacılar için çok daha zor.
Yeniden başlatma, etkilenen cihazları güvenli bir moda sokuyor. Araştırmacılar iki duruma dikkat çekiyor; “İlk kilit açıldıktan sonra” (AFU) ve "İlk kilit açılmadan önce" (BFU). iPhone yeniden başlatıldığında cihazın kilidi ilk Face ID veya Touch ID gibi biyometrik yöntemlerle açılamıyor, şifrenin bir kez girilmesi gerekiyor. Araştırmacılar ve adli tıp uzmanları bu duruma BFU adını veriyor. AFU ise, cihazın kilidinin en az bir kere parola veya Face ID/Touch ID ile açılması durumunu ifade ediyor.
iOS 18'in yayınlanmasından bu yana, iPhone’ların laboratuvarlarda aniden yeniden başlatıldığı ve uzun bir süre hücresel bağlantı olmadan kaldıktan sonra BFU moduna geçtiği duruma daha sık rastlandı. Bu, görünüşe göre iPhone'ların Cellebrite şirketi tarafından sunulanlar gibi özel cihazlar kullanılarak kilit açma girişimlerine karşı daha iyi korunduğu anlamına geliyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/11/07/ios-18-forcing-reboots-law-enforcement/ https://www.404media.co/police-freak-out-at-iphones-mysteriously-rebooting-themselves-locking-cops-out/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über