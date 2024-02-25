Samsung Galaxy AI özellikleri, güncellenen Try Galaxy ile deneyimlenebiliyor

Güncellenen Try Galaxy uygulaması, Galaxy S24 ana ekranını taklit ediyor. Uygulamaya girildiğinde, kullanıcılar etkileşimli içerikler ve bilgilendirmeler aracılığıyla en yeni ara yüzü kullanma şansı elde ediyor. Ana ekranın ikinci sayfasında yer alan yeni widget, Galaxy S24 Serisi’nin yapay zeka destekli temel özelliklerini ve gelişmiş kamera araçlarını tanıtıyor. Kullanıcılar, özelliklere dokunarak, bunların günlük hayatta nasıl kullanıldığını açıklayan kısa tanıtım videolarını izleyebiliyor.
Try Galaxy, kullanıcılara aşağıdaki yapay zeka özelliklerini tanıtıyor:
- Live Translation: Gerçek zamanlı ve iki yönlü çeviri yapabilme özelliği, 13 farklı dilde desteklenen sesli ve metin çevirileri sunuyor. Bu, kullanıcıların dil bariyeri olmadan iletişim kurmalarını sağlıyor.
- Not Asistanı: Notları düzenleyebilme, özet çıkarabilme ve yazım denetimi yapabilme gibi özellikler sunuyor. Uzun metinler, daha kolay incelenebilir hale getiriliyor.
- Chat Asistanı: Metin mesajlarının tonunu ayarlayabilme ve mesajları 13 farklı dile çevirebilme özelliği ile kullanıcıların iletişim kalitesi artıyor.
- Fotoğraf Asistanı: Fotoğraflardaki nesneleri yeniden boyutlandırabilme, konumlandırabilme ve düzenleyebilme gibi yaratıcı düzenleme özellikleri sunuyor.
- Google ile Circle to Search: Kullanıcılar, ekran üzerinde bir daire çizerek, herhangi bir şeyi arayabiliyor. Bu özellik, sosyal medya üzerinde gördüklerinizi hızlıca araştırmanıza olanak tanıyor.
Try Galaxy, Galaxy S24 Serisi’nin gelişmiş kamera özelliklerini de tanıtıyor. Nightography Zoom, Super Steady ve Portre modu gibi özellikler, kullanıcıların çekim tekniklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Uygulama ayrıca, Galaxy ekosistemi hakkında bilgi edinme, birden fazla cihaz arasında kesintisiz bağlantı kurma ve Samsung Health ile vücut kompozisyonu okuma gibi özellikleri de içeriyor. Güncellenen Try Galaxy uygulamasını www.trygalaxy.com adresinden indirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.