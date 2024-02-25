Samsung Galaxy AI özellikleri, güncellenen Try Galaxy ile deneyimlenebiliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Try Galaxy uygulamasına önemli güncellemeler getirdi. Bu güncelleme kullanıcılara, Galaxy AI özelliklerini diğer telefonlarda deneyimleme fırsatı sağlıyor. Try Galaxy ile Galaxy S24 serisine sahip olmadan, Live Translation, Chat Asistanı, Not Asistanı, Fotoğraf Asistanı ve Google ile Circle to Search gibi yeni özellikleri denemek mümkün oluyor.

Güncellenen Try Galaxy uygulaması, Galaxy S24 ana ekranını taklit ediyor. Uygulamaya girildiğinde, kullanıcılar etkileşimli içerikler ve bilgilendirmeler aracılığıyla en yeni ara yüzü kullanma şansı elde ediyor. Ana ekranın ikinci sayfasında yer alan yeni widget, Galaxy S24 Serisi’nin yapay zeka destekli temel özelliklerini ve gelişmiş kamera araçlarını tanıtıyor. Kullanıcılar, özelliklere dokunarak, bunların günlük hayatta nasıl kullanıldığını açıklayan kısa tanıtım videolarını izleyebiliyor.

Try Galaxy, kullanıcılara aşağıdaki yapay zeka özelliklerini tanıtıyor:

Live Translation: Gerçek zamanlı ve iki yönlü çeviri yapabilme özelliği, 13 farklı dilde desteklenen sesli ve metin çevirileri sunuyor. Bu, kullanıcıların dil bariyeri olmadan iletişim kurmalarını sağlıyor.

Gerçek zamanlı ve iki yönlü çeviri yapabilme özelliği, 13 farklı dilde desteklenen sesli ve metin çevirileri sunuyor. Bu, kullanıcıların dil bariyeri olmadan iletişim kurmalarını sağlıyor. Not Asistanı: Notları düzenleyebilme, özet çıkarabilme ve yazım denetimi yapabilme gibi özellikler sunuyor. Uzun metinler, daha kolay incelenebilir hale getiriliyor.

Notları düzenleyebilme, özet çıkarabilme ve yazım denetimi yapabilme gibi özellikler sunuyor. Uzun metinler, daha kolay incelenebilir hale getiriliyor. Chat Asistanı: Metin mesajlarının tonunu ayarlayabilme ve mesajları 13 farklı dile çevirebilme özelliği ile kullanıcıların iletişim kalitesi artıyor.

Metin mesajlarının tonunu ayarlayabilme ve mesajları 13 farklı dile çevirebilme özelliği ile kullanıcıların iletişim kalitesi artıyor. Fotoğraf Asistanı: Fotoğraflardaki nesneleri yeniden boyutlandırabilme, konumlandırabilme ve düzenleyebilme gibi yaratıcı düzenleme özellikleri sunuyor.

Fotoğraflardaki nesneleri yeniden boyutlandırabilme, konumlandırabilme ve düzenleyebilme gibi yaratıcı düzenleme özellikleri sunuyor. Google ile Circle to Search: Kullanıcılar, ekran üzerinde bir daire çizerek, herhangi bir şeyi arayabiliyor. Bu özellik, sosyal medya üzerinde gördüklerinizi hızlıca araştırmanıza olanak tanıyor.

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Try Galaxy, Galaxy S24 Serisi’nin gelişmiş kamera özelliklerini de tanıtıyor. Nightography Zoom, Super Steady ve Portre modu gibi özellikler, kullanıcıların çekim tekniklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Uygulama ayrıca, Galaxy ekosistemi hakkında bilgi edinme, birden fazla cihaz arasında kesintisiz bağlantı kurma ve Samsung Health ile vücut kompozisyonu okuma gibi özellikleri de içeriyor. Güncellenen Try Galaxy uygulamasını www.trygalaxy.com adresinden indirebilirsiniz.

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Galaxy AI özellikleri, yeni Try Galaxy ile deneyimlenebiliyor