Google, şimdiden iPhone 15 ile dalga geçmeye başladı

Reklamda iPhone ile Pixel telefon, havlular ve mumlar arasında bir spada dinlenirken, birbirleriyle sohbet ederken tasvir ediliyor. iPhone, etkinliklerin eskisi gibi olmadığından bahsederek Android telefonların yeteneklerine değiniyor. Eski fotoğrafları canlandırmak, bilinmeyen aramaları yapay zeka ile yanıtlamak, mesajları canlı çevirmek gibi iPhone, kendinde olmayan özellikleri sıralıyor ve Apple’ın da bir sürprizi olduğunu söylüyor. Pixel’in ne gibi? sorusuna yanıt malum: USB-C şarj.
Google, Pixel 8, Pixel Watch ve fazlasını tanıtacağı Pixel etkinliğine atıfta bulunarak “4 Ekim’e kadar keyfinize bakın” sloganıyla videoyu sonlandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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