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    Google, şimdiden iPhone 15 ile dalga geçmeye başladı

    Google, yayınladığı son reklam videosuyla yaklaşan iPhone 15 modelleriyle dalga geçti. "Spa Day" olarak paylaşılan videoda Apple'ın USB-C'ye yeni geçecek olması alaycı dille eleştiriliyor.
    google apple iphone 15 ile dalga geçti Tam Boyutta Gör
    Google, Apple ile dalga geçmekten vazgeçmiyor. #BestPhonesForever serisine eklenen yeni videoda iPhone ile Pixel telefon yan yana sohbet ediyor ve iPhone’un eksik kaldığı yanlar bir kez daha kullanıcılara hatırlatılıyor. Ayrıca asıl etkinliğin Apple Wonderlust değil, 4 Ekim Pixel etkinliği olacağına dikkat çekiliyor.

    Reklamda iPhone ile Pixel telefon, havlular ve mumlar arasında bir spada dinlenirken, birbirleriyle sohbet ederken tasvir ediliyor. iPhone, etkinliklerin eskisi gibi olmadığından bahsederek Android telefonların yeteneklerine değiniyor. Eski fotoğrafları canlandırmak, bilinmeyen aramaları yapay zeka ile yanıtlamak, mesajları canlı çevirmek gibi iPhone, kendinde olmayan özellikleri sıralıyor ve Apple’ın da bir sürprizi olduğunu söylüyor. Pixel’in ne gibi? sorusuna yanıt malum: USB-C şarj.

    Google, Pixel 8, Pixel Watch ve fazlasını tanıtacağı Pixel etkinliğine atıfta bulunarak “4 Ekim’e kadar keyfinize bakın” sloganıyla videoyu sonlandırıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 3 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 3 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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