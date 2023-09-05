Google, şimdiden iPhone 15 ile dalga geçmeye başladı

Tam Boyutta Gör Google, Apple ile dalga geçmekten vazgeçmiyor. #BestPhonesForever serisine eklenen yeni videoda iPhone ile Pixel telefon yan yana sohbet ediyor ve iPhone’un eksik kaldığı yanlar bir kez daha kullanıcılara hatırlatılıyor. Ayrıca asıl etkinliğin Apple Wonderlust değil, 4 Ekim Pixel etkinliği olacağına dikkat çekiliyor.

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Reklamda iPhone ile Pixel telefon, havlular ve mumlar arasında bir spada dinlenirken, birbirleriyle sohbet ederken tasvir ediliyor. iPhone, etkinliklerin eskisi gibi olmadığından bahsederek Android telefonların yeteneklerine değiniyor. Eski fotoğrafları canlandırmak, bilinmeyen aramaları yapay zeka ile yanıtlamak, mesajları canlı çevirmek gibi iPhone, kendinde olmayan özellikleri sıralıyor ve Apple’ın da bir sürprizi olduğunu söylüyor. Pixel’in ne gibi? sorusuna yanıt malum: USB-C şarj.

Google, Pixel 8, Pixel Watch ve fazlasını tanıtacağı Pixel etkinliğine atıfta bulunarak “4 Ekim’e kadar keyfinize bakın” sloganıyla videoyu sonlandırıyor.

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