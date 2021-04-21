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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Android uygulamalarında WebView kaynaklı çökme yaşanmaması için sıkı önlemler alacak

    Geçen ay yayınlanan hatalı WebView güncellemesi Android uygulamalarında çökme sorunu yaşanmasına neden olmuştu. Google gelecekte bu tür sıkıntıların ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri alıyor.
    21 Nisan 2021, 13:30 (31 dk.)
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    android
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Android uygulamalarında WebView kaynaklı çökme yaşanmaması için sıkı önlemler alacak
    Tam Boyutta Gör

    Google geçtiğimiz ay birçok Android uygulamasının çökmesine neden olan hatalı bir Android System WebView güncellemesi yayınlamıştı. Arama devi şimdi de sorunun neden kaynaklandığını ve gelecekte tekrar etmemesi için ne gibi iyileştirmeler yapmayı planladığını açıkladı.

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    Google Workspace ekibinin aktardığı bilgiye göre söz konusu problem Chrome ve WebView’un deney ve yapılandırma teknolojisindeki bir hata yüzünden meydana geldi. Bu da web içeriğini göstermek için WebView kullanan Gmail ve Amazon gibi birçok popüler Android uygulamasının çökmesine neden oldu.

    Google, Android uygulamalarında WebView kaynaklı çökme yaşanmaması için sıkı önlemler alacak

    Güvenli Mod uygulanacak

    Şirket gelecekte benzer durumların yaşanmaması için WebView sistem bileşenine birkaç güvenlik önlemi eklemeyi planladığını duyurdu. Bunlardan en önemlisi de altyapısına "Güvenli Mod" uygulanacak olması. Bu sayede böyle bir hatanın tekrar ortaya çıkması durumunda uygulamanın otomatik olarak önceki durumuna dönmesi sağlanacak.

    Google ayrıca Play Store'da Chrome ve WebView güncellemelerini hızlandırmak istiyor. Şirket tüm bunlara ek olarak hem yazılım testinde hem de Android kullanıcılarıyla iletişiminde değişiklikler yapmayı hedefliyor. Sistem bileşenindeki hata nedeniyle üçüncü parti uygulamalarının çökmesi ciddi bir sorun ve arama devi bu tür olayların bir daha asla yaşanmaması için elinden gelen tüm çabayı sarf edecek.



    https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//appsstatus/ir/fw6156fs1panucr.pdf
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ashandle (Oğuzhan Cihangir) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güncellemesin yeter...
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