Google, Android uygulamalarında WebView kaynaklı çökme yaşanmaması için sıkı önlemler alacak

Tam Boyutta Gör

Google geçtiğimiz ay birçok Android uygulamasının çökmesine neden olan hatalı bir Android System WebView güncellemesi yayınlamıştı. Arama devi şimdi de sorunun neden kaynaklandığını ve gelecekte tekrar etmemesi için ne gibi iyileştirmeler yapmayı planladığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir

Android, yürürken akıllı telefon kullananları önlerine bakmaları konusunda uyaracak

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Google Workspace ekibinin aktardığı bilgiye göre söz konusu problem Chrome ve WebView’un deney ve yapılandırma teknolojisindeki bir hata yüzünden meydana geldi. Bu da web içeriğini göstermek için WebView kullanan Gmail ve Amazon gibi birçok popüler Android uygulamasının çökmesine neden oldu.

Güvenli Mod uygulanacak

Şirket gelecekte benzer durumların yaşanmaması için WebView sistem bileşenine birkaç güvenlik önlemi eklemeyi planladığını duyurdu. Bunlardan en önemlisi de altyapısına "Güvenli Mod" uygulanacak olması. Bu sayede böyle bir hatanın tekrar ortaya çıkması durumunda uygulamanın otomatik olarak önceki durumuna dönmesi sağlanacak.

Google ayrıca Play Store'da Chrome ve WebView güncellemelerini hızlandırmak istiyor. Şirket tüm bunlara ek olarak hem yazılım testinde hem de Android kullanıcılarıyla iletişiminde değişiklikler yapmayı hedefliyor. Sistem bileşenindeki hata nedeniyle üçüncü parti uygulamalarının çökmesi ciddi bir sorun ve arama devi bu tür olayların bir daha asla yaşanmaması için elinden gelen tüm çabayı sarf edecek.

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//appsstatus/ir/fw6156fs1panucr.pdf

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.