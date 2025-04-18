Apple Vision Pro 2'nin aksesuarları sızdırıldı: İşte bilgiler

Sızdırılan görseller, Vision Pro 2'nin şarj kablosuna ve pil bağlantı ekipmanlarına ait. Hatta bunlar arasında cihaz ile harici pil ünitesi arasındaki bağlantıyı sağlayan, örgülü bir kablo bulunuyor. Kablonun her iki ucundaki bağlantı noktaları ise metal halkalar ve sekiz pinli yapılarıyla önceki modele göre daha sade tasarlanmış. Bu noktada mevcut Vision Pro'da 12 pinli bir bağlantı yer aldığını söyleyelim.
Apple Vision Pro 2’nin Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinliğe kadar daha fazla detayın sızması muhtemel. Apple, Vision Pro’nun mevcut üretimini yıl sonuna dek sonlandırmayı ve yeni modellerin üretimine odaklanmayı planlıyor.