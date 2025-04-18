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    Apple Vision Pro 2'nin aksesuarları sızdırıldı: İşte bilgiler

    Apple, ikinci nesil Vision Pro için hazırlıklara başladı. Yakın tarihli sızıntıların ardından şimdi de başlığın aksesurlarına ait görüntüler paylaşıldı. İşte detaylar...
    Apple Vision Pro 2'nin aksesuarları sızdırıldı: İşte bilgiler Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı 3.500 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro ile büyük ses getirse de, yüksek fiyatı nedeniyle beklentilerin gerisinde kalmıştı. Şimdi ise ikinci nesil Vision Pro'ya ait ilk bilgiler sızmaya başladı. Yeni model, daha farklı bir tasarım ve yeni bir isimle gelebilir.

    Apple Vision Pro 2'nin görüntüleri sızdı

    Sızdırılan görseller, Vision Pro 2'nin şarj kablosuna ve pil bağlantı ekipmanlarına ait. Hatta bunlar arasında cihaz ile harici pil ünitesi arasındaki bağlantıyı sağlayan, örgülü bir kablo bulunuyor. Kablonun her iki ucundaki bağlantı noktaları ise metal halkalar ve sekiz pinli yapılarıyla önceki modele göre daha sade tasarlanmış. Bu noktada mevcut Vision Pro'da 12 pinli bir bağlantı yer aldığını söyleyelim.

    Apple Vision Pro 2'nin aksesuarları sızdırıldı: İşte bilgiler Tam Boyutta Gör
    Donanımsal detayların yanı sıra, sızıntı Vision Pro 2'de kullanılacak malzeme sızıntılarını da doğruluyor. Keza Apple'ın titanyum gibi daha hafif materyallerle ikinci nesli çok daha ergonomik yapıda sunacağı gündemde. Yeni sürüm, 600 gram ağırlığındaki ilk modele kıyasla hem konfor hem de taşınabilirlik açısından önemli yenilikler sunacak.
    Apple Vision Pro 2'nin aksesuarları sızdırıldı: İşte bilgiler Tam Boyutta Gör
    Öne çıkan bir diğer iddia ise, isim değişikliği. Öyle ki yeni başlıkta "Vision Air" isminin kullanılacağı gündemde. Daha önce MacBook ve iPad serilerinde “Air” ismini daha hafif ve uygun fiyatlı varyantlar için tercih edildiğini zaten biliyoruz. Bu yüzden iddiaların doğru olabileceğini söyleyelim. 

    Apple Vision Pro 2’nin Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Etkinliğe kadar daha fazla detayın sızması muhtemel. Apple, Vision Pro’nun mevcut üretimini yıl sonuna dek sonlandırmayı ve yeni modellerin üretimine odaklanmayı planlıyor.

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