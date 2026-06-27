Android 17 ile katlanabilir telefonlara sanal oyun kumandası geliyor

Yeni özellik sayesinde cihaz açıldığında ekranın bir bölümünde dokunmatik oyun kumandası yer alırken, diğer bölümde oyun görüntülenmeye devam edecek. Sanal kontrolcü, sistem seviyesinde fiziksel tuş girişlerini taklit ettiği için fiziksel oyun kumandalarını destekleyen tüm oyunlarla uyumlu çalışacak.
Sanal oyun kumandası özelleştirilebilecek
Sanal kontrolcüde yön tuşları, sağ ve sol analog çubuklar, A, B, X ve Y tuşları, L1, L2, L3 ile R1, R2, R3 düğmeleri ve başlangıç tuşu bulunacak. Kullanıcılar analog çubukların yerleşimini değiştirebilecek, tuşların boyutunu ayarlayabilecek ve titreşim geri bildirimini açıp kapatabilecek.
Özelliği kullanmak için yalnızca katlanabilir telefonu açmak yeterli olacak. Bu işlem oyun başlamadan önce ya da oyun sırasında gerçekleştirilebilecek. İsteyen kullanıcılar sanal oyun kumandasını gizleyebilecek, cihaza fiziksel bir oyun kumandası bağlandığında ise sanal kontrolcü otomatik olarak devre dışı kalacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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On bildiğin Kia olmuş