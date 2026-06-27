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    Android 17 ile katlanabilir telefonlara sanal oyun kumandası geliyor

    Android 17 ile katlanabilir telefonlara özel oyun modu geliyor. Bu modda, ekranın yarısı sanal oyun kumandasına dönüşecek, fiziksel kontrolcü taşımadan daha rahat oyun deneyimi sunulacak.

    Android 17 ile katlanabilir telefonlara oyun kumandası geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android 17 ile katlanabilir telefon kullanıcılarını sevindirecek yeni bir oyun özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yakın dönemde yayınlanması beklenen "katlanabilir oyun modu", ekranın bir yarısını sanal oyun kumandasına dönüştürerek oyunları daha rahat kontrol etmeyi amaçlıyor.

    Yeni özellik sayesinde cihaz açıldığında ekranın bir bölümünde dokunmatik oyun kumandası yer alırken, diğer bölümde oyun görüntülenmeye devam edecek. Sanal kontrolcü, sistem seviyesinde fiziksel tuş girişlerini taklit ettiği için fiziksel oyun kumandalarını destekleyen tüm oyunlarla uyumlu çalışacak.

    Sanal oyun kumandası özelleştirilebilecek

    Sanal kontrolcüde yön tuşları, sağ ve sol analog çubuklar, A, B, X ve Y tuşları, L1, L2, L3 ile R1, R2, R3 düğmeleri ve başlangıç tuşu bulunacak. Kullanıcılar analog çubukların yerleşimini değiştirebilecek, tuşların boyutunu ayarlayabilecek ve titreşim geri bildirimini açıp kapatabilecek.

    Özelliği kullanmak için yalnızca katlanabilir telefonu açmak yeterli olacak. Bu işlem oyun başlamadan önce ya da oyun sırasında gerçekleştirilebilecek. İsteyen kullanıcılar sanal oyun kumandasını gizleyebilecek, cihaza fiziksel bir oyun kumandası bağlandığında ise sanal kontrolcü otomatik olarak devre dışı kalacak.

    Android 17 ile katlanabilir telefonlara oyun kumandası geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, dokunmatik kontrollerin birçok oyun için yeterli olduğunu ancak bazı yapımların fiziksel oyun kumandasıyla çok daha iyi bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Şirket, kullanıcıların sürekli Bluetooth veya takılabilir bir kontrolcü taşımak zorunda kalmadan benzer bir deneyim yaşayabilmesi için bu özelliği geliştirdiğini ifade ediyor. Özellik, özellikle katlanabilir telefonlarda mobil oyun deneyimini daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor.
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    funky soul 18 dakika önce

    thanks

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    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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