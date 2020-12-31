Google Arama'da, Instagram ve TikTok'tan "Kısa videolar" sonuçları test ediliyor

Google, Instagram ve TikTok'tan kısa videoları Google mobil uygulamasında özel bir döngüde toplayacak yeni bir 'Kısa videolar' özelliğini test ediyor. TechCrunch'ın haberine göre, Google'da bir arama yapıldığında Tiktok ve Instagram'dan video sonuçları da görülebilecek.

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Google Arama'da, TikTok ve Instagram'dan kısa videolar

Bir Google sözcüsü, web sitesinde "Kısa videolar" özelliğinin mobil cihazlarda pilot olarak kullanıldığını doğruladı. Kısa videolar şu an için yalnızca bazı cihazlarda, birkaç arama sonucunda gösteriliyor.

Cihazınızda videonun yer aldığı platformun mobil uygulaması olsa da videolar uygulamalarda açılmıyor. Bu kısa videolar, tıklanıldığı zaman platformun web sürümünde açılıyor. Google'ın, bu durumu bilinçli olarak yapmış olabileceği düşünülüyor. İnsanları uygulamalara yönlendirmek yerine web'de kalmalarını sağlayarak gelen trafiğin azalmasının önüne geçmek amaçlanıyor olabilir.

Google, video sonuçlarını gösterirken büyük bir çoğunluğu YouTube'a veriyor. Şirket, yaptığı bu yeni test ile daha fazla uygulamadan videoları arama sonuçlarına entegre etmek istiyor. Arama devi, bu testi yakın zamanda daha fazla kullanıcıya ulaştırabilir.

https://www.engadget.com/google-search-pilot-short-videos-instagram-tiktok-142913429.html

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