Google Arama'da, Instagram ve TikTok'tan "Kısa videolar" sonuçları test ediliyor

Google, Instagram ve TikTok'tan kısa videoları Google mobil uygulamasında özel bir döngüde toplayacak yeni bir 'Kısa videolar' özelliğini test ediyor. TechCrunch'ın haberine göre, Google'da bir arama yapıldığında Tiktok ve Instagram'dan video sonuçları da görülebilecek.İlginizi Çekebilir Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor
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Google Arama'da, TikTok ve Instagram'dan kısa videolar
Bir Google sözcüsü, web sitesinde "Kısa videolar" özelliğinin mobil cihazlarda pilot olarak kullanıldığını doğruladı. Kısa videolar şu an için yalnızca bazı cihazlarda, birkaç arama sonucunda gösteriliyor.
Cihazınızda videonun yer aldığı platformun mobil uygulaması olsa da videolar uygulamalarda açılmıyor. Bu kısa videolar, tıklanıldığı zaman platformun web sürümünde açılıyor. Google'ın, bu durumu bilinçli olarak yapmış olabileceği düşünülüyor. İnsanları uygulamalara yönlendirmek yerine web'de kalmalarını sağlayarak gelen trafiğin azalmasının önüne geçmek amaçlanıyor olabilir.
Google, video sonuçlarını gösterirken büyük bir çoğunluğu YouTube'a veriyor. Şirket, yaptığı bu yeni test ile daha fazla uygulamadan videoları arama sonuçlarına entegre etmek istiyor. Arama devi, bu testi yakın zamanda daha fazla kullanıcıya ulaştırabilir.
https://www.engadget.com/google-search-pilot-short-videos-instagram-tiktok-142913429.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkiye'de işlemez bu
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be