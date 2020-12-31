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    Google Arama'da, Instagram ve TikTok'tan "Kısa videolar" sonuçları test ediliyor

    Google, yaptığı bir test ile arama sonuçlarında, TikTok ve Instagram'dan kısa videoları gösteriyor. Bu özellik şu an için az sayıda kullanıcıda ve belirli aramalarda mevcut.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Instagram ve TikTok'tan kısa videoları Google mobil uygulamasında özel bir döngüde toplayacak yeni bir 'Kısa videolar' özelliğini test ediyor. TechCrunch'ın haberine göre, Google'da bir arama yapıldığında Tiktok ve Instagram'dan video sonuçları da görülebilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Google bir hizmeti daha sonlandırıyor: Cloud Print için son günler"

    Google Arama'da, TikTok ve Instagram'dan kısa videolar

    Bir Google sözcüsü, web sitesinde "Kısa videolar" özelliğinin mobil cihazlarda pilot olarak kullanıldığını doğruladı. Kısa videolar şu an için yalnızca bazı cihazlarda, birkaç arama sonucunda gösteriliyor.

    Cihazınızda videonun yer aldığı platformun mobil uygulaması olsa da videolar uygulamalarda açılmıyor. Bu kısa videolar, tıklanıldığı zaman platformun web sürümünde açılıyor. Google'ın, bu durumu bilinçli olarak yapmış olabileceği düşünülüyor. İnsanları uygulamalara yönlendirmek yerine web'de kalmalarını sağlayarak gelen trafiğin azalmasının önüne geçmek amaçlanıyor olabilir.

    Google, video sonuçlarını gösterirken büyük bir çoğunluğu YouTube'a veriyor. Şirket, yaptığı bu yeni test ile daha fazla uygulamadan videoları arama sonuçlarına entegre etmek istiyor. Arama devi, bu testi yakın zamanda daha fazla kullanıcıya ulaştırabilir.



    https://www.engadget.com/google-search-pilot-short-videos-instagram-tiktok-142913429.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    donanimhabercom Instagram

    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    s.4h1n

    Türkiye'de işlemez bu

    11 saat önce
    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    18 saat önce
    ccc231

    guzel

    21 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    23 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    1 gün önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    2 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    2 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    2 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    2 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    MPT-76 (Yahya Akça) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani kanırta kanırta tiktok ve instagramı hayatımıza sokacaklar. Zaten yerli haber siteleri arama sonuçlarını çöplüğe çeviriyor. Ek olarak tiktok ve instagram çöpleriyle uğraşacağız.
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    cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgi ararken boyun kırmalı tiktok mu çıkacak karşımıza
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