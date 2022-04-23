Google, arama kaydı uygulamalarını yasaklıyor

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Google, 11 Mayıs'ta geliştirici politikalarında değişikliğe gidecek. Teknoloji devi, Erişilebilirlik API'sinde yapacağı güncellemeyle üçüncü taraf uygulamaların bir aramadan gelen sesi kaydetmesini engelleyecek. Şirket, erişilebilirlik araçlarının amacına yönelik kullanılması için bu değişikliği yapıyor.

'Sağlanan araçlar amacına uygun kullanılmıyor'

Google, üçüncü taraf arama kaydetme uygulamalarını ilk olarak Android 6'da büyük ölçüde engellendi ve daha sonrasında Android 10'da arama kaydı için mikrofon kullanımı ortadan kaldırıldı. Bu gelişmelerin ardından arama kaydı uygulamaları, işlevselliklerinin devamı için Erişilebilirlik API'sini kullanmak zorunda kaldı ancak engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak için uygulamalara sunulan bu araçlar amaçları dışında kullanılmış oldu.

Google mevcut politikalarıyla alakalı: "Engelli kişileri doğrudan desteklemeyi amaçlayan temel işlevlere sahip uygulamalar, IsAccessibilityTool'u kullanmaya uygundur. IsAccessibilityTool için uygun olmayan uygulamalar bayrağı kullanamaz ve belirgin ifşa ve izin gereksinimlerini karşılamalıdır. Erişilebilirlik API'si uzaktan arama ses kaydı için tasarlanmadı." ifadelerinde bulundu.

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Değişiklikleri Mayıs ayında uygulamaya koyacak olan Google, telefondaki varsayılan çevirici ve önceden yüklenmiş olması halinde uygulamanın değişiklikten etkilenmeyeceğini belirtti. Xiaomi ve Google gibi üreticiler tarafından sağlanan uygulamalar bu değişiklikten etkilenmezken üçüncü taraf uygulamalar değişikliğin odak noktasında yer alacak.

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