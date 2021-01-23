Google Arama, mobil cihazlarda yeni bir tasarıma kavuşuyor

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Arama devi Google, bir blog gönderisiyle mobil cihazlardaki arama deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni bir görünüm duyurdu. Bu güncellenmiş tasarım ile Google, kullanıcılar için işleri basitleştirmeyi, bilgiyi kullanıcıların odak noktasına getirmeyi ve metnin okunabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

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Mobil cihazlarda yenilenen Google Arama

Google, mobil cihazlarda yeniden tasarlanan Arama arayüzünün, kullanıcıların içeriğe odaklanmasını kolaylaştırdığını ve tasarım öğelerinden kaynaklanan karmaşanın bir kısmını azalttığını söylüyor. Bunun ötesinde, yeni tasarım aynı zamanda kullanıcıların içeriğe göz atarken okumalarını kolaylaştırmayı da amaçlıyor.

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Google tasarımcısı Aileen Cheng: "İnsanların aradıklarını daha hızlı ve daha kolay bulabilmeleri için biraz basitleştirmek için bir adım geri atmak istedik. Arama gibi bir şey için görsel tasarımı yeniden düşünmek gerçekten karmaşık. Google Arama'nın ne kadar geliştiği göz önüne alındığında bu özellikle doğrudur. Sadece web'in bilgilerini değil , dünyanın tüm bilgilerini organize ediyoruz. Web sayfalarını düzenlemekle başladık ancak şimdi anlam kazanmamıza yardımcı olması gereken içerik ve bilgi türlerinde çok fazla çeşitlilik var. Arama sonuçlarının parlamasına izin vererek insanların etrafındaki tasarım öğeleri yerine bilgiye odaklanmasına izin vermek istiyoruz." diyor.

Sonuçlar sayfasında, aranan başlık daha kalın ve daha büyük hale getirildi ve Google'ın Gmail'de de kullandığı kendi yazı tipi buraya da uyguladı. Ayrıca tasarımcılar, yeni görünümle beraber daha canlı renkler kullandıklarını söylüyorlar.

Yeni tasarım, önümüzdeki günlerde tüm mobil kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

https://pocketnow.com/google-search-is-getting-a-redesign-on-mobile

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