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    Google Arama, mobil cihazlarda yeni bir tasarıma kavuşuyor

    Google tasarımcıları, kullanıcıların aradıkları şeyleri daha kolay bulabilmeleri, buldukları sonuçları daha rahat okuyabilmelerini sağlayacak daha sade bir tasarım getirdiklerini duyurdular.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Arama, mobil cihazlarda yeni bir tasarıma kavuşuyor
    Tam Boyutta Gör

    Arama devi Google, bir blog gönderisiyle mobil cihazlardaki arama deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni bir görünüm duyurdu. Bu güncellenmiş tasarım ile Google, kullanıcılar için işleri basitleştirmeyi, bilgiyi kullanıcıların odak noktasına getirmeyi ve metnin okunabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Chrome 88, gelişmiş şifre güvenliği ve yönetimi sağlıyor"

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    Mobil cihazlarda yenilenen Google Arama

    Google, mobil cihazlarda yeniden tasarlanan Arama arayüzünün, kullanıcıların içeriğe odaklanmasını kolaylaştırdığını ve tasarım öğelerinden kaynaklanan karmaşanın bir kısmını azalttığını söylüyor. Bunun ötesinde, yeni tasarım aynı zamanda kullanıcıların içeriğe göz atarken okumalarını kolaylaştırmayı da amaçlıyor.

    Google Arama, mobil cihazlarda yeni bir tasarıma kavuşuyor
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    Google tasarımcısı Aileen Cheng: "İnsanların aradıklarını daha hızlı ve daha kolay bulabilmeleri için biraz basitleştirmek için bir adım geri atmak istedik. Arama gibi bir şey için görsel tasarımı yeniden düşünmek gerçekten karmaşık. Google Arama'nın ne kadar geliştiği göz önüne alındığında bu özellikle doğrudur. Sadece web'in bilgilerini değil , dünyanın tüm bilgilerini organize ediyoruz. Web sayfalarını düzenlemekle başladık ancak şimdi anlam kazanmamıza yardımcı olması gereken içerik ve bilgi türlerinde çok fazla çeşitlilik var. Arama sonuçlarının parlamasına izin vererek insanların etrafındaki tasarım öğeleri yerine bilgiye odaklanmasına izin vermek istiyoruz." diyor.

    Sonuçlar sayfasında, aranan başlık daha kalın ve daha büyük hale getirildi ve Google'ın Gmail'de de kullandığı kendi yazı tipi buraya da uyguladı. Ayrıca tasarımcılar, yeni görünümle beraber daha canlı renkler kullandıklarını söylüyorlar.

    Yeni tasarım, önümüzdeki günlerde tüm mobil kullanıcılara sunulmaya başlanacak.



    https://pocketnow.com/google-search-is-getting-a-redesign-on-mobile Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    1 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    2 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    6 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    xSHUJx 23 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Baya baya değişmiş tasarım ekibini kutlarım bi daha olmasın.
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    L.o.T.u.S (-- --) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Semra hanım burada mı
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    cangunner (Can G) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O değilde Edge’de kullandığım Google arama bir anda karanlık moda geçti ve nasıl kapatılacağını bulamadım. Bilen var mı?
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