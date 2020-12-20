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    Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz

    Google uygulaması ile anlaşmalı markaların kozmetik ürünlerini arattığınızda; zengin gerçeklik ile yüzünüze uygulayabileceğiniz bir seçenek çıkacak. Böylece satın almadan önce deneyebileceksiniz.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz
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    Alış verişlerin daha fazla internete yöneldiği günümüzde giysi, takı, makyaj, gözlük gibi pek çok ürünün denenmesi noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Şartları karşılamayan ürünleri kargo ile tekrar geri gönderip değişim veya iade talep edilmesi gerekiyor. Bu noktada sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik önemli bir yardımda bulunabilir.

    Sanal makyaj

    Google’ın mobil arama uygulamasında başlattığı yeni deneysel özellik makyaj malzemelerinin zengin gerçeklik üzerinden yüzünüzde nasıl durduğunu görmenizi mümkün kılıyor. ABD’de başlayan özellik standart Google aramalarında ortaya çıkıyor.

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    L’Oreal veya MAC Cosmetics gibi anlaşmalı firmaların ürünlerini Google üzerinde arattığınızda Üzerinde Dene tuşu görünüyor. Bu tuşa bastığınızda uygulama kozmetik ürünlerini yüzünüze uyguluyor.

    Ön kamerayı kullanan bu özellik farklı gölgelendirmeler, farklı deri tonları gibi seçeneklerle kullanıcının seçim yapmasına yardımcı oluyor. Bir mağaza linki de beğenildiği takdirde ürüne götürüyor.

    Bu özellik şimdilik sadece ABD’de test halinde. Gelecek yıl daha fazla ülkeye gitmesi bekleniyor. Google uygulaması ayrıca Keşfet kısmında ve Alış Veriş kısmında güzellik, giyim, ev bakımı gibi ürünlerde profesyonellerin tavsiyelerini de sunmaya başladı.



    https://www.slashgear.com/googles-latest-ar-feature-lets-you-virtually-try-on-makeup-18651859/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biraz kafa karıştırıcı bir iş. Sonuçta bu ürünlerin belirli renk ve tonları var ve kadınlar renk konusunda çok hassaslar. Yüzünün fotoğrafını veya bizzat videosunu çekerken bir çok farklı ışık altında, farklı ton ve renklerde yüzleri olunca aldıkları malzeme bu ortama göre kendini adapte etmesi gerek ki doğru renkte ruj veya her ne ise onu aldıklarından emin olabilsinler. Vardır bir bildikleri bakalım.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben de Google Meet, Chat uygulamalarında oluyor sandım. "Arama sonuçlarında" yazılsaydı daha iyi bir başlık olurdu.
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