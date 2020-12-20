Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz

Tam Boyutta Gör

Alış verişlerin daha fazla internete yöneldiği günümüzde giysi, takı, makyaj, gözlük gibi pek çok ürünün denenmesi noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Şartları karşılamayan ürünleri kargo ile tekrar geri gönderip değişim veya iade talep edilmesi gerekiyor. Bu noktada sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik önemli bir yardımda bulunabilir.

Sanal makyaj

Google’ın mobil arama uygulamasında başlattığı yeni deneysel özellik makyaj malzemelerinin zengin gerçeklik üzerinden yüzünüzde nasıl durduğunu görmenizi mümkün kılıyor. ABD’de başlayan özellik standart Google aramalarında ortaya çıkıyor.

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L’Oreal veya MAC Cosmetics gibi anlaşmalı firmaların ürünlerini Google üzerinde arattığınızda Üzerinde Dene tuşu görünüyor. Bu tuşa bastığınızda uygulama kozmetik ürünlerini yüzünüze uyguluyor.

Ön kamerayı kullanan bu özellik farklı gölgelendirmeler, farklı deri tonları gibi seçeneklerle kullanıcının seçim yapmasına yardımcı oluyor. Bir mağaza linki de beğenildiği takdirde ürüne götürüyor.

Bu özellik şimdilik sadece ABD’de test halinde. Gelecek yıl daha fazla ülkeye gitmesi bekleniyor. Google uygulaması ayrıca Keşfet kısmında ve Alış Veriş kısmında güzellik, giyim, ev bakımı gibi ürünlerde profesyonellerin tavsiyelerini de sunmaya başladı.

https://www.slashgear.com/googles-latest-ar-feature-lets-you-virtually-try-on-makeup-18651859/

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