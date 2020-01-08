Google Asistan webdeki metinleri Türkçe okuyacak

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Google, CES 2020 fuarı kapsamında yaptığı paylaşımda Google Asistan’ın “Read It” isimli yeni özelliği duyurdu. Ekran okuyucusu olarak tanımlayabileceğimiz bu özelliğin Türkçe desteği bulunuyor.

Bir web sitesi açıp Google Asistan’a Read It dediğinizde ekrandaki yazıyı okuyor. Google Asistan, diğer ekran okuyucularından farklı olarak ana metni tespit edip onun dışındaki bilgileri okumuyor. Örneğin bir haber sitesinde haber metnini okuyor, haber metni arasına giren butonları, reklamları vs. okumuyor.

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Google Asistan’ın Read It özelliğinin Türkçe dahil olmak üzere 42 dil desteği bulunacak. Türkçe sayfaları Türkçe ve yabancı dildeki sayfaları çeviri yardımıyla Türkçe dinleyebilmek mümkün olacak. Okuma hızını ayarlayabilme seçeneği de özellikler arasında yer alıyor.

Read It olarak duyurulan özelliğin Türkçe’deki adı açıklanmadı. Read It, 2020’nin sonuna doğru Android 5.0 ve üzerindeki Android cihazlarda kullanılabilecek.

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