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    Google Asistan webdeki metinleri Türkçe okuyacak

    Google Asistan'a gelecek Read It isimli özellik sayesinde webdeki haberleri ve makaleleri Google Asistan'a okutabileceğiz. Türkçe desteği olacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    1
    5
    android
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Google Asistan webdeki metinleri Türkçe okuyacak
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    Google, CES 2020 fuarı kapsamında yaptığı paylaşımda Google Asistan’ın “Read It” isimli yeni özelliği duyurdu. Ekran okuyucusu olarak tanımlayabileceğimiz bu özelliğin Türkçe desteği bulunuyor.

    Bir web sitesi açıp Google Asistan’a Read It dediğinizde ekrandaki yazıyı okuyor. Google Asistan, diğer ekran okuyucularından farklı olarak ana metni tespit edip onun dışındaki bilgileri okumuyor. Örneğin bir haber sitesinde haber metnini okuyor, haber metni arasına giren butonları, reklamları vs. okumuyor.

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    Google Asistan’ın Read It özelliğinin Türkçe dahil olmak üzere 42 dil desteği bulunacak. Türkçe sayfaları Türkçe ve yabancı dildeki sayfaları çeviri yardımıyla Türkçe dinleyebilmek mümkün olacak. Okuma hızını ayarlayabilme seçeneği de özellikler arasında yer alıyor.

    Read It olarak duyurulan özelliğin Türkçe’deki adı açıklanmadı. Read It, 2020’nin sonuna doğru Android 5.0 ve üzerindeki Android cihazlarda kullanılabilecek.



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    Sipihrz 2 hf.
    Yahu bi sesle uyandırılabilsin Siri gibi.
    Yanıtla +6
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    muroooo19 2 hf. en beğenilen
    2 yıl oldu hâlâ sesle uyandırmayi acamadilar ülkede. Uyandiramiyorum ki reade it diyeyim.
    Yanıtla +6
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    siyahtemas 2 hf.
    sesle uyandırılabilsin Siri gibi.
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    Galatas4ray 2 hf.
    Bu asistan olayında şuan Siri kadar verimli çalışan bir asistan görmedim.
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    TncyKrmn 2 hf.
    Mate 20 pro kullanıyorum arabada sesle uyandırma yok , neymiş efendim usb kablosu takılı olması gerekmiş. Yahu 3 gün şarj etmiyorum telefonu ben araba niye takayım , kablosuz olarak şarj oluyor zaten. Her şeyde hep bir yerinde bir eksiklik bırakacaksınız.
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    muroooo19 2 hf. en beğenilen
    2 yıl oldu hâlâ sesle uyandırmayi acamadilar ülkede. Uyandiramiyorum ki reade it diyeyim.
    Yanıtla +6
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    Sipihrz 2 hf.
    Yahu bi sesle uyandırılabilsin Siri gibi.
    Yanıtla +6
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