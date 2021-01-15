Google Avusturalya yerel haberleri engellemekle suçlanıyor

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Arama konusunda büyük bir tekele sahip olan ve bu nedenle pek çok ülkede soruşturma geçiren Google’ın başı Avusturalya’da da dertte. Hükümet Google’ın yerel haber üreticileri ile iş birliği yapmasını istiyor.

Yerel haberlere önem veriliyor

Dijital alışkanlıkların hakim olması ile birlikte Avusturalya’daki yazılı basının düşüşü de başladı. Pek çok gazete kapanırken insanlar işsiz kaldı. Hükümet dijital haberlere olan trafiği arttırarak veya haberleri daha değerli hale getirerek sektörü ayakta tutmaya çalışıyor.

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Ülke uzun süredir Google, Facebook gibi dev platformların yerel haberlere yer vermeleri karşılığında ödeme yapmalarını istiyor. Arama motoru devi olarak Google haliyle daha fazla öne çıkıyor.

Bir süredir ülkedeki haber platformlarının Google aramalarında kendilerine yer verilmediği şikayetleri gündemdeydi. Google bu şikayetleri kabul ederek deneysel bazı özellikler kapsamında yerel haber sitelerini belirli kullanıcılara engellediğini açıklamıştı.

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Şubat ayına kadar devam edeceği ifade edilen testlerle ilgili Avusturalya hükümeti de tepkili. Hazine yetkilileri Google’ın engelleme değil ABC ve SBS gibi yerel haber üreticileri ile iş birliği yaparak orijinal içerikler için ödeme yapmasını istiyor.

Hükümet teknoloji devlerinin yerel içeriklere ödeme yapmasını zorlayacak bir kanun tasarısını görüşmeye devam ediyor. Google ve Facebook gibi devler ise kanun teklifinin adaletsiz olduğunu, ülkede sundukları hizmetleri kısıtlamaya sebep olacağını dile getiriyor.

Kanun kapsamında; eğer bir anlaşma olmadığı takdirde hükümetin atayacağı bir hakem heyetinin son kararı vermesi ön görülüyor. Önümüzdeki haftalarda anlaşma konusunun daha fazla tartışma yaratacağı tahmin ediliyor.

https://www.bbc.com/news/business-55660682

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