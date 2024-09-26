Google Haritalar'da sahte yorum yayınlayanlar ifşa edilecek!

Google Haritalar'da sahte yorum yayınlayan işletme profillerine kısıtlama
Google Haritalar, işletme hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinmenin en kolay yollarından biri haline geldi; yorumlar da bunun büyük bir parçası. Kullanıcıların ve işletmelerin, yorumlardan faydalanarak işletmenin imajını güçlendirmek için sahte yorumlar yazdığı veya şirketi sahte olumsuz yorumlarla karalamaya çalıştığı bilinir. Google, bu sorunu çözmek adına bildirme sistemini kullanıyor ancak bunun kötü niyetli yorumun arkasındaki işletme veya kullanıcı üzerine herhangi bir etkisi olup olmadığını görmek zor. Google şimdi uyarı kartı uygulamasına başlıyor. Uyarı, görüntüleyen kişiye işletme profilinden kaldırılan sahte yorumları bildirecek.
Google'ın yasaklı ve kısıtlı içerik politikası, Haritalar'a yapılan katkıların bir yer veya işletmedeki gerçek deneyimi yansıtması gerektiğini söylüyor. İşletme sayfalarının söz konusu konumu veya ürünü doğru şekilde temsil etmeyen veya yorum yapanlara ödeme, indirim veya ücretsiz ürün vererek teşvik edilen içerikleri görüntülemesine izin verilmeyecek. Google Haritalar ayrıca birden fazla hesaptan gönderi yayınlayarak yorumları manipüle etmeye çalışanları, gerçek etkileşimi taklit eden yöntemleri kullanan yorumları da inceleyecek.
Google Haritalar’da yorumlara ilişkin düzenleme bir süredir İngiltere’de test ediliyor, Amerika'da uygulamaya koyuldu. Türkiye'de ne zaman uygulanacak belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu