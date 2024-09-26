Google Haritalar'da sahte yorum yayınlayanlar ifşa edilecek!

Tam Boyutta Gör Google, sahte yorumlarda bulunan ve kullanıcıların dikkatini çekecek şekilde gösteren işletme sayfalarını radarına alıyor. Google, artık sahte etkileşim politikasını ihlal eden işletme profillerine yorumları geçici olarak kaldırma, yeni yorum veya puanları engelleme ve sahte yorumları silinen profillerde bir uyarı mesaj gösterme gibi kısıtlamalar getirecek.

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Google Haritalar'da sahte yorum yayınlayan işletme profillerine kısıtlama

Google Haritalar, işletme hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinmenin en kolay yollarından biri haline geldi; yorumlar da bunun büyük bir parçası. Kullanıcıların ve işletmelerin, yorumlardan faydalanarak işletmenin imajını güçlendirmek için sahte yorumlar yazdığı veya şirketi sahte olumsuz yorumlarla karalamaya çalıştığı bilinir. Google, bu sorunu çözmek adına bildirme sistemini kullanıyor ancak bunun kötü niyetli yorumun arkasındaki işletme veya kullanıcı üzerine herhangi bir etkisi olup olmadığını görmek zor. Google şimdi uyarı kartı uygulamasına başlıyor. Uyarı, görüntüleyen kişiye işletme profilinden kaldırılan sahte yorumları bildirecek.

Google'ın yasaklı ve kısıtlı içerik politikası, Haritalar'a yapılan katkıların bir yer veya işletmedeki gerçek deneyimi yansıtması gerektiğini söylüyor. İşletme sayfalarının söz konusu konumu veya ürünü doğru şekilde temsil etmeyen veya yorum yapanlara ödeme, indirim veya ücretsiz ürün vererek teşvik edilen içerikleri görüntülemesine izin verilmeyecek. Google Haritalar ayrıca birden fazla hesaptan gönderi yayınlayarak yorumları manipüle etmeye çalışanları, gerçek etkileşimi taklit eden yöntemleri kullanan yorumları da inceleyecek.

Google Haritalar’da yorumlara ilişkin düzenleme bir süredir İngiltere’de test ediliyor, Amerika'da uygulamaya koyuldu. Türkiye'de ne zaman uygulanacak belli değil.

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