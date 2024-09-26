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    Anlık Bildirim

    Google Haritalar'da sahte yorum yayınlayanlar ifşa edilecek!

    Google, Haritalar'da sahte yorum yayınlayanlara önlem almaya başladı. İşletme sayfasındaki sahte yorumlar bir uyarı mesajıyla birlikte kaldırılacak ve kısıtlamalar getirilecek.
    google haritalar sahte yorumlar Tam Boyutta Gör
    Google, sahte yorumlarda bulunan ve kullanıcıların dikkatini çekecek şekilde gösteren işletme sayfalarını radarına alıyor. Google, artık sahte etkileşim politikasını ihlal eden işletme profillerine yorumları geçici olarak kaldırma, yeni yorum veya puanları engelleme ve sahte yorumları silinen profillerde bir uyarı mesaj gösterme gibi kısıtlamalar getirecek.

    Google Haritalar'da sahte yorum yayınlayan işletme profillerine kısıtlama

    Google Haritalar, işletme hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinmenin en kolay yollarından biri haline geldi; yorumlar da bunun büyük bir parçası. Kullanıcıların ve işletmelerin, yorumlardan faydalanarak işletmenin imajını güçlendirmek için sahte yorumlar yazdığı veya şirketi sahte olumsuz yorumlarla karalamaya çalıştığı bilinir. Google, bu sorunu çözmek adına bildirme sistemini kullanıyor ancak bunun kötü niyetli yorumun arkasındaki işletme veya kullanıcı üzerine herhangi bir etkisi olup olmadığını görmek zor. Google şimdi uyarı kartı uygulamasına başlıyor. Uyarı, görüntüleyen kişiye işletme profilinden kaldırılan sahte yorumları bildirecek.

    Google'ın yasaklı ve kısıtlı içerik politikası, Haritalar'a yapılan katkıların bir yer veya işletmedeki gerçek deneyimi yansıtması gerektiğini söylüyor. İşletme sayfalarının söz konusu konumu veya ürünü doğru şekilde temsil etmeyen veya yorum yapanlara ödeme, indirim veya ücretsiz ürün vererek teşvik edilen içerikleri görüntülemesine izin verilmeyecek. Google Haritalar ayrıca birden fazla hesaptan gönderi yayınlayarak yorumları manipüle etmeye çalışanları, gerçek etkileşimi taklit eden yöntemleri kullanan yorumları da inceleyecek.

    Google Haritalar’da yorumlara ilişkin düzenleme bir süredir İngiltere’de test ediliyor, Amerika'da uygulamaya koyuldu. Türkiye'de ne zaman uygulanacak belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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