Google cinsiyet ayrımcılığından suçlu bulundu

Yıllardır cinsiyet ayrımcılığı davalarına maruz kalan ve yüz milyonlarca dolar tazminat ödeyen Google halen bu ısrarından vazgeçmiyor. Bu kez bireysel bir davada Google yine tazminat cezasına mahkum oldu.

Google yine tazminat ödeyecek

Google aleyhine açılan dava bu kez Ulku Rowe adında Google Cloud çalışanından geliyor. Rowe firmanın aynı işi yapan erkek çalışanlarına daha fazla maaş ödediğini ve terfilerde kalifiye olmayan erken çalışanlarına tolerans geçildiğini iddia ediyor.

Google kendi kurallarını acımasızca çiğniyor 3 hf. önce eklendi

Rowe başkan yardımcılığı görevi için kendisinden daha düşük yeteneklere sahip erkek çalışanın tercih edilmesi sonrasında dava açmaya karar vermiş. Rowe cinsiyet ayrımcılığının Google üzerine gölge gibi düştüğünü belirtiyor.

Mahkeme jürisi davacıyı haklı bularak 1.1 milyon dolarlık tazminata hükmetti. Google geçen yıl 15500 kadın çalışan adına açılan ayrımcılık davasını kaybetmiş ve 118 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

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