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    Google cinsiyet ayrımcılığından suçlu bulundu

    Google, görev terfilerinde kadın adaylar yerine kalifiye olmayan erkek adayları tercih ettiği iddiasıyla açılan davayı kaybetti ve tazminat ödemeye mahkum oldu. 
    Google
    Yıllardır cinsiyet ayrımcılığı davalarına maruz kalan ve yüz milyonlarca dolar tazminat ödeyen Google halen bu ısrarından vazgeçmiyor. Bu kez bireysel bir davada Google yine tazminat cezasına mahkum oldu.

    Google yine tazminat ödeyecek

    Google aleyhine açılan dava bu kez Ulku Rowe adında Google Cloud çalışanından geliyor. Rowe firmanın aynı işi yapan erkek çalışanlarına daha fazla maaş ödediğini ve terfilerde kalifiye olmayan erken çalışanlarına tolerans geçildiğini iddia ediyor.

    Rowe başkan yardımcılığı görevi için kendisinden daha düşük yeteneklere sahip erkek çalışanın tercih edilmesi sonrasında dava açmaya karar vermiş. Rowe cinsiyet ayrımcılığının Google üzerine gölge gibi düştüğünü belirtiyor.

    Mahkeme jürisi davacıyı haklı bularak 1.1 milyon dolarlık tazminata hükmetti. Google geçen yıl 15500 kadın çalışan adına açılan ayrımcılık davasını kaybetmiş ve 118 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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