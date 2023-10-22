Google cinsiyet ayrımcılığından suçlu bulundu

Google yine tazminat ödeyecek
Google aleyhine açılan dava bu kez Ulku Rowe adında Google Cloud çalışanından geliyor. Rowe firmanın aynı işi yapan erkek çalışanlarına daha fazla maaş ödediğini ve terfilerde kalifiye olmayan erken çalışanlarına tolerans geçildiğini iddia ediyor.
Rowe başkan yardımcılığı görevi için kendisinden daha düşük yeteneklere sahip erkek çalışanın tercih edilmesi sonrasında dava açmaya karar vermiş. Rowe cinsiyet ayrımcılığının Google üzerine gölge gibi düştüğünü belirtiyor.
Mahkeme jürisi davacıyı haklı bularak 1.1 milyon dolarlık tazminata hükmetti. Google geçen yıl 15500 kadın çalışan adına açılan ayrımcılık davasını kaybetmiş ve 118 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.