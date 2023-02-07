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    ChatGPT sohbet robotuna rakip geliyor: Google BArd

    Google’ın bir süredir üzerinde çalıştığı yapay zekâ sohbet robotu Google BArd duyuruldu. ChatGPT ile rekabet edecek olan Google BArd kapalı beta testine başlıyor. 
    Oy Ver
    Google BArd
    Yapay zekâ tabanlı iletişim teknolojilerinin kısa süre içerisinde geldiği nokta inanılmaz. ChatGPT sohbet robotu ayda 560 milyon ziyaret ve 100 milyondan fazla tekil ziyaretçi ile internet tarihinin en hızlı büyüyen platformu oldu. Google de bu trendi kaçırmak istemiyor.

    Google BArd nedir?

    Arama konusundaki liderliğini tehlikeye düşüreceğini düşündüğü için hızlı bir şekilde kolları sıvayan Google, hali hazırda üzerinde çalıştığı LaMDA teknolojisini temel alacak. Google BArd adıyla tanıtılan platform doğrudan ChatGPT robotunu temel alıyor.

    Google BArd robotu verilen basit komutlara karşılık detaylı cevaplar hazırlayacak. Cevapların kaliteli ve güvenli olması için çıta yüksek tutulurken gerçek Dünya verilerini analiz edeceği belirtiliyor.

    İlk etapta farklı coğrafyalardan, teknolojinin gerçek hayatta kullanımını doğru bir şekilde analiz edebilecek katılımcılar ile kapalı bir beta süreci başlayacak. İlerleyen haftalarda ise geniş katılımlı bir sürece dönüşeceği belirtiliyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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