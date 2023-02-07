ChatGPT sohbet robotuna rakip geliyor: Google BArd

Yapay zekâ tabanlı iletişim teknolojilerinin kısa süre içerisinde geldiği nokta inanılmaz. ChatGPT sohbet robotu ayda 560 milyon ziyaret ve 100 milyondan fazla tekil ziyaretçi ile internet tarihinin en hızlı büyüyen platformu oldu. Google de bu trendi kaçırmak istemiyor.

Google BArd nedir?

Arama konusundaki liderliğini tehlikeye düşüreceğini düşündüğü için hızlı bir şekilde kolları sıvayan Google, hali hazırda üzerinde çalıştığı LaMDA teknolojisini temel alacak. Google BArd adıyla tanıtılan platform doğrudan ChatGPT robotunu temel alıyor.

Google, ChatGPT ile rekabet etmeye hazırlanıyor 3 gün önce eklendi

Google BArd robotu verilen basit komutlara karşılık detaylı cevaplar hazırlayacak. Cevapların kaliteli ve güvenli olması için çıta yüksek tutulurken gerçek Dünya verilerini analiz edeceği belirtiliyor.

İlk etapta farklı coğrafyalardan, teknolojinin gerçek hayatta kullanımını doğru bir şekilde analiz edebilecek katılımcılar ile kapalı bir beta süreci başlayacak. İlerleyen haftalarda ise geniş katılımlı bir sürece dönüşeceği belirtiliyor.

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Google BArd sohbet robotu duyuruldu