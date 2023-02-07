ChatGPT sohbet robotuna rakip geliyor: Google BArd

Google BArd nedir?
Arama konusundaki liderliğini tehlikeye düşüreceğini düşündüğü için hızlı bir şekilde kolları sıvayan Google, hali hazırda üzerinde çalıştığı LaMDA teknolojisini temel alacak. Google BArd adıyla tanıtılan platform doğrudan ChatGPT robotunu temel alıyor.
Google BArd robotu verilen basit komutlara karşılık detaylı cevaplar hazırlayacak. Cevapların kaliteli ve güvenli olması için çıta yüksek tutulurken gerçek Dünya verilerini analiz edeceği belirtiliyor.
İlk etapta farklı coğrafyalardan, teknolojinin gerçek hayatta kullanımını doğru bir şekilde analiz edebilecek katılımcılar ile kapalı bir beta süreci başlayacak. İlerleyen haftalarda ise geniş katılımlı bir sürece dönüşeceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?