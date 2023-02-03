Görünüşe göre Google, ChatGPT ile rekabet etmeye hazırlanıyor: Tarih verildi!

Google, ChatGPT’ye rakip hazırlıyor
CEO Sundar Pichai'ye göre Google, insanların aramaya eşlik eden en yeni, en güçlü dil modelleriyle doğrudan etkileşime girmesine izin vererek OpenAI'ın ChatGPT'siyle rekabet etmeye hazırlanıyor olabilir. Pichai, teknolojinin bir dönüm noktasına ulaştığını söyleyerek şirketin, yapay zekanın sağladığı fırsatlardan nasıl yararlanacağından bahsetti. Pichai ayrıca bugünkü üretken yapay zeka uygulamalarının ortaya çıkmasını ise Google’ı önceki yapay zeka araştırmaları sayesinde olduğunu söylüyor.
Öte yandan Google, yapay zekayı arama motoruna veya diğer hizmetlerine ekleme konusunda çekingen. Zira bu sistemlerin çıktılarının doğruluk problemi var. Örneğin ChatGPT, yanlış bir bilgiyi gerçekmiş gibi aktarıyor. Dolayısıyla bir Google aramasının yanlış bilgileri karşınıza getirmesi şirketin göze alamayacağı büyüklükte bir risk.
8 Şubat’ta etkinlik düzenlenecek
Sunumda ayrıca Google Lens, Çeviri ve Haritalar ile ilgili gelişmelerden de bahsedileceği açıklandı. 8 Şubat tarihinde Paris’te canlı olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik yaklaşık 40 dakika sürecek. Bu etkinlik YouTube üzerinden Türkiye saati ile 16:30’da başlayacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/2/2/23583701/google-search-ai-event-february-maps https://www.theverge.com/2023/2/2/23583608/google-chatgpt-competition-language-model-interaction-search-companion Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?