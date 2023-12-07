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    Anlık Bildirim

    ChatGPT rakibi Google Bard, yeni Gemini AI modeli ile çok daha iyi olacak

    Google, kısa bir süre önce en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini’yi duyurdu. Gemini modelinin ChatGPT rakibi Bard’a gelmesiyle sohbet robotu çok daha güçlü olacak.
    ChatGPT rakibi Google Bard, yeni Gemini AI modeliyle daha güçlü Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, günümüzün en büyük fenomenlerinden birisi. Google Bard ise en azından şimdilik arka planda kalmış durumda. Ancak Google, Bard’ı sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Sohbet robotu, diğer Google ürünlerindeki verilerinize erişim de dahil olmak üzere sürekli olarak yeni özellikler kazandıysa da, verdiği yanıtlar ChatGPT'den veya GPT-3 ve GPT-4 kullanan diğer botların gerisinde kaldı. Ancak, Google’ın tanıttığı yeni yapay zeka modeli Gemini ile işler değişecek.

    Google Bard artık çok daha "zeki"

    An itibariyle Bard, 170 ülkede İngilizce konuşan kullanıcılar için yeni Gemini modeli tarafından destekleniyor. Google, Gemini'nin "yakın gelecekte" daha fazla dile ve ülkeye geleceğini söylerken bu modelin OpenAI’ın teknolojisiyle eşleştiğini ve hatta birçok yönden aştığını belirtiyor. Gemini modelinin detaylarına yer verdiğimiz yazıda belirttiğimiz gibi bu model, Gemini Nano, Gemini Pro ve Gemini Ultra olarak üç versiyonla geliyor. Bard sohbet robotu ise Gemini Pro’yu kullanacak.

    Google'da Bard ve Assistant'ı yöneten Sissie Hsiao, bir basın brifinginde Gemini'nin Bard için “şimdiye kadarki en büyük ve en iyi yükseltme” olduğunu söyledi. Dolayısıyla Bard artık halihazırda yaptığı hemen her şeyde daha iyi olmalı: özetleme, beyin fırtınası, yazma ve benzerleri. Google'ın CEO'su Sundar Pichai, yaptığı testlerde yeni bir özellikten ziyade genel anlamda bir gelişme olduğunu altını çiziyor.

    ChatGPT rakibi Google Bard, yeni Gemini AI modeliyle daha güçlü Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Bard halen sadece bir sohbet robotu: siz yazıyorsunuz, o cevap veriyor. Ancak Bard'ın yakında çok daha fazlasını sunabilecek yeni bir sürümü de yolda. Google, 2024 yılında yeni büyük dil modelinin en güçlü ve yetenekli versiyonu olan Gemini Ultra tarafından desteklenen Bard Advanced’i önizleme sürümü olarak yayınlamayı planlıyor. Gemini Ultra aynı zamanda modelin multimodal versiyonu, yani metnin yanı sıra görüntü, ses ve videoları girdi olarak kabul edebiliyor veya bunları çıktı haline getirebiliyor.

    Google, Gemini Ultra temelli birçok demo video paylaşmış durumda. Matrix'te Neo'nun kuruşunlardan sıyrılma sahnesini canlandırdığınızda meselka Bard ve dolaylı olarak Gemini Ultra, bunun hanfi filmin hangi sahnesine ait olduğunu bilebiliyor. Hepsi oldukça etkileyici görünüyor. Ancak bunların hepsi şimdilik sadece demolar ve tanıtım videoları. Pichai bu lansmanı hem Bard için büyük bir an hem de Gemini döneminin başlangıcı olarak gördüğünü söylüyor. Ancak Google'ın kıyaslaması doğruysa, yeni model Bard'ı ChatGPT kadar veya daha iyi bir sohbet robotu haline getirebilir.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/12/6/23989744/google-bard-gemini-model-chatbot-ai https://developers.googleblog.com/2023/12/how-its-made-gemini-multimodal-prompting.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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