ChatGPT rakibi Google Bard, yeni Gemini AI modeli ile çok daha iyi olacak

Tam Boyutta Gör OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, günümüzün en büyük fenomenlerinden birisi. Google Bard ise en azından şimdilik arka planda kalmış durumda. Ancak Google, Bard’ı sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Sohbet robotu, diğer Google ürünlerindeki verilerinize erişim de dahil olmak üzere sürekli olarak yeni özellikler kazandıysa da, verdiği yanıtlar ChatGPT'den veya GPT-3 ve GPT-4 kullanan diğer botların gerisinde kaldı. Ancak, Google’ın tanıttığı yeni yapay zeka modeli Gemini ile işler değişecek.

Google Bard artık çok daha "zeki"

An itibariyle Bard, 170 ülkede İngilizce konuşan kullanıcılar için yeni Gemini modeli tarafından destekleniyor. Google, Gemini'nin "yakın gelecekte" daha fazla dile ve ülkeye geleceğini söylerken bu modelin OpenAI’ın teknolojisiyle eşleştiğini ve hatta birçok yönden aştığını belirtiyor. Gemini modelinin detaylarına yer verdiğimiz yazıda belirttiğimiz gibi bu model, Gemini Nano, Gemini Pro ve Gemini Ultra olarak üç versiyonla geliyor. Bard sohbet robotu ise Gemini Pro’yu kullanacak.

Google, yeni yapay zeka modeli Gemini'yi tanıttı 17 sa. önce eklendi

Google'da Bard ve Assistant'ı yöneten Sissie Hsiao, bir basın brifinginde Gemini'nin Bard için “şimdiye kadarki en büyük ve en iyi yükseltme” olduğunu söyledi. Dolayısıyla Bard artık halihazırda yaptığı hemen her şeyde daha iyi olmalı: özetleme, beyin fırtınası, yazma ve benzerleri. Google'ın CEO'su Sundar Pichai, yaptığı testlerde yeni bir özellikten ziyade genel anlamda bir gelişme olduğunu altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Bard halen sadece bir sohbet robotu: siz yazıyorsunuz, o cevap veriyor. Ancak Bard'ın yakında çok daha fazlasını sunabilecek yeni bir sürümü de yolda. Google, 2024 yılında yeni büyük dil modelinin en güçlü ve yetenekli versiyonu olan Gemini Ultra tarafından desteklenen Bard Advanced’i önizleme sürümü olarak yayınlamayı planlıyor. Gemini Ultra aynı zamanda modelin multimodal versiyonu, yani metnin yanı sıra görüntü, ses ve videoları girdi olarak kabul edebiliyor veya bunları çıktı haline getirebiliyor.

Google, Gemini Ultra temelli birçok demo video paylaşmış durumda. Matrix'te Neo'nun kuruşunlardan sıyrılma sahnesini canlandırdığınızda meselka Bard ve dolaylı olarak Gemini Ultra, bunun hanfi filmin hangi sahnesine ait olduğunu bilebiliyor. Hepsi oldukça etkileyici görünüyor. Ancak bunların hepsi şimdilik sadece demolar ve tanıtım videoları. Pichai bu lansmanı hem Bard için büyük bir an hem de Gemini döneminin başlangıcı olarak gördüğünü söylüyor. Ancak Google'ın kıyaslaması doğruysa, yeni model Bard'ı ChatGPT kadar veya daha iyi bir sohbet robotu haline getirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT rakibi Google Bard, yeni Gemini AI modeliyle daha güçlü