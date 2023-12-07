ChatGPT rakibi Google Bard, yeni Gemini AI modeli ile çok daha iyi olacak

Google Bard artık çok daha "zeki"
An itibariyle Bard, 170 ülkede İngilizce konuşan kullanıcılar için yeni Gemini modeli tarafından destekleniyor. Google, Gemini'nin "yakın gelecekte" daha fazla dile ve ülkeye geleceğini söylerken bu modelin OpenAI’ın teknolojisiyle eşleştiğini ve hatta birçok yönden aştığını belirtiyor. Gemini modelinin detaylarına yer verdiğimiz yazıda belirttiğimiz gibi bu model, Gemini Nano, Gemini Pro ve Gemini Ultra olarak üç versiyonla geliyor. Bard sohbet robotu ise Gemini Pro’yu kullanacak.
Google'da Bard ve Assistant'ı yöneten Sissie Hsiao, bir basın brifinginde Gemini'nin Bard için “şimdiye kadarki en büyük ve en iyi yükseltme” olduğunu söyledi. Dolayısıyla Bard artık halihazırda yaptığı hemen her şeyde daha iyi olmalı: özetleme, beyin fırtınası, yazma ve benzerleri. Google'ın CEO'su Sundar Pichai, yaptığı testlerde yeni bir özellikten ziyade genel anlamda bir gelişme olduğunu altını çiziyor.
Google, Gemini Ultra temelli birçok demo video paylaşmış durumda. Matrix'te Neo'nun kuruşunlardan sıyrılma sahnesini canlandırdığınızda meselka Bard ve dolaylı olarak Gemini Ultra, bunun hanfi filmin hangi sahnesine ait olduğunu bilebiliyor. Hepsi oldukça etkileyici görünüyor. Ancak bunların hepsi şimdilik sadece demolar ve tanıtım videoları. Pichai bu lansmanı hem Bard için büyük bir an hem de Gemini döneminin başlangıcı olarak gördüğünü söylüyor. Ancak Google'ın kıyaslaması doğruysa, yeni model Bard'ı ChatGPT kadar veya daha iyi bir sohbet robotu haline getirebilir.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/12/6/23989744/google-bard-gemini-model-chatbot-ai https://developers.googleblog.com/2023/12/how-its-made-gemini-multimodal-prompting.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.