Google Bluetooth teknolojisini kullanarak cihazların arasındaki mesafeyi ölçmeye çalışıyor

Google cihazlar arasındaki mesafeyi ölçmek istiyor
Mishaal Rahman tarafından keşfedilen Android Açık Kaynak Projesi kodları, Google’ın ilginç Bluetooth projesini gösteriyor. Görünüşe göre Google, Bluetooth Mesafe Ölçüm API’yı üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen teknoloji muhtemelen çok gerçek sonuçlar bulmayacak ancak yaklaşık bir değer ile mantıklı kullanım amaçları sunabilir. Bahsi geçen API’ın Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator) teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.
Muhtemelen Android 14 ile hayatımıza girecek olan bu özellik, firmanın yeni cihaz bulma servisine de güç verebilir. Bakalım Bluetooth teknolojisi, mesafe ölçmede başarılı olabilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....