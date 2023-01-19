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    Google Bluetooth teknolojisini kullanarak cihazların arasındaki mesafeyi ölçmeye çalışıyor

    Teknoloji devi Google, ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Sızdırılan bilgilere göre firmanın yeni projesi, Bluetooth teknolojisini kullanarak cihazların arasındaki mesafeyi ölçmeyi mümkün kılacak.
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    Google Bluetooth ile cihazların arasındaki mesafeyi ölçecek Tam Boyutta Gör
    Klavye, fare ve kulaklık başta olmak üzere teknolojik aletlere güç veren Bluetooth teknolojisi, yakında ilginç bir araca da güç verebilir. Android Açık Kaynak Projesi’ne eklenen kodlar Google’ın bu projesini gözler önüne seriyor.

    Google cihazlar arasındaki mesafeyi ölçmek istiyor

    Mishaal Rahman tarafından keşfedilen Android Açık Kaynak Projesi kodları, Google’ın ilginç Bluetooth projesini gösteriyor. Görünüşe göre Google, Bluetooth Mesafe Ölçüm API’yı üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen teknoloji muhtemelen çok gerçek sonuçlar bulmayacak ancak yaklaşık bir değer ile mantıklı kullanım amaçları sunabilir. Bahsi geçen API’ın Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator) teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.

    Muhtemelen Android 14 ile hayatımıza girecek olan bu özellik, firmanın yeni cihaz bulma servisine de güç verebilir. Bakalım Bluetooth teknolojisi, mesafe ölçmede başarılı olabilecek mi.

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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