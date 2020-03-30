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    Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak

    Her sene birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakalarıyla takdir toplayan Google, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan şakası yapmayacak. Google bu konuda çalışanlarını uyardı.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak

    Dünya Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan, her yıl teknoloji firmalarının yaratıcı şakalarıyla kutlanıyor. Google, hazırladığı şakalarla en çok ilgi gören firmalardan birisiydi ancak Google bu sene şaka yapmayacağını duyurdu.

    Google, koronavirüsle mücadele eden herkese saygı için 1 Nisan şakası yapmayacağını açıkladı. Ayrıca çalışanlarına e-posta göndererek ekiplerin üzerinde çalıştığı Google projelerinde 1 Nisan şakası yapmaması konusunda da uyarıda bulundu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası

    Ayrıca Bkz. "Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları"

    Google’ın 1 Nisan 2018’deki şakaları

    • Google geçtiğimiz sene Google Maps’e yılan oyunu entegre etmişti.

    Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak
    Tam Boyutta Gör

    • Google, YouTube kanalına yüklediği bir video ile Files uygulamasına ekran temizleyici özelliğinin geldiğini duyurmuştu.

    • Google Asistan’a Tulip isminde yeni bir özellik geldiği duyurulmuştu. Bu uygulama lalenizin dilini anlıyor ve İngilizce’ye çeviriyor. Lalece – İngilizce arasında çeviri yapıyor diyebiliriz.

    • Google’ın klavye uygulaması Gboard’a kaşık ile yazı yazma özelliği geldiği açıklanmıştı.



    https://www.businessinsider.com/coronavirus-google-cancels-april-fools-day-jokes-pandemic-2020-3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 1 sa.
    insanlar gergin. siradan bir saka bile cok yanlis yerlere gidebilir. yerinde karar.
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    WB 1 sa.
    Google’a gerek yok bu yilin sakasi koronaya ragmen insanlarin ust uste istiflendigi ibb otobusleri ve sorumsuz insanlarin sabahlara kadar suren ev partileri..
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    mehmedaltair 1 sa.
    Iyi olmuş bu yılın kendisi şaka gibi zaten
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