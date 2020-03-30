Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak

Dünya Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan, her yıl teknoloji firmalarının yaratıcı şakalarıyla kutlanıyor. Google, hazırladığı şakalarla en çok ilgi gören firmalardan birisiydi ancak Google bu sene şaka yapmayacağını duyurdu.
Google, koronavirüsle mücadele eden herkese saygı için 1 Nisan şakası yapmayacağını açıkladı. Ayrıca çalışanlarına e-posta göndererek ekiplerin üzerinde çalıştığı Google projelerinde 1 Nisan şakası yapmaması konusunda da uyarıda bulundu.İlginizi Çekebilir Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koronavirüs haritası ve daha fazlası
Ayrıca Bkz. "Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları"
Google’ın 1 Nisan 2018’deki şakaları
- Google geçtiğimiz sene Google Maps’e yılan oyunu entegre etmişti.
- Google, YouTube kanalına yüklediği bir video ile Files uygulamasına ekran temizleyici özelliğinin geldiğini duyurmuştu.
- Google Asistan’a Tulip isminde yeni bir özellik geldiği duyurulmuştu. Bu uygulama lalenizin dilini anlıyor ve İngilizce’ye çeviriyor. Lalece – İngilizce arasında çeviri yapıyor diyebiliriz.
- Google’ın klavye uygulaması Gboard’a kaşık ile yazı yazma özelliği geldiği açıklanmıştı.
https://www.businessinsider.com/coronavirus-google-cancels-april-fools-day-jokes-pandemic-2020-3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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