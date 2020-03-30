Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak

Dünya Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan, her yıl teknoloji firmalarının yaratıcı şakalarıyla kutlanıyor. Google, hazırladığı şakalarla en çok ilgi gören firmalardan birisiydi ancak Google bu sene şaka yapmayacağını duyurdu.

Google, koronavirüsle mücadele eden herkese saygı için 1 Nisan şakası yapmayacağını açıkladı. Ayrıca çalışanlarına e-posta göndererek ekiplerin üzerinde çalıştığı Google projelerinde 1 Nisan şakası yapmaması konusunda da uyarıda bulundu.

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Ayrıca Bkz. "Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları"

Google’ın 1 Nisan 2018’deki şakaları

Google geçtiğimiz sene Google Maps’e yılan oyunu entegre etmişti.

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Google, YouTube kanalına yüklediği bir video ile Files uygulamasına ekran temizleyici özelliğinin geldiğini duyurmuştu.

Google Asistan’a Tulip isminde yeni bir özellik geldiği duyurulmuştu. Bu uygulama lalenizin dilini anlıyor ve İngilizce’ye çeviriyor. Lalece – İngilizce arasında çeviri yapıyor diyebiliriz.

Google’ın klavye uygulaması Gboard’a kaşık ile yazı yazma özelliği geldiği açıklanmıştı.

https://www.businessinsider.com/coronavirus-google-cancels-april-fools-day-jokes-pandemic-2020-3

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